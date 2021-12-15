الأولى من نوعها على مستوى الكويت

التويجري: الشراكة تعزز تواجد بنك بوبيان والنظر إليه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية و المبادرات و ريادة الأعمال

أعلن بنك بوبيان عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع فنتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي DIFC Fin Tech Hive لإطلاق برنامج ( مُسرعة بنك بوبيان ) بهدف تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة الكويتية في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الشابة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مُسرعة اعمال للشركات الناشئة في الكويت و المتخصصة في التكنولوجيا المالية.

ووقع الاتفاقية في دبي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري و نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة فينتك هايف رجاء المزروعي بحضور عدد من مسؤولي البنك والمؤسسة .

وقال التويجري تعليقاً على الاتفاقية " يستمر بنك بوبيان في خطواته المميزة التى بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت وتعزيز تواجده والنظر إليه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية و المبادرات و ريادة الأعمال".

وحول الاتفاقية قال التويجري " سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة مع واحدة من أهم المؤسسات الإقليمية التى تعمل على احتضان ورعاية الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المختلفة والتى تشهد نمواً متسارعاً في السنوات الاخيرة".

وأضاف " كعادة بنك بوبيان في تبنى الافكار الرائدة جاءت هذه الشراكة في ظل الاجماع على أن المستقبل يحمل الكثير للمؤسسات المالية التى تتخذ من التكنولوجيا ركيزة أساسية لها في التوسع والانطلاق في مجالات أوسع في مختلف قطاعات الاعمال " .

من جانبها أعربت نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة DIFC FinTech Hive رجاء المزروعي عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك بوبيان والتى تمهد لاطلاق برنامج مبتكر لتطوير الحلول الرقمية في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير كفاءات لقيادة الابتكار والابداع في دولة الكويت .

ونوهت إلى التعاون بين الطرفين والذي سيعود بالفائدة على الشركات الناشئة في دولة الكويت والتى حتماً سوف تستفيد من هذه الشراكة بما يسرع من وتيرة أعمالها وأنشطتها في مجال التكنولوجيا المالية .

وأشار التويجري إلى مُسرعات الاعمال بصورة عامة ومُسرعة بوبيان على وجه الخصوص والتى ستعمل على تسريع الأعمال الناشئة من خلال عدد من الدورات التدريبية والاستشارات وغيرها من الخدمات التى تساهم في نموها حيث تقدم المُسرعات الدعم للشركات الناشئة في مراحل حياتها الأولى، خاصة تلك التي تبحث عن النمو في أعمالها بما يشمل ذلك التعليم والخبرة، الإرشاد والتوجيه والتمويل.

وأضاف " ستعمل مُسرعة بوبيان على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركة الناشئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمة ، وتقدم العديد من ورش العمل وتقيّم الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة بالتواصل مع المستثمرين وعرض مشاريعهم الى جانب مساعدتهم في التسويق والحسابات والإدارة المالية ".

وتعتبر مؤسسة ( فنتك هايف ) التابع لمركز دبي المالي العالمي أول وأكبر مسرعة للتكنولوجيا المالية في اقليم الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والذي يدعم الشركات الناشئة ويسرع نموها .

#بياناتحكومية

- انتهى -

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