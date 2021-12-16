احتفالاً باليوم الوطني الـ 50 لمملكة البحرين المصادف يوم 16 ديسمبر 2021م، نظم بنك الخليج الدولي احتفالات مميزة لمنسوبيه في مقر البنك بالمنامة.

كما قام البنك بدعم عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة في مملكة البحرين، وذلك باستضافتهم في مقر البنك تأكيداً للبعد الوطني لهذه المناسبة السنوية الغالية؛ حيث قام بعرض مشروعاتهم، وتشجيعهم على تسويقها وإبراز مواهبهم، ومشاركتهم في هذا الاحتفال.

وفي هذا الصدد، عبّر الأستاذ جمال الكشي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي عن سعادته الغامرة بهذا اليوم مقدماً التهاني والتبريكات لشعب البحرين الكريم وحكومتها ولمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي ش.م.ب هو بنك عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1975 ومرخص من مصرف البحرين المركزي.

يقدم بنك الخليج الدولي خدماته في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كما يمتلك البنك فروعاً في الإمارات العربية المتحدة و لندن والولايات المتحدة الأمريكية.

بنك الخليج الدولي مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

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زهراء طاهر

المدير التنفيذي

هاتف: +973 39630997

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