حازم حجازي: ندعم القطاع التجاري لدوره الكبير في دفع عجلة التنمية ونمو الاقتصاد الوطني

أشرف المرشدي: ثقتنا كبيرة في بنك البركة .. وتم اختياره لتوقيع أول عقد تمويلي لشركتنا لإنشاء مركز تجاري بأحدث النظم التكنولوجية

القاهرة: وقع بنك البركة مصر اتفاقية تمويل بقيمة 700 مليون جنيه مع الشركة العالمية لتجارة الجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية والمنزلية (المرشدي مول) - (هوم بلازا) لاستكمال التكلفة الاستثمارية لإنشاء مركز تجاري جديد بمنطقة القاهرة الجديدة. يقام المول الجديد على أحدث النظم التكنولوجية بمنطقة التجمع الخامس ، ليوفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من الأجهزة الكهربائية والمنزلية ويخدم منطقة شرق القاهرة.

شهد مراسم توقيع إتفاقية التمويل كلاً من حازم حجازي، الرئيس التفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، وأشرف المرشدي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتجارة الجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية والمنزلية وذلك بمقر بنك البركة مصر بالتجمع الخامس. وقام بتوقيع الإتفاقية كلاً من علاء طه، رئيس قطاعات تمويل الشركات والتمويلات المشتركة والاستثمار بالبنك، وأيمن المرشدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. كما حضر المراسم ، خالد العماري، رئيس قطاع المخاطر بالبنك ومحمد حسن نائب مدير فرع ? أكتوبر

أعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، عن سعادته بالتعاون مع الشركة العالمية لتجارة الجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية والمنزلية (المرشدي مول) (هوم بلازا)، وقال إن هذا المشروع الكبير يوفر المزيد من فرص العمل ويدعم نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن بنك البركة مصر يُعد مشاركاً فعالاً في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي؛ من خلال تمويل المشاريع الرائدة التي تعمل في مجالات حيوية ومهمة تتفق مع خطة التنمية بالدولة والغايات التنموية للبنك.

وأوضح أن دعم القطاع التجاري يمثل أحد الأهداف المهمة للبنك نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع التجاري في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، والذي يتكامل مع القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الصناعي. وهو ما يساهم بشكل مباشر في تنفيذ أهداف استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جانبه أعرب أشرف المرشدي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتجارة الجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية والمنزلية، عن سعادته بالتعاون مع بنك البركة مصر لتمويل هذا المشروع الضخم، الذي يقام على أحدث طراز تكنولوجي بمنطقة التجمع الخامس. وأشار إلى أن المول الجديد يمثل أحد أعضاء عائلة فروع المرشدي مول بمنطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد لتلبية كافة احتياجات سكان منطقة القاهرة الجديدة من الأجهزة الكهربائية؛ والأدوات المنزلية ؛ والملابس والمفروشات؛ والسجاد؛ والنجف وغيرها، بجودة عالية وأسعار تنافسية. وأضاف أن الإتفاقية تمثل عقد التمويل الأول الذي توقعه الشركة مع كيان مصرفي ، وهو ما يدل على ثقة الشركة الكبيرة في بنك البركة مصر وإدارته الرشيدة ودوره الفعال في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.

تأتي إتفاقية التمويل في إطار استراتيجية بنك البركة مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتنفيذاً لسياسات البنك المركزي ودعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات والمؤسسات ذات الجدارة الائتمانية والتصنيف المرتفع. يوفر البنك برامج تمويلية مرنة تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن بنك البركة مصر يعد أحد الروافد الكبرى لمجموعة البركة المصرفية (A. B. G) التى تتخذ من البحرين مقراً رئيسيا لها. وتعتبر المجموعة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم. وتقدم خدماتها المصرفية المتميزة في الدول التي تعمل بها. كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 2 مليار دولار أمريكي. وتتمتع المجموعة بانتشار جغرافي واسع ممثلاً في البنوك التابعة لها والمكاتب وتمثيل في ثلاث قارات في 15 دولة تدير أكثر من 500 فرع.

#بياناتشركات

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022