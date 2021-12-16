ضمن مشاركته في تعزيز الثقافة المالية ودعم فعاليات حملة "لنكن على دراية"

سمارت ويلث من شركة الوطني للاستثمار تقدم حلول إلكترونية متميزة في الكويت لاستثمارات طويلة الأجل

يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعية عملاء البنوك بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، يواصل البنك تقديم كافة أوجه الدعم لحملة "لنكن على دراية" التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية.

وتعد قضايا الشمول المالي المتعلقة بتوفير الحلول المناسبة والمتنوعة لمساعدة الأفراد على الادخار وكذلك الخدمات الاستثمارية التي تناسب كافة الشرائح من الموضوعات الرئيسية للحملة.

ويقدم بنك الكويت الوطني العديد من الحلول الادخارية التي تحفز العملاء على الادخار إضافة إلى الفوز بمكافآت وجوائز متنوعة وفي مقدمتها حسابات التوفير وحساب الجوهرة الذي يعتبر أفضل الطرق للادخار والحصول على فرص الربح في الوقت ذاته.

شركة الوطني للاستثمار والتي تعتبر الذراع الاستثمارية للبنك تقدم حلول عالمية ومحلية وإقليمية للاستثمار مثل الصناديق الاستثمارية وفرص أخرى للاستثمار الآمن.

سمارت ويلث من شركة الوطني للاستثمار تعد إحدى هذه الخدمات? التي تقدم حلول إلكترونية سهلة ومتميزة في الكويت لاستثمارات طويلة الأجل.

وتقدم خدمة سمارت ويلث من شركة الوطني للاستثمار لعملائها نصائح وخطط استثمارية لتلبية احتياجاتهم بناءً على درجة تقبل العميل للمخاطر وفي ضوء أهدافه وتطلعاته المالية.

ويمكن للعملاء من خلال عملية تسجيل بسيطة امتلاك خطة استثمارية عالمية متنوعة الأصول (منها الأسهم العالمية والسندات والصناديق العقارية والسلع الاقتصادية – عن طريق الصناديق الاستثمارية المتداولة).

ويحرص بنك الكويت الوطني على تقديم كافة أوجه الدعم لمبادرات بنك الكويت المركزي والتي دائماً ما يكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع ويستخدم البنك في ذلك إمكاناته الهائلة وكافة قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر بين القنوات الإلكترونية لكافة البنوك الكويتية.

كما يلتزم بنك الكويت الوطني بتعريف العملاء بحقوقهم وحماية أمن بياناتهم وحساباتهم والتركيز على تحقيق أهداف الحملة من توعية العملاء بحقوقهم وكيفية حماية بياناتهم وكذلك تحقيق الشمول المالي والتعريف بقنوات الادخار والاستثمار الآمنة والمناسبة لكافة الشرائح إضافة إلى التزام البنك بتجهيز كافة الفروع المخصصة لاستقبال عملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان بنك الكويت المركزي قد بادر إلى إطلاق حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية" بالتعاون مع البنوك الكويتية، لنشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي لدى عملاء البنوك بحقوقهم وواجباتهم وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وذلك عبر نشر مجموعة متنوعة من المواد التوعوية التي تقدمها الحملة والمعلومات ذات الصلة بالثقافة المالية.

لأغراض التداول والترويج العام فقط. الاستثمار في الأسواق المالية قد يؤدي إلى خسائر في رأس المال. لقراءة المزيد عن ميزات خدمة سمارت ويلث من شركة الوطني للاستثمار ومخاطرها، يرجى زيارة:

www.nbkcapitalsmartwealth.com

ويمكن الاطلاع على المزيد حول الحملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني:

https://www.nbk.com/ar/kuwait/services-and-support/let-s-be-aware.html

الموقع الإلكتروني للحملة:

https://www.dirayakw.com/

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