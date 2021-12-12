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يشكل أعلى المعايير العالمية المعمول في عمليات الدفع والتسوية
المطوع: التدريب يتماشى مع استراتيجية الوطني نحو تطوير بنيته التحتية للمستقبل الرقمي للمدفوعات
في إطار حرص بنك الكويت الوطني على دعم موظفيه وتأهيلهم بأفضل البرامج التدريبية التي تطور مهاراتهم، نظم البنك وبالشراكة مع SWIFT العالمية برنامجاً تدريبياً لموظفي إدارة التحويلات المالية وذلك للتدريب على المعيار الدولي (ISO20022) والخاص بالرسائل المالية (Financial and Payment Messages) والذي يشكل المعيار الأفضل للجيل الجديد من أنظمة المدفوعات.
وبهذه المناسبة قال مساعد مدير عام في مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني السيد/عبدالله المطوع :" تماشياً مع إيمان بنك الكويت الوطني بأهمية التدريب والتطوير باعتبارهما من الاستثمارات الهامة، فقد عقد البنك شراكة تدريبية مع شركة SWIFT وذلك لتدريب وتطوير مهارات موظفي إدارة تحويل الأموال في البنك على ISO 20022 وCBPR + والتي تعد أحدث معايير التراسل المالي العالمية.
وأكد المطوع على أن بنك الكويت الوطني يعد من أوائل البنوك في تدريب موظفيه على معيار ISO 20022 والذي يعد المعيار الجديد لنظام المدفوعات على مستوى العالم، بما يوفره من ميزات عديدة تشمل: تحسين أتمتة الدفع وجودة المعلومات المتبادلة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، رفع الكفاءة وزيادة مستويات الامتثال وتحسين التشغيل الآلي.
وأضاف المطوع أن التدريب استهدف صقل مهارات موظفي البنك وتأهيلهم لاعتماد أي تغييرات تطرأ على المعيار الجديد والتعامل معها بسلاسة، بالإضافة إلى الجمع بين مزايا المعيار الجديد وعمليات الاتمتة الأخرى التي تؤثر في كامل نظام المدفوعات. كما عمد البرنامج إلى بناء الخبرات اللازمة لتدريب الإدارات الأخرى داخل البنك والتي قد تتأثر بالمعيار الجديد.
وأوضح المطوع أن معيار (ISO20022) يوفر بيانات أكثر ثراء وتنظيما لفحص المدفوعات، بالإضافة إلى دعمه للتقارير التنظيمية في هذا المجال، مشيراً إلى أن البيانات عالية الجودة التي يمكن أن يوفرها ستؤدي إلى زيادة مكافحة غسيل الأموال ومراقبة الاحتيال.
وشدد المطوع على أن البرنامج التدريبي يأتي تماشياً مع خطط البنك واستراتيجيته نحو تطوير وتحديث بنيته التحتية لتكون جاهزة للمستقبل الرقمي لعمليات المدفوعات مع مراعاة أعلى معايير الكفاءة والأمان، موضحاً أن تبنى البنك لهذا المعيار يعكس التزامه بدعم الابتكار والتحول الرقمي معتمداً في ذلك على تطبيق أحدث الحلول والتكنولوجيا المتطورة بهدف تقديم خدمات متميزة تضاهي المستويات العالمية.
هذا ويولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه ويسخر كافة الإمكانيات للمساهمة في تطورهم المهني وذلك عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم كما لا يدخر البنك أي جهد نحو دعم موظفيه في بناء حياتهم المهنية داخل البنك كما يؤمن بأن تحوله الناجح والمستمر يعتمد على تنوع المواهب وجودتها. حيث أثبتت القوة العاملة الفاعلة أنها تحدث الفرق خلال الفترة الأكثر صعوبة في الآونة الأخيرة، كما أنها علامة فارقة وركيزة لاستراتيجية البنك وخططه الطموحة للمستقبل.
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