دبي: عقد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا اجتماع جمعيته العمومية الخامس عشر إفتراضياً في 23 فبراير 2022.

وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2021.

وفي معرض تعليقه على بيئة الأداء التشغيلي، تحدث سموه قائلاً: "نحن ممتنون لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها السديدة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً بأمان وطمأنينة، مما جعل الدولة في الطليعة من حيث جهود التعافي المبذولة في جميع أنحاء العالم. كما أدى الافتتاح الناجح لمعرض إكسبو 2020 دبي إلى تحقيق نمو متوازن ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، في حين ساهم في زيادة القدرة التنافسية الدولية لمدينة دبي وأكّد على مكانتها كمركز للتجارة والاستثمار العالمي. إن السرعة والكفاءة التي أبدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في العام 2021، كان لها أبلغ الأثر في إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد وجعله في وضع جيد للاستفادة من انتعاش الأنشطة التجارية العالمية خلال العام".

وأضاف سموه: "تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من إحراز نتائج مالية قوية للعام 2021 والتي انعكست من خلال تحقيق نمو بنسبة 34% في صافي الأرباح ليصل إلى 9.3 مليار درهم. ونحن في بنك الإمارات دبي الوطني لانزال نولي اهتماماً في الحفاظ على سلامة عملائنا وزملائنا وأصحاب المصلحة والمجتمع. وفي موازاة إقبال العملاء المتزايد على استخدام القنوات الرقمية خلال جائحة كوفيد-19، فقد قمنا بتسريع وتيرة الاستثمار في المشهد الرقمي وفي شبكتنا الدولية لدعم النمو المستقبلي. ومن خلال جهودنا المبذولة وحرصنا الدائم على أن نكون من الأوائل في تبني القنوات المصرفية الرقمية والابتكار واتباع أفضل الممارسات، واصلت المجموعة حصد العديد من الجوائز التقديرية العالمية المرموقة. ففي عام 2021، حصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" للسنة السابعة على التوالي، وجائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "يوروموني للتميز 2021". كما حصلت مكاتبنا الدولية على جوائز تقديرية، وفازت فروعنا في السعودية بجائزة "أفضل بنك أجنبي في المملكة العربية السعودية"، من مجلة "إنترناشيونال فاينانس" لعام 2021. وساهمت العمليات الدولية بنسبة 38% من إجمالي الدخل في عام 2021."

وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2021 ما يلي:

بلغ صافي الأرباح 9.3 مليار درهم لترتفع بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام، ما يعكس مستوى مرونة نهج أعمال المجموعة المتنوع والانتعاش القوي الناتج عن زخم التعافي الاقتصادي الملحوظ في العام 2021.

بلغ إجمالي الدخل 23.8 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لأن زخم الدخل القوي لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد قد عوّض تأثير انخفاض أسعار الفائدة.

بلغ إجمالي الأصول 687 مليار درهم لتنخفض بنسبة 2% مقارنة بالعام 2020 نتيجة تأثير تحويل العملات الأجنبية.

بلغت قروض العملاء 422 مليار درهم في العام 2021 مع تسجيل أداء قياسي خلال العام من ناحية قروض الأفراد.

شهد مزيج الودائع أعلى مستوى على الإطلاق لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث ارتفعت بواقع 38 مليار درهم في العام 2021، وهو ما جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً لأي ارتفاع قادم في أسعار الفائدة.

رأس المال والسيولة: تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 177.6% ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.1% مراكز القوة الأساسية للمجموعة، وهو ما يمكنها من مواصلة تقديم الدعم إلى العملاء وإتاحة المزيد من فرص النمو والازدهار.

وأضاف سموه: "إن لدى بنك الإمارات دبي الوطني التزام راسخ بدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع طموحات قيادتنا الرشيدة. ولايزال التوطين يشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا، واستجابة للبرنامج الحكومي الاتحادي ’نافس‘، الذي تم الإعلان عنه كجزء من ’مشاريع الخمسين‘ في الدولة للمساعدة في دمج الإماراتيين في القطاع الخاص، أطلقنا برنامج النخبة الجديد الخاص بنا الذي يحمل اسم ’رواد‘، ويهدف إلى إعداد وتهيئة الجيل المقبل من القادة المستقبليين في المجموعة. ويُعدّ هذا أكبر استثمار تقوم به المجموعة على الإطلاق في برنامج واحد لتنمية وصقل المواهب. ونحن فخورون بأن نكون من بين أكبر الشركات التي توظف إماراتيين في الدولة".

واختتم سموه: "أود أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، على توجيهاتهما السديدة ورؤيتهما الثاقبة وقيادتهما الحكيمة. كما أود أن أشكر أعضاء مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على تفانيهم وجهودهم ومساهمتهم في تحقيق هذا النجاح. كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى عملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية".

وشهد اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر اتخاذ القرارات التالية:

الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

الاطلاع والموافقة على تقارير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن عام 2021.

الاطلاع والموافقة على ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021.

تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% بمقدار (50 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 3,158,299,127 درهماً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

إنتخاب أعضاء مجلس الادارة

تعيين شركة ديلويت أند توش (ش.أ.) كمدققين لحسابات المجموعة لعام 2022.

تعيين ممثلين (2) عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.

قرارات خاصة:

الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه:

القيام بأي تحديث على البرامج الحالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و12 فبراير 2017 و27 مارس 2018 و20 فبراير 2019 و10 مارس 2020 و24 فبراير 2021) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر:

برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 20.000.000.000 دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛ و/أو

برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ 4.000.000.000 دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل ("البرامج الحالية")؛

تأسيس أي برنامج لتمويل الدين بما يصل إلى 10.000.000.000 دولار أمريكي بحد أقصى، بالإضافة إلى البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج.

(ج) إصدار أدوات الدين بما يصل إلى مبلغ 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي ي فوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.

(د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى) بما في ذلك دون حصر، من خلال إصدار الأوراق المالية/السندات التقليدية أو الأوراق المالية/السندات المنظمة أو الأوراق المالية/السندات المغطاة أو شهادات الائتمان أو غيرها من أدوات الدين المماثلة، (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بما يصل إلى 1.000.000.000 دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسبة كفاية رأس المال للمجموعة (ينبغي أن تتضمن أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات)، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال ترتيبات مضمونة سواء في شكل قرض أو ورقة مالية/ سند، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل الدين")؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.

(ه) فيما يتعلق بـ:

الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو

أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب تمويل الدين،

القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛

(و) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛

(ز) إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي سندات دين يتم إصدارها عن طريق تمويل الدين؛ و

(ح) وإبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.

الاطلاع والموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وستكون المواد المعدلة موجودة على موقع البنك وموقع سوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ويتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 14 مليون عميل. وكما في 31 ديسمبر 2021 بلغ مجموع أصوله 687 مليار درهم (تعادل تقريباً 187 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 900 فرعاً إضافة إلى 4079 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني باقة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات بما في ذلك تقديم الأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة، E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، و Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في المشاركة ودعم أهم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

باتريك كليركن

رئيس علاقات المستثمرين

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6093007 4 971+

بريد الكتروني: IR@EmiratesNBD.com

PatrickE@EmiratesNBD.com

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