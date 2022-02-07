نمو بنسبة 35% على أساس سنوي

مع أرباح تشغيلية 139.9 مليون دينار كويتي (+ 21% على أساس سنوي)

الكويت: أعلن بنك برقان (ش.م.ك.ع) عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021. وقد ارتفعت إيرادات مجموعة بنك برقان في 2021 بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 234.7 مليون دينار كويتي، مدفوعة بنمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 46% على أساس سنوي.

واصل البنك التحكم في التكاليف بنجاح مسجّلا نفقات تشغيلية بلغت 94.8 مليون دينار كويتي، بتراجع بنسبة 2% مقارنة بالسنة المالية 2020. وحقّق البنك أرباحًا تشغيلية بلغت 139.9 مليون دينار كويتي، ونموًا ملحوظًا بنسبة 21% على أساس سنوي. كما أعلن البنك عن انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 40.4% في 2021 مقارنة بـ 45.7% في 2020.

أعلن البنك أيضا عن تحسن كبير في مقاييس جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 4.2% في 2020 إلى 1.7% في 2021، وتحسّن معدل تغطية القروض المتعثرة من 212.8% إلى 309.5% في نفس الفترة. نتيجة لذلك، حقق البنك نموًا في صافي أرباحه بنسبة 35% على أساس سنوي وبلغ صافي الدخل 45.4 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2021.

وقد وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 5 فلس للسهم وأسهم منحة بواقع 5%.

قامت مجموعة بنك برقان أيضا بزيادة رأس مالها بنحو 71.25 مليون دينار بعد الاكتتاب الذي طرحت فيه 375 مليون سهم. وتم اختتام الاكتتاب في الأسهم المطروحة في 21 ديسمبر بمستوى تغطية بلغ +225% وهو ما يعكس الاستجابة القوية للسوق والإقبال الكبير على أسهم البنك. وقد مكّن نجاح الاكتتاب البنكَ من تحسين رأس المال التنظيمي مع نسبة CET1 وصلت 11.4% ومعدل كفاية رأس المال بلغ 17.5%.

وتعليقًا على أداء البنك، صرّح السيد ماجد عيسى العجيل، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بنك برقان "كان 2021 عامًا إيجابيًا على الرغم من التحديات التي مازالت تواجه اقتصادات العالم مع استمرار انتشار الجائحة. وقد نجح القطاع المصرفي في التّكيّف مع الوضع الجديد مع زيادة الرقمنة والاعتماد بشكل أكبر على أحدث التكنولوجيات في العمليات والخدمات المصرفية."

وأضاف السيد العجيل "يعكس صافي الدخل القوي الذي بلغ 45.4 مليون دينار كويتي، ونسبة النمو التي وصلت إلى 35% خلال السنة المالية 2021، الأداء القوي لبنك برقان الذي يُظهر مرونته المؤسسية، ويؤكد نجاح نموذجه التشغيلي المستدام. وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على تحسين العوائد للمساهمين، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5 فلس للسهم الواحد وأسهم منحة بواقع 5%. وسوف تساهم الزيادة الناجحة في رأس المال في دفع تنفيذ استراتيجية النمو وتمكّننا من تحقيق قيمة مضافة أكبر للمساهمين في المستقبل."

واختتم العجيل قائلاً " لقد حققنا في 2021 تقدمًا كبيرًا في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز مختلف خدمات وعمليات البنك، ودعم التزامنا بتقديم تجربة مصرفية شاملة ومتميزة لعملائنا. وأود أن أعبر عن امتناني الكبير لجهود وتفاني الإدارة التنفيذية للمجموعة والموظفين وكذلك لمساهمينا وعملائنا على مساندتهم ووفائهم. كما أتوجه بجزيل الشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال أيضًا على دعمهما الثابت الذي يساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

من جهته، قال السيد مسعود محمود جوهر حيات، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، "يأتي الأداء المرن والنمو الإيجابي لهذا العام نتيجة طبيعية لالتزامنا في تطبيق استراتيجيتنا طويلة الأمد التي تهدف إلى التركيز على تعظيم القيمة للمساهمين وتقديم أفضل تجربة مصرفية آمنة ومريحة من خلال التحول الرقمي وزيادة تعزيز المواهب والثقافة التنظيمية لدى المجموعة إضافة إلى تثبيت الاستدامة كركيزة استراتيجية. وتؤكد النتائج مكانة مجموعة بنك برقان القوية محليًا وفي أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وأضاف السيد حيات "سوف نستمر في استثمار مواردنا لتقديم حلول مصرفية شاملة مصممة للاستجابة لاحتياجات العملاء وفقا لفهم عميق لمتطلبات وتغيرات السوق. ونحن على ثقة بأننا على الطريق الصحيح لتوسيع أعمالنا وتعزيز مكانتنا ​محليا وإقليميا والوصول إلى أهداف النمو التي نطمح إليها من أجل تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا وزيادة العائد لمساهمينا."

وصرّح السيد رائد عبد الله الهقهق، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي- الكويت، قائلا "حافظ بنك برقان على التزامه بتطبيق تدابير صارمة لحماية سلامة وصحة موظفيه وعملائه في ظل استمرار انتشار الجائحة، مع الحرص على تقديم خدمات عالية المستوى دون انقطاع عبر فروع البنك والقنوات الرقمية المتنوعة".

وأكّد السيد الهقهق "يرجع الأداء القوي للبنك إلى حد كبير إلى الجهود التي يبذلها موظفونا وإلى تميزهم، وهم بلا شكّ المحرك الرئيسي لنجاحنا، لذلك سوف نواصل التزامنا بالاستثمار في دعم نموهم وتطورهم. إن رؤيتنا للمستقبل ترتكز بثبات على الابتكار والرقمنة والتميز في تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية، ونحن على ثقة من أن بنك برقان سيعزز مكانته أكثر في الكويت والأسواق الدولية كأحد المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات مصرفية ومالية من أعلى مستوى".

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك برقان

تأسس بنك برقان في عام 1977، ومنذ البداية تم التركيز على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. أما الآن، يعد بنك برقان ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في الكويت مع امتلاكه قاعدة عملاء متنامية من الخدمات المصرفية للأفراد إضافة الى الشركات والمؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والتي تشمل بنك الخليج الجزائر - (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا) مشكلا ما يعرف باسم “مجموعة بنك برقان". علاوة على ذلك، يمتلك بنك برقان حضوراً في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة ("برقان للخدمات المالية المحدودة").

هذا وقد طور البنك من أدائه بشكل مستمر عبر السنوات الماضية وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتنويع مصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. كما أن اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته جعله مثالا يحتذى في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ترتكز العلامة التجارية لبنك برقان على أسس وقيم حقيقية هي: الثقة والالتزام والتميز والتطور. وهي القيم التي تذكرنا دوماً بالمعايير المتقدمة التي نسعى إلى تحقيقها. ولعل قناعة البنك بأن “أنت دافعنا” هي المرتكز الأساسي الذي يدعم كافة منتجاته وخدماته.

كما حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001: 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001: 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويحظى البنك أيضًا بامتياز كونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عامًا متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت (KIPCO) ، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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