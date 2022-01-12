اختتم بنك بوبيان المرحلتين الأولى والثانية من برنامجه التدريبي الخاص بتدريب القادة بالشراكة مع جامعة Duke وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة لتطوير المهارات القيادية وتبني أفضل الممارسات الرائدة في سبيل تطوير مواهبة.

وقال المدير التنفيذي لإدارة تطوير وإدارة المواهب في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي "إننا في بنك بوبيان ملتزمون دائماً بتنمية مواردنا البشرية وإعدادهم وتوفير كل ما يساعدهم على النهوض بالجانب الإبداعي وذلك من خلال خلق بيئة عمل تدريبية متطورة تعتمد على الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم الوظيفية."

وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تناولت محاضرات افتراضية تشمل مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية لاسيما في ظل ما تشهده الفترة الحالية من تغيرات وتطورات في هذا المجال بجانب الاطلاع على أحدث التوجهات والأدوات في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية خاصة في ظل التطورات التي يشهدها سوق الخدمات والمنتجات الرقمية.

وأكد الرومي أن بنك بوبيان دائماً ما يسعى نحو تقديم كافة السبل لدعم وتحفيز كوادره البشرية وتبني أفضل الممارسات في تطوير موارده البشرية وبصورة مستمرة ، حيث تم منح المشاركين حق الدخول على منصة جامعة Duke للتعليم الإلكتروني حيث حصلوا على تدريب حول التركيز على العملاء والميزة التنافسية والذكاء المالي والعمل المرن والتحول الرقمي.

من جانبه قال مدير إدارة المواهب في بنك بوبيان ناصر السبيعي " ان برنامج تدريب القادة بالشراكة مع جامعة Duke تناول محاكاة للقيادة تم توفيرها من رواد فضاء من وكالة NASA، والتي وفرت أدوات التدريب على المواقف الحساسة والمعقدة التي تتمحور حول اتخاذ القرارات في الحالات الحرجة والغامضة والتي تعرف اختصاراً بـ "VUCA".

واستكمل السبيعي قائلا أن تطبيق المحاكاه تطرق إلى بعض الموضوعات الأخرى مثل الابتكار والتكنولوجيا المالية والتفكير الاستراتيجي وثقافة إدارة المخاطر مؤكداً أن بنك بوبيان يُعد إحدى أكثر المؤسسات التي تولي اهتماماً واسعاً بالاستثمار في الإبداع والابتكار.

** الاهتمام بالموارد البشرية

يذكر أن بنك بوبيان يُعد من البنوك الرائدة على مستوى المنطقة في العمل على تطوير وزيادة مهارات وخبرات موظفيه من خلال دوراته التدريبية المتميزة، مما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات تدريبية وجامعات محلية وعالمية عريقة.

وكان البنك قد أعلن مؤخراً عن توقيع شراكة استراتيجية بالتعاون مع جامعة دووك DUKE الأمريكية لإطلاق البرنامج التدريبي الخاص بإعداد القادة داخلياً في بنك بوبيان وتعزيز مهاراتهم القيادية لمواكبة التطورات والتحديات في المرحلة الحالية التي تعزز الخدمات الإلكترونية والرقمية.

#بياناتشركات

-انتهى-

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