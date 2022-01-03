في الاستبيان السنوي لمجلة جلوبل فاينانس العالمية

حصد بنك الكويت الوطني جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت للعام 2022، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمدراء التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.

واستندت جلوبل فاينانس في اختيار الفائزين لهذه الجائزة إلى العديد من المعايير من بينها حجم المعاملات، ونطاق التغطية العالمية، وخدمة العملاء بالإضافة إلى الأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة.

ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم وأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لتوفيره خدمات التمويل التجاري ضمن الاستبيان الثاني والعشرين والذي شمل 102 دولة حول العالم.

وتبرهن هذه الجائزة المرموقة على ريادة البنك في تقديم خدمات التمويل التجاري، لمختلف شرائح العملاء وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين.

كما وتعكس الجائزة قدرة الوطني الفريدة في الحفاظ على علاقات وثيقة ومستدامة مع عملائه وهو ما يجعل البنك يتبوأ مكانة قوية تضمن مشاركته في كبرى صفقات التمويل وترسخ موقعه الرائد والمهيمن محلياً وإقليمياً.

وخلال العام 2021 قام بنك الكويت الوطني بترتيب وإدارة عددٍ من التمويلات الضخمة في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط.

ويذكر أن مجلة جلوبل فاينانس العالمية التي تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقراً لها تعد من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفاً من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم.

وتجري المجلة سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.

لمزيد من المعلومات حول جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت للعام 2022 الصادرة عن مجلة جلوبل فاينانس يرجى زيارة الموقع الالكتروني:

https://www.gfmag.com/

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