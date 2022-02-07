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في إطار مسؤولية الاجتماعية ودعم الموروث الشعبي
أعلن بنك بوبيان رعايته لبطولة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان الأولى للعبة "الكيرم" ، والتي ينظمها متحف بيت العثمان من 8 حتى 10 فبراير الجاري تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بمشاركة أكثر 100 فريق وأكثر من 220 لاعباً.
وقال المسؤول بإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك فيصل الخضر ان رعاية بنك بوبيان لبطولة لعبة الكيرم الأولى تأتي في إطار حرص البنك وسعيه الدائم للتشجيع على ممارسة الألعاب الهادفة والتي تعمل على تنمية القدرات الذهنيــــة للصغار والكبــــار وترفع مستويات التحدي بينهم.
وأضاف الخضر "سعداء برعاية مثل هذه الفعاليات لما تمثله من تذكير بأهمية تراثنا الشعبي الموروث سواء كان في صورة العاب او فعاليات ثقافية محاولين من خلالها تعزيز مفهوم الثقافة المحلية و احتضان واحياء الموروث الشعبي الاصيل لنشره لدى شريحة كبيرة من المجتمع لاسيما الشباب".
وقال الخضر ان رعاية البنك للبطولة التى ينظمها متحف بيت العثمان التابع لمركز الكويت للعمل التطوعي تؤكد الدور الفعال لاستراتيجية البنك تجاه تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية لتعم وتشمل العديد من القطاعات لاسيما التراث والثقافة وايضاً الرياضة والشباب.
واضاف " ان لعبة "الكيرم" من الالعاب الشعبية التى عادت للانتشار في الفترة الاخيرة لاسيما مع فترة الحظرين الجزئي والكامل اللتان مرت بهما الكويت وهي من الالعاب التى تحتاج للتركيز الى جانب احتوائها على المنافسة وزيادة الثقة بالنفس والتخلص من القلق والملل والمساعدة على السكينة والهدوء " .
** فبراير 2022
من ناحية أخرى قال الخضر أن شهر فبراير حافل بالعديد من الانشطة والفعاليات التى يرعاها أو يشارك البنك في تنظيمها والتى تأتي مواكبة لاحتفالات البنك مع مختلف شرائح المجتمع بأيام الكويت الوطنية بمناسبة يومي الاستقلال والتحرير .
وأضاف " يتميز شهر فبراير كونه شهر البهجة المصاحبة لاحتفالات الكويت بأيامها الوطنية وهو ما يمنح هذه الايام طعم الفرحة والانتصار حيث تحرص إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية بالبنك على التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع والعمل على تنظيم الفعاليات المناسبة لذلك ورعاية الانشطة المختلفة ".
#بياناتشركات
-انتهى-
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