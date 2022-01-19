انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من البرنامج برعاية ودعم استراتيجي من البنك

الصقر: ملتزمون بدعم كافة المبادرات التي تستهدف إعداد جيل يتميز بالإبداع والابتكار

-البحر: لابد أن تكون جودة التعليم على رأس أولوياتنا حتى يمكننا صياغة مستقبل أفضل لبلادنا

الفليج للشباب: أرفعوا سقف طموحاتكم وتحلوا بالشغف لتحقيق التطور الوظيفي المنشود

المرزوق: الأداء والتفاني في العمل هما مفتاحا التطور في القطاع الخاص

الحمد: تمتعوا بالمرونة وروح الابتكار والسعي الدؤوب نحو المعرفة

انطلقت فعاليات النسخة الجديدة من برنامج "تَمَكَّنْ" لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية والذي يأتي برعاية ودعم استراتيجي من بنك الكويت الوطني للعام الثالث على التوالي وبتنظيم من شركة "Creative Confidence".

ويستضيف البنك المتدربين البالغ عددهم نحو 34 متدرباً في مواقع تدريب مختلفة بمقره الرئيسي قرابة ثلاثة أشهر وذلك ابتداء من 18 يناير ولغاية 27 مارس 2022، حيث يقدم البنك للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وتم تدشين البرنامج خلال حفل أقيم في مقر البنك الرئيسي واتبع كافة إرشادات السلامة وقواعد التباعد الاجتماعي، وعُقدت حلقة نقاشية مع المتدربين بحضور الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك في إطار حرصها على دعم كافة المبادرات التي تساهم في تمكين وتنمية الشباب الكويتي وإعداده ليكون قادة المستقبل.

وجاء في مقدمة حضور الحلقة النقاشية الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة السيد /فيصل عبد اللطيف الحمد ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عماد العبلاني، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية السيد/محمد العثمان.

استثمار في المستقبل

وعلى هامش الحلقة النقاشية التي عُقدت خلال تدشين البرنامج أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عصام الصقر على أن رعاية البنك لبرنامج تَمَكَّنْ تأتي في إطار التزامه الراسخ تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم المهنية باعتبار ذلك استثمارا حقيقيا في المستقبل.

وأضاف الصقر أن الوطني يسعى على الدوام إلى منح الشباب الأولوية لما في ذلك من ضمان لتحقيق مستقبل مزدهر للكويت.

وأوضح أن هذه المبادرات وغيرها تأتي ضمن التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية ودوره نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على إعداد جيل يتمتع بروح الابتكار والعمل الجاد والقدرة على تحمل المسؤولية.

وأكد على أن الوطني وباعتباره أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي يقدم دائماً نموذجاً في القيام بدوره ومسؤوليته تجاه المجتمع عبر المساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة.

وقال الصقر:" ما لمسناه من نجاح لافت حققه البرنامج خلال السنوات الماضية شكل حافزاً كبيراُ لمواصلة رعايتنا ودعمنا للنسخة الجديدة من البرنامج لذا أطلب من المتدربين بضرورة التحلي بالمثابرة لبلوغ أهدافهم المستقبلية التي لن تتحقق إلا بالجهد والعمل الدؤوب".

جودة التعليم

من جانبها أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر، أن الاستثمار في الشباب يعني أننا نستثمر في مستقبل أفضل، لذا لابد وأن تكون جودة التعليم على رأس أولوياتنا حتى يمكننا بناء مستقبل أفضل لبلادنا.

وطالبت البحر الحكومة بضرورة العمل الجاد من أجل تطوير المنظومة الكاملة للتعليم بما فيها المراحل المختلفة للعملية التعليمية إضافة إلى العنصر البشري المتمثل في الكوادر التعليمية.

وقالت البحر: "إن ما نشهده من تطور سريع ومتغير في كافة القطاعات والصناعات المختلفة واعتمادها على التكنولوجيا يحتم علينا تطوير رأس المال البشري ليواكب هذا التطور لتحقيق نمو مستدام، لأن غياب كوادر مؤهلة على نحو جيد يعنى عدم القدرة على إدارة ثروات البلاد في المستقبل".

وأوضحت البحر أن جائحة كورونا برهنت على أهمية الرقمنة وكذلك الحاجة الملحة لتأهيل الشباب لمستقبل يتسم بالتطور والتغيير السريع، مشيرة إلى ضرورة العمل على التغيير الجذري للتعليم ليواكب ما يحتاجه سوق العمل الذي أصبح يبحث عن الكفاءات وذوي الخبرة في مجالات التقنية الحديثة التي تشمل الذكاء الصناعي وأنظمة الروبوت والبرمجة.

وطالبت البحر الشباب بالعمل الدؤوب من أجل الاستعداد للمستقبل حتى يكونوا عنصراً فاعلاً في تنمية الكويت.

