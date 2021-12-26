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اختتم بنك بوبيان دورة تدريبية لمجموعة من موظفي بنك الائتمان الكويتي حول كيفية تبسيط الإجراءات والخطوات واختصار الدورة المستندية وذلك من خلال برنامج Lean Management Program بهدف التأثير الإيجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها.
وتضمن الاختتام تكريم موظفي بنك الائتمان المشاركين في الدورة التدريبية وحضر التكريم كلاً من الإدارة العليا لبنك بوبيان المتمثلة في نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري، و الرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد بجانب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف.
وقال المدير التنفيذي لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان ان الدورة التدريبية التي نُظمت ضمن برنامج Lean Management Program جاءت إنطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه دعم وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً ان بوبيان يسعى دائما ومن خلال هذه الشراكات الى تطوير بيئة العمل الداخلية للإدارات المختلفة القائمة على الابداع والابتكار والارتقاء بمنظومة المؤسسات الإدارية بجانب ضبط الجودة .
وأوضح الحسينان ان الدورة التدريبية اقيمت تحت اشراف فريق إدارة التطوير المستمر في بنك بوبيان واستمرت ثلاثة ايام شهدت مشاركة 21 موظفاً من بنك الائتمان الكويتي وتم خلالها تناول افضل اساليب التطوير و رفع مستوى الاداء من خلال تقنيات تقنيات الحد من الوقت المستغرق للإجراءات و التركيز على تطويرها .
وأضاف ان المختصين في إدارة التطوير المستمر ببنك بوبيان سيتولون الإشراف على متابعة مبادرات ومشاريع المتدربين ومشاركتهم بعض الخبرات بجانب التنسيق والمتابعة مع الإداريين في بنك الائتمان فيما يتعلق بمراحل تطوير تلك المبادرات ومستجداتها.
و تعتبر منهجية Lean احدى المنهجيات العالمية التي تتبناها العديد من المؤسسات لتسريع إجراءاتها و تقليل التكاليف من خلال إزالة عوامل الهدر و التركيز على العملاء و الجودة المقدمة للخدمات و المنتجات.
#بياناتحكومية
-انتهى-
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