جدة: دشّن بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022م مكتبه التمثيلي في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة بمقر الغرفة التجارية، والذي يأتي في إطار التوسع في مناطق المملكة لتمكين المصدرين السعوديين من سرعة الحصول على منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها البنك. وافتتح معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المكتب الجديد بمقر الغرفة التجارية بجدة بحضور الأستاذ محمد بن يوسف ناغي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة وعدد من المسؤولين، وتزامن تدشين المكتب مع توقيع وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع شركة العبيكان للزجاج لتقديم تغطيات ائتمانية لصادراتها، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقد مثل الشركة في توقيع الوثيقة سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ فائز بن جميل عبدالرزاق.

وأوضح البنك أن افتتاح المكتب الجديد يهدف لزيادة نطاق تقديم المنتجات، مشيراً إلى زيادة الطلب على منتجات البنك من قبل البنوك المحلية والشركات المصدّرة في الوادي الصناعي والمنطقة الغربية التي تكتسب أهمية خاصة لقربها من منافذ المملكة الهامة على البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله بالمدينة الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حلول تكاملية من حيث سهولة الإجراءات والمعاملات المرتبطة بغرفة جدة والجهات ذات العلاقة للمساهمة في زيادة فاعلية القطاعات الحيوية وتطوير قطاع الأعمال وتنويع الاستثمار في القطاعات الناشئة.

ومنذ تأسيسه في عام 2020م برأس مال 30 مليار ريال سعودي يحرص البنك على التواجد بالقرب من عملائه وشركائه للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها الجهات ذات العلاقة، وتسهم في دعم الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية ضمن جهود مشتركة تقودها الدولة وتهدف لزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة حيوية القطاعات الناشئة ومساهمتها في تنمية الاقتصاد البديل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

#بياناتحكومية

-انتهى-

عن بنك التصدير والاستيراد السعودي:

تأسّس بنك التصدير والاستيراد السعودي في 1441هـ الموافق 2020م بهدف تمكين المصدّرين السعوديين، وتعزيز تنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير منتجات التمويل والتأمين، لتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية تحقيقاً لرؤية السعودية 2030 والمساهمة في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي من 16% إلى 50%، وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

قنوات التواصل مع البنك:

البريد الإلكتروني info@saudiexim.gov.sa

الموقع الإلكتروني https://saudiexim.gov.sa

تويتر @SaudiEXIM

لينكدإن @SaudiEXIM

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022