كجزء من جهود البنك لبناء ثقافة داخلية قوية للمشاركة والتعاون وتبادل المعرفة

الكويت: نظّم بنك برقان حفلاً تكريمياً لـ 91 مدرباً وموجهاً داخلياً تقديراً لتفانيهم في دعم التعلم، ونجاحهم في تقديم حلول تعليمية فعّالة طوال عام 2021 . تأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزام البنك الاستراتيجي بتعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر في جميع الإدارات والوظائف.

افتتحت الفعالية رئيس قسم التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان، السيدة غادة القاضي، بحضور السيدة هالة الشربيني، رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير لمجموعة بنك برقان، وكبار المسؤولين التنفيذيين من قسم الموارد البشرية وكبار ممثلي مختلف إدارات البنك.

وفي حديثها عن الفعالية، صرحت الشربيني قائلة: "يعد نقل الخبرات ومنهج التعلم التعاوني بين أفراد فريق بنك برقان عنصرين حاسمين في بناء ثقافة عمل قوية، وخلق بيئة تشغيل سلسة. يعدّ المدربون والموجهون الداخليون، على وجه الخصوص، من أهم ركائز استراتيجية قسم الموارد البشرية، وذلك نظير جهودهم الدؤوبة في تحقيق التغيير من الداخل ومساهمتهم الفعالة في تحسين أداء موظفينا لتعزيز نتائج أعمال البنك".

كما أضافت: "يساهم جميع موظفينا في بناء قصة نجاح البنك ونموّه، ويلعب المدربون الداخليون دوراً حيوياً في تطوير رأس المال البشري لدينا، ونود أن نكرّمهم ونثني على جهودهم في مواجهة هذا العام المليء بالتحديات عبر التركيز على تمنية الموظفين. إن خطط بنك برقان لتطوير الموارد البشرية مستمرة على المدى الطويل وواسعة النطاق، ونتطلع إلى برامج تدريب أكثر طموحاً وابتكاراً في العام المقبل".

من جهتها، سلّطت السيدة غادة القاضي الضوء على الأهمية التي يلعبها الطاقم التدريبي في نشر ثقافة وقيم بنك برقان بين الموظفين بالتزامن مع صقل خبراتهم ومهاراتهم. وأضافت:" بينما نواصل سعينا نحو الارتقاء بالتجربة المصرفية التي نقدمها للعملاء، سنستمر في الاستثمار لبناء قوة عاملة قوية قادرة تماماً على الوفاء بهذا الوعد".

يجدر بالذكر أن عام 2021 شهدا نشاطاً كبيراً واستثماراً مستمراً من قبل بنك برقان لتنمية موارده البشرية وذلك عبر وضع أجندة متكاملة وشاملة على مدار العام، يتخللها العديد من برامج التطوير المهني والدورات التدريبية المصممة وفقاً لاحتياجات الإدارات المختلفة؛ من ضمنها برنامج "رؤية" الذي يستهدف جميع الموظفين الموهوبين من مختلف المستويات الوظيفية والكفاءات. كما تضمنت أيضاً برامج متخصصة لجميع موظفي برقان من جميع الإدارات ، بالإضافة إلى برامج التدريب الصيفي وبرامج التدريب الداخلي التي تستهدف المواهب الشابة الطموحة والراغبة في العمل في القطاع المصرفي.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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