الياقوت : المسابقة تأتى اتساقاً مع أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة وتخلق روح المنافسة بين أبناءنا الطلبة

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق ( مسابقة بوبيان لأفضل مشروع تطوعي ) بالتعاون مع وزارة التربية – إدارة الانشطة والتى سيتم تنظيمها خلال العام الدراسي الحالي والمفتوحة للمشاركة لجميع مدارس الكويت الحكومية والخاصة للمرحلتين الثانوية والمتوسطة بجوائز قيمة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي .

وقال مدير عام بنك بوبيان وليد خالد الياقوت " يهدف بنك بوبيان من خلال هذه المسابقة إلى تعزيز روح العطاء في نفوس أبنائنا الطلبة خاصة ما يرتبط بها من أنشطة تطوعية تساهم في التنمية المستدامة للكويت ."

وأضاف أن هذه المسابقة تأتي اتساقاً مع أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة حيث ستقوم كل مدرسة بتنفيذ مشروع تطوعي وتقييم هذه المشاريع والبرامج المقدمة من كل مدرسة من خلال لجنة التحكيم المختصة والتى ستعتمد على مجموعة من المعايير من بينها الابداع والابتكار وتحقيق الاستدامة إلى جانب كونها من المبادرات التى يمكن تطبيقها ونشرها في المجتمع .

وسوف تنظم هذه المسابقة بالتعاون مع مؤسسة SPREAD THE PASSION كجهة استشارية ومحكمة للمسابقة نظراً لما تتمتع به من خبرات طويلة في هذا المجال الهام علماً أنها منظمة غير ربحية تهدف إلى ربط المتطوعين بفرص تطوعية مع تطوير مهاراتهم لخدمة المجتمع.

ويمكن لجميع مدارس الكويت الخاصة والحكومية بشقيها الثانوي والمتوسط المشاركة في هذه المسابقة والتسجيل حتى اغلاق باب التسجيل والاكتفاء بالعدد المحدد للمدارس والمشاركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك .

يذكر ان مؤسسة SPREAD THE PASSION تعتبر منظمة غير هادفة للربح تهدف إلى ربط المتطوعين بفرص تطوعية مع تطوير مهاراتهم في خدمة المجتمع من خلال جعل العطاء سهلا ووسيلة حياة تحت شعار ( اجعل عطاءك جزءاً من حياتك) .

كيف يمكن للمدرسة المشاركة في المسابقة ؟

1- زيارة الموقع الالكتروني لبنك بوبيان www.bankboubyan.com ، ومن ثم اختيار صفحة ( مسابقة بوبيان لأفضل مشروع تطوعي ) وقراءة كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة حيث أن المجال متاح لجميع المدارس سواء حكومية أو خاصة متوسطة أو ثانوية .

2- ملأ الاستمارة الموجودة في الموقع الالكتروني للمسابقة بأهم البيانات كمرحلة أولى للتسجيل .

3- ستقوم اللجنة المنظمة بالتواصل مع جميع المدارس المشاركة في التسجيل وامدادها الكترونياً وعبر مختلف وسائل التواصل عن بعد بكافة المعلومات والتفاصيل عن المسابقة وجدولها الزمني مع الاجابة عن كافة التساؤلات الخاصة بها .

** جوائز قيمة للفائزين

وقال الياقوت أن ادارة البنك قررت تخصيص جوائز مالية قيمة للمدارس الفائزة وفق الشرائح التالية : -

المرحلة المتوسطة : -

● المركز الاول 2000 دينار كويتي

● المركز الثاني 1500 دينار كويتي

● المركز الثالث 1000 دينار كويتي

المرحلة الثانوية :-

● المركز الاول 2000 دينار كويتي

● المركز الثاني 1500 دينار كويتي

● المركز الثالث 1000 دينار كويتي

- انتهى -

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