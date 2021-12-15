أول بنك في المملكة العربية السعودية يحصل على هذه الشهادة

أضاف بنك الإمارات دبي الوطني إنجاز اً جديداً إلى لائحة إنجازاته بحصول فرعه في مدينة الرياض على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold V4 ID+C:CI)

يعزز البنك تركيزه المتواصل على الامتثال لمعايير الاستدامة في عمليات فروعه

دبي: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن حصول فرع القدس التابع له في مدينة الرياض على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة (LEED Gold V4 ID+C:CI)، ليصبح بذلك أول بنك يحصل على هذه الشهادة المرموقة في المملكة العربية السعودية.

وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للبنك، وتنطوي على أهمية كبيرة لعملياته.

وبهذا الإنجاز، يعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته كأول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل فروعه على الشهادات الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED Gold، حيث حصلت أربعة من فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي "نخيل مول" و"العربي سنتر" و"أم سقيم" و"برج خليفة" على هذه الشهادة سابقاً، ما يؤكد التزامه بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في عملياته.

ويعد نظام تصنيف "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" الصادر عن "مجلس المباني الخضراء" في الولايات المتحدة، أرفع برنامج لتصنيف المباني والمنازل والمجمعات التي يجري تصميمها وتشييدها وتشغيلها بأسلوب يهدف إلى تحسين الأداء البيئي وصحة الإنسان. وتنتج المباني الحائزة على شهادة (LEED Gold V4 ID+C:CI) انبعاثات كربونية أقل وتوفر بيئة صحية أفضل، كما أنها تسهم في تقليص التكاليف التشغيلية وتعطي الأولوية للممارسات المستدامة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نفخر بحصول فرع القدس على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold V4 ID+C:CI)، ليصبح بذلك أول بنك في المملكة ينال هذه الشهادة المرموقة التي تمثل إنجازاً لافتاً في إطار مسيرتنا لترسيخ معايير الاستدامة. وجاء تحقيق هذا الإنجاز تقديراً لنجاحنا بتخطي العديد من التحديات، الأمر الذي يؤكد بوