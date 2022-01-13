الخبر، المملكة العربية السعودية- تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمؤتمر التعدين الدولي الأول، أعلن بنك الخليج الدولي - السعودية أنه راعياً بلاتينياً للمؤتمر، الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة (11 - 13 يناير 2022م)؛ حيث يهدف المؤتمر إلى جذب الاستثمار ووضع أنظمة عالمية المستوى للحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات.

ويشارك في المؤتمر صانعو سياسات ومستثمرون عالميون وكبار قادة قطاع التعدين في العالم وغيرهم من أصحاب المصلحة المهتمين بالتعدين، وفرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية في قطاع التعدين بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق إفريقيا.

من جانبه أعرب المهندس عبدالله الزامل عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي، مؤكداً بأن هذا المؤتمر يعزز توجهات المملكة الرامية إلى استثمار ثرواتها المعدنية، وأضاف قائلاً بأن "صناعة التعدين تحقق تنوعاً اقتصادياً وخلقاً لفرص عديدة واعدة، ويؤمّل عليها لتسهم بشكل أكبر في الناتج المحلي".

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ عبد العزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي بقوله: " من منطلق دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة ورؤية السعودية 2030 يسرنا في بنك الخليج الدولي رعاية الدورة الافتتاحية لمؤتمر التعدين الدولي، الذي يقدم فرصة رائعة للدول حول العالم ".

الجدير بالذكر أن مؤتمر التعدين الدولي يُعد أول مبادرة تقودها حكومة المملكة العربية السعودية، ويتميز بتمثيل دولي ومؤسساتي متنوع يضم أكثر من 2000 زائر. وشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 100 دولة. كما طرح متخصصون في قطاع التعدين وقادة استثمار وصناديق سيادية وممثلو كيانات حكومية من جميع أنحاء العالم أفكاراً فريدة ومميزة.

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نبذة عن بنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي ش.م.ب هو بنك عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1975 ومرخص من مصرف البحرين المركزي.

يقدم بنك الخليج الدولي خدماته في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كما يمتلك البنك فروعاً في الإمارات العربية المتحدة و لندن والولايات المتحدة الأمريكية.

بنك الخليج الدولي مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

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المدير التنفيذي

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