التحلي بالشغف

من جانبه طالب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج، الشباب برفع سقف طموحاتهم والتحلي بالشغف لتحقيق التطور الوظيفي المنشود، مشيراً إلى أن تنمية المهارات الشخصية والإلحاح في طلب المعرفة والتعلم عوامل حاسمة تضمن نجاح المسار المهني وتساهم في تقلد أرفع المناصب القيادية مستقبلاً.

وأكد أن تبوأ منصب قيادي في بنك الكويت الوطني خلفه رحلة وطريق طويل استمر لسنوات من الجهد والعطاء والسعي المستمر نحو الاستثمار في الذات، مشيراً إلى أن النجاح يحتاج إلى سعي نحو التطور وعقل لديه رغبة في التعلم وتعطش للإنجاز.

أداء وتفانٍ

بدوره أشار نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ سليمان المرزوق، أن القطاع الحكومي لديه إشكالية في عدالة عملية التقييم الوظيفي التي تخلق إحباطاً كبيراً لفئة الشباب الطامحين نحو مسار مهني ناجح.

وأشار إلى أن الأداء والتفاني في العمل هما مفتاحا التطور في القطاع الخاص، الذي يوفر عوامل التوجيه الجيد لصقل المهارات الشخصية ويساهم في التعرف على نقاط القوة والضعف لتنمية المهارات الشخصية.

وأكد أن الجيل الحالي لديه مقومات وامكانيات أفضل بكثير عن الاجيال السابقة فحن نعيش الآن عصراً أكثر تطوراً وانفتاحا وكل ما يحتاجه الشخص الناجح هو وضع خطة استراتيجية للتعامل مع نقاط القوة وإبراز المهارات التي يتمتع بها.

الاستثمار في النفس

من جانبه وجه الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة السيد /فيصل عبد اللطيف الحمد نصيحة للشباب الكويتي بضرورة الاستثمار في النفس والتخطيط المبكر للمستقبل والتركيز على بيئة عمل مشجعة تساهم في التعلم والتطور.

وطالب الحمد الشباب بالبحث عن مثل أعلى يحفز الطاقات الكامنة ويساعد على التطور والتفكير وهو ما يشكل علامة مفصلية في تطوير شخصية الفرد خلال مسيرته المهنية.

ودعا الحمد الشباب إلى أن يتمتعوا بالمرونة وروح الابتكار والسعي الدؤوب نحو المعرفة حتى يواكبوا هذا التحول الكبير الذي يشهده سوق العمل.

طاقات كامنة

ويتطلب برنامج تَمَكَّنْ التزامًا كاملاً من المتدربين فهو بمثابة تجربة وظيفية بدوام كامل، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، بالإضافة إلى إطلاق العنان لإبداعات الكوادر الشابة.

ويعتمد البرنامج على نموذج التعليم المدمج من خلال الحضور الشخصي والتدريب عبر الإنترنت باستخدام المنصات الالكترونية والأدوات التفاعلية للتعليم عن بُعد، كما يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تتناول الابداع والابتكار، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.

اقبال كبير

وبسبب النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في نسختيه الأولى والثانية، شهدت طلبات المشاركة في البرنامج اقبالاً لافتاً حيث بلغ عدد المتقدمين 550 متقدماً وتم إجراء ما يقارب 150 مقابلة شخصية ليتم بعد ذلك زيادة عدد المتدربين حالياً في إلى 34 متدرباً بالإضافة إلى تطوير منهجية وتصميم المواد تعليمية عبر استضافة خبراء عالميين وإقامة ورش عمل وذلك بهدف تحفيز الطاقات الإبداعية للمتدربين.

صقل المهارات

وعلى هامش حفل تدشين البرنامج أبدت رنا الرشيد مديرة التخطيط الاستراتيجي في شركة Creative Confidence، سعادتها بشراكة ودعم بنك الكويت الوطني لبرنامج تمكَّن للعام الثالث على التوالي، مشيرة إلى أنه طوال 10 أسابيع سيعمل البرنامج على تأهيل المتدربين وصقل مهاراتهم لسوق العمل الحقيقي حيث يشكل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الذين يحتاجون إلى دعم في مواجهة تحديات التوظيف أو تأسيسهم لأعمالهم الخاصة، وذلك بسبب تطوير المهارات المطلوبة بالإضافة إلى الخبرات.

وتعد Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في تحفيز الابتكار والإبداع وتوفر تجارب تدريبية عملية للخريجين الكويتيين بهدف تنمية وتطوير الكوادر الوطنية الشابة.

داعم كبير

وفي ختام حفل الاستقبال عبر المتدربون عن شكرهم لبنك الكويت الوطني على دعم واحتضان البرنامج وتقديم خبرات البنك العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل على نحو احترافي بما يتمتع به من أسلوب مؤسسي يتسم بالحرفية العالية.

والجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يدعم مختلف المبادرات الاجتماعية التي تتوافق مع خطة التنمية الوطنية للكويت والتي من بينها تمكين الشباب وتعزيز التعليم إيماناً من البنك بأن الشباب هم ثروة الكويت الحقيقة وأساس لتنمية البلاد.

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- انتهى -

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