الكويت: أعلن بنك برقان عن إعادة إطلاق خدمة المساعد الافتراضي الشخصي "بنكي" بحلَة جديدة من التحديثات والامكانيات المطورة لتساهم في التفاعل مع العملاء بشكل فعال وسريع. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص بنك برقان على تقديم خدمات رقمية مبتكرة لتمكين عملائه الحاليين والمستقبلين من تجربة مصرفية مميزة.

ومن خلال هذا التحديث، تم تزويد خدمة "بنكي" بقدرات تقنية متميزة تساهم في فهم احتياجات العملاء والتفاعل معهم والإجابة الفورية على تساؤلاتهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مما يوفر على العملاء عناء البحث عن منتجات وخدمات البنك في مختلف المنصات بحيث يواصل مركز الاتصال دعمة للعملاء في حال طلب العميل التحدث لمسؤول الخدمة مركز الاتصالات.

ستتوفر هذه الخدمة عبر تطبيق بنك برقان وموقع البنك بالإضافة الى ربط خدمة بنكي بالواتس اب باللغتين العربية والإنكليزية.

وتعليقاً على تطوير هذه الخدمة، قال السيد خليل القطان، رئيس التحول الرقمي في بنك برقان: "ضمن هذه البيئة التنافسية العالية التي يشهدها القطاع المصرفي، قام البنك بالاعتماد على تقنية التعلم الالي عوضاً عن خدمه المحادثة التقليدية وذلك لتقديم تجربة مصرفية شخصية فريدة تتماشى مع وتيرة التحول الرقمي. نحن ندرك مدى أهمية عامل الوقت لعملائنا وبأن سرعة الحصول على إجابات لاستفساراتهم هو السبيل الرئيسي لتحقيق رضا العملاء، كما يمكن للعميل طلب التحدث مع موظف مركز الاتصال متى ما تطلب ذلك. ومن هذا المنطلق نؤكد استمرار بنك برقان على تطوير خدماته بأحدث الحلول المصرفية للارتقاء بخدماته على مدار الساعة ولأننا نؤمن بأن العميل هو دافعنا لذا يحرص البنك على تعزيز خدمة بنكي بشكل مستمر ورفع كفاءة بنكي ليواكب تطلعات البنك وعملائه."

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نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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