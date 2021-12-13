أبو ظبي : يعلن بنك «بي ان بي باريبا» (BNP Paribas) الشرق الأوسط وأفريقيا عن تعيين السيد فرانسوا رينيه (Francois Regnier) في منصب الرئيس التنفيذي لبنك بي. ان. بي. باريبا - الإمارات العربية المتحدة. و سيعمل فرانسوا من مكتب البنك في أبو ظبي تحت الإدارة المباشرة للسيد أمين بن الحاج السلمي، الرئيس التنفيذي لبنك «بي ان بي باريبا» الشرق الأوسط و أفريقيا. و سيتولى فرانسوا كذلك مسؤولية تغطية الشركات المتعددة الجنسيات في المنطقة بدعم من فريق مختص في دبي.

و بهذه المناسبة، قال أمين بن الحاج السلمي، الرئيس التنفيذي لبنك «بي. ان. بي. باريبا» الشرق الأوسط وإفريقيا: "يسرنا الترحيب بانضمام السيد فرانسوا رينيه كرئيساً تنفيذياً لبنك بي. ان. بي. باريبا في الإمارات العربية المتحدة. و لا شك بأنه سيسهم في تعزيز استراتيجية البنك بفضل خبرته المصرفية التي تتعدى ال30 عاماً. و نحن كذلك على قدر من الثقة بأنه سيسهم في تقديم الدعم و الحلول في مجال تحول الطاقة والاستدامة كجزء من إستراتيجية تحول الطاقة في المنطقة".و يعتبر فرانسوا مصرفي مخضرم حيث يمتلك خبرة عالية ومتنوعة استمدها من عمله في «بي ان بي باريبا» على مدى 30 عاماً. و كان قد بدأ مسيرته المهنية في البنك في مدينة باريس حيث عمل لمدة 10 سنوات متتالية، شاغلاً عدة مناصب تنفيذية عليا في لندن و أوروبا، منها الرئيس الإقليمي للبنك في هنغاريا من عام 2005 حتى 2009 و الرئيس الإقليمي في روسيا من عام 2012 حتى 2015. كما قاد في لندن فريق تمويل الاستحواذ في بداية 2000، و عمل رئيساً للموارد البشرية خلال فترة اندماج «بي ان بي باريبا» مع «فورتس»، بالإضافة إلى شغله منصب مدير العمليات في فرع لندن و رئيس إدارة الامتثال في المملكة المتحدة.انتهى

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نبذه عن بنك بي. إن. بي. باريبا

بي. إن. بي. باريبا من البنوك الرائدة في أوروبا حيث أن لديه إمتداد دولي من خلال تواجده في 68 دولة، ويوظف البنك ما يقارب193,000 موظف. لدى المجموعة مناصب رئيسية في أنشطتها الرئيسية الثلاثة : الأسواق المحلية والخدمات المالية الدولية ( والتي تغطي صيرفة وخدمات التجزئة وشبكات الصيرفة بالتجزئة والخدمات المالية) والصيرفة التجارية والمؤسسية التي تخدم نوعان من الزبائن : الزبائن التجاريين والمستثمرين المؤسسيين. تساعد المجموعة جميع زبائنها (سواء من الأفراد والجمعيات المجتمعية أو من رواد الأعمال و المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات و المؤسسات) وذلك لإدراك مشاريعهم عن طريق حلول تشمل التمويل ، الإستثمار ، التوفير وتأمين الحمايه.

هذا و لدى المجموعة أربعة أسواق محلية في أوروبا وهي (بلجيكا ، فرنسا ، إيطاليا ولوكسمبورغ) علماً بأنه يعتبر بي إن بي باريبا للتمويل الشخصي البنك الرائد في أوروبا في مجال القروض الاستهلاكيه.

ويصبو بنك بي. إن. بي. باريبا لتقديم نموذجه لصيرفة التجزئة المتكامل في دول البحر الأبيض المتوسط ، وفي تركيا ، وشرق أوروبا وفي شبكة كبيرة في الجزء الغربي من الولايات المتحدة الاميريكيه . والجدير بالذكر أن بي إن بي باريبا يتمتع بمراكز متقدمة في أوروبا وبحضور قوي في الأمريكتين في مجال صيرفة الشركات والمؤسسات وفي انشطة الخدمات المالية الدولية وتجارة ثابتة وسريعة النمو في آسيا ودول المحيط الهادي.

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