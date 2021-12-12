الأولى من نوعها على مستوى الكويت

التويجري: الشراكة تعزز موقع بنك بوبيان كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية و المبادرات و ريادة الأعمال

المزروعي : الاتفاقية تمهد لإطلاق برنامج مبتكر لتطوير الكفاءات الكويتية لقيادة الابتكار والابداع

مُسرعة بوبيان ستعمل على خطة العمل للشركات الناشئة وتقدم ورش العمل والسماح لاصحاب الشركات الناشئة بالتواصل مع المستثمرين وعرض مشاريعهم و ابتكاراتهم

أعلن بنك بوبيان عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لاطلاق برنامج ( مُسرعة بنك بوبيان ) بهدف تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة شكالها في اطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئه ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مُسرعة اعمال للشركات الناشئة في الكويت .

ووقع الاتفاقية في دبي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري و نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة DIFC FinTech Hive رجاء المزروعي بحضور عدد من مسؤولي البنك والمؤسسة .

وقال التويجري تعليقاً على الاتفاقية " يستمر بنك بوبيان في خطواته المميزة التى بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية و المبادرات و ريادة الأعمال".

من جانبها أعربت نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة DIFC FinTech Hive رجاء المزروعي عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك بوبيان والتى تمهد لإطلاق برنامج مبتكر لتطوير الحلول الرقمية في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير كفاءات لقيادة الابتكار والابداع في دولة الكويت .

ونوهت إلى التعاون بين الطرفين والذي سيعود بالفائدة على الشركات الناشئة في دولة الكويت والتى حتماً سوف تستفيد من هذه الشراكة بما يسرع من وتيرة أعمالها وأنشطتها في مجال التكنولوجيا المالية .

واشارت المزروعي إلى أن ( فنتك هايف ) التابع لمركز دبي المالي العالمي يعتبر أول وأكبر مُسرعة للتكنولوجيا في اقليم الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) والذي يدعم الشركات الناشئة ويُسرع نموها من خلال إطلاق وإدارة العديد من الدفعات مما ساهم في تسريع العديد من أفضل الشركات الناشئة في المنطقة .

وأضافت ان المؤسسة تفتح أبوابها للمشاركة أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم والراغبة دخول أسواق الشرق الأوسط والاستفادة من المكانة الرائدة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي.

** مضمون الاتفاقية

وحول الاتفاقية قال التويجري " سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة مع واحدة من أهم المؤسسات الإقليمية التى تعمل على احتضان ورعاية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا عموماً والتى تشهد نمواً متسارعاً في السنوات الاخيرة".

وأضاف " كعادة بنك بوبيان في تبنى الافكار الرائدة جاءت هذه الشراكة في ظل الاجماع على أن المستقبل يحمل الكثير للمؤسسات المالية التى تتخذ من التكنولوجيا ركيزة أساسية لها في التوسع والانطلاق في مجالات أوسع في مختلف قطاعات الاعمال " .

وأشار التويجري إلى مُسرعات الاعمال بصورة عامة ومُسرعة بوبيان على وجه الخصوص والتى ستعمل على تسريع الأعمال الناشئة من خلال عدد من الدورات التدريبية والاستشارات وغيرها من الخدمات التى تساهم في نموها حيث تقدم المسرعات الدعم

للشركات الناشئة في مراحل حياتها الأولى، خاصة تلك التي تبحث عن النمو في أعمالها بما يشمل ذلك التعليم والخبرة، الإرشاد والتوجيه والتمويل.

وأضاف " ستعمل مُسرعة بوبيان على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركة الناشئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمة ، وتقدم العديد من ورش العمل وتُقيّم الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة بالتواصل مع المستثمرين وعرض مشاريعهم إلى جانب مساعدتهم في التسويق والحسابات والإدارة المالية، بالإضافة إلى التواصل مع حلفاء استراتيجيين بالسوق، والمستثمرين".

** الإعلان عن تواريخ الاطلاق

من جانبه قال المدير بإدارة الابتكار والشراكات في بنك بوبيان عبدالرحمن المنيفي أنه سيتم تمكين الشركات الناشئة المشاركة من العمل بمرونة و استكشاف فرص تُسرع من نموها. بالإضافة إلى عرض أعمالهم على عدة اطراف ذات مصلحة ومستثمرين مهتمين.

وأضاف انه سيتم الإعلان قريباً عن تواريخ إطلاق البرنامج وكافة تفاصيله التى تهم قطاع الشركات الناشئة في الكويت متوقعاً أن يشهد البرنامج اقبالاً كبيراً من الشباب الكويتي الذي أثبت في السنوات الاخيرة قدرته على الدخول في مجال الاعمال والانشطة المالية الرقمية .

وأشار المنيفي إلى النمو الهائل في الاعمال والمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة أشكالها لاسيما التكنولوجيا المالية والعقارية والتنظيمية والتأمين وغيرها .

** دور بوبيان المميز

من ناحية أخرى قال التويجري ان بوبيان ومنذ سنوات أخذ على عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات وبما يحقق أهدافها في النمو والتوسع مشيراً إلى أن الكثير من التطبيقات والمشاريع الرقمية في الكويت كان للبنك دور رئيسي في دعمها ونجاحها .

وأضاف " تؤمن إدارة البنك بالاهمية التى باتت تحتلها الشركات الناشئة مثلها تماماً مثل الشركات العريقة والمعروفة لاسيما وان شركات سريعة النمو وتحقق نجاحات كبيرة اذا ما تم منحها الفرصة للانطلاق ".

وأكد التويجري أن مُسرعة بوبيان للاعمال ستعمل على تسريع دورة حياة الشركات الناشئة الإبداعية التي بدأت حديثًا دخول السوق الكويتي او تلك التى تنوى الانطلاق وذلك من خلال ضغط سنوات من الخبرة في أشهر قليلة للغاية .

وأضاف " من هذا المنطلق يسعى البنك إلى توظيف التكنولوجيا بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المالية، وإلى تشجيع الشركات الكويتية الناشئة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا وأن تستفيد هذه الشركات من خلال عضويتها في برنامج بوبيان من كافة الخبرات والامكانيات التى سيضعها بوبيان بين ايديها ".

وحول ما قام به بنك بوبيان لمواجهة المتغيرات الاخيرة في عالم الخدمات الرقمية قال التويجري أنه تمت إعادة هيكلة بعض إدارات وأنشطة البنك وآلية العمل الداخلية بما يتناسب مع هذه التطورات مع استحداث إدارة جديدة للقيام بمهام ربما لم تكن موجودة اصلاً أو لم تكن بالحجم الذي هي عليه الآن وكمثال على ذلك فقد انشأنا مركز الإبتكار والإبداع INNOVATION CENTER .

#بياناتحكومية

- انتهى -

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