الشعيبي: إطلاقنا خدمات رائدة يأتي ضمن استراتيجيتنا لتقديم تجربة رقمية استثنائية لعملائنا

التحسينات الجديدة تساعد العملاء على إدارة نفقاتهم وتمكنهم من الوصول لكافة الخدمات بسرعة فائقة

نلتزم بتحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل باستمرار لتلبية احتياجات عملائنا وإتمام معاملاتهم بسهولة

يحرص بنك الكويت الوطني على اثراء التجربة المصرفية لعملائه وتوفير الخدمات والتحسينات التي تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على إتمام كافة معاملاتهم بسرعة وسهولة. وفي ذلك الإطار، أضاف الوطني مجموعة جديدة من التحسينات والخدمات إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.

توفر الخدمات والتحسينات الجديدة للعملاء إتمام التحويلات المالية باستخدام رمز الاستجابة السريعة والاستفادة من مجموعة الأدوات الجديدة في سرعة استعراض برنامج مكافآت الوطني وبرنامج مايلز الوطني وعرض أرصدة الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية وكذلك إمكانية تفعيل البطاقات بكافة أنواعها عن طريق خدمة "ويدجيت" Widgets.

التحويلات باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code

يعد الوطني أول بنك في الكويت يوفر خدمة إضافة مستفيدين وتحويل الأموال باستخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code ما يوفر وقت وجهد العملاء في إضافة مستفيدين من بنك الكويت الوطني واجراء التحويلات بالدينار الكويتي.

تقتصر الخدمة على مستخدمي برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل حيث يمكن للعملاء انشاء رمز الاستجابة السريعة باستخدام البرنامج وحفظ الرمز على هواتفهم لاستخدامه بعد ذلك بسهولة كما يمكنهم مشاركة رمز الاستجابة السريعة عن طريق كافة التطبيقات على الهاتف.

أدوات جديدة

يوفر بنك الكويت الوطني لأول مرة في الكويت من خلال برنامجه عبر الموبايل أدوات جديدة لعرض أرصدة الحسابات المصرفية وبطاقات الوطني الائتمانية ونقاط برنامج مكافآت الوطني وقائمة بأقرب الفروع وأجهزة السحب الآلي عن طريق "ويدجيت" Widgets.

يمكن لمستخدمي برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال هواتفهم التي تعمل بنظام تشغيل iOS الوصول إلى تلك الأدوات بسرعة واستخدامها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول للبرنامج.

توفر الأدوات الجديدة للعملاء إمكانية استعراض نقاط برنامج مكافآت الوطني بالدينار الكويتي وتحسين التحكم في نفقاتهم وتساعدهم على تحديد فروع وأجهزة السحب الآلي للبنك بسهولة.

تحسين عرض القائمة الجانبية

قام بنك الكويت الوطني بتحسين عرض القائمة الجانبية في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بما يمكن مستخدمي البرنامج من استعراض كافة الأدوات والخدمات التي يرغبون في الوصول إليها واستخدامها بسرعة وسهولة.

يمكن للعملاء استخدام التحسينات الجديدة التي تساهم في عرض برنامج مكافآت الوطني وبرنامج مايلز الوطني بطرق سهلة ومختصرة عن طريق تنزيل الإصدار المحدث من برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.

تفعيل البطاقات

كذلك تم إضافة خدمة جديدة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تمكن العملاء من تفعيل كافة البطاقات باستخدام البرنامج حيث يحتاج العملاء لتفعيل بطاقاتهم بعد استلامها. ويشمل ذلك كافة بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع.

وتعقيباً على إطلاق الخدمات الجديدة قالت مدير إدارة جودة الخدمة الرقمية في بنك الكويت الوطني، هالة الشعيبي: "نلتزم بتحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بشكل مستمر بما يلبي احتياجات عملائنا ويضمن لهم سرعة إنهاء كافة معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان".

وأشارت الشعيبي إلى أن الهدف من الخدمات الجديدة يتمثل بالأساس في مساعدة العملاء على إدارة نفقاتهم بشكل أفضل وتمكينهم من الوصول لكافة خدمات برنامج الوطني عبر الموبايل بسرعة فائقة وطرق مختصرة.

وأضافت الشعيبي "تمثل الخدمات والتحسينات الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في الكويت جزءاً من استراتيجيتنا لمنح عملائنا تجربة مصرفية رقمية رائدة باستخدام برنامج الوطني عبر الموبايل".

وأكدت الشعيبي على مواصلة تقديم خدمات جديدة ورائدة تلبي طموحات وتطلعات مستخدمي برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وخاصة في ظل زيادة اعتماد العملاء على البرنامج بشكل كبير في إتمام كافة معاملاتهم.

ويهدف بنك الكويت الوطني من خلال برنامج الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة الأموال بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يسمح للعملاء القيام بالمعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، سداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت، فضلاً عن تقديم طلب كشف حساب ودفتر شيكات وغيرها من الأمور.

كذلك يتضمن البرنامج العديد من الخدمات الحديثة ومنها إدارة البطاقات أثناء السفر وزيادة الحد الشهري للتحويلات المصرفية، ما يجعل خدمة الوطني عبر الموبايل خير صديق أثناء السفر.

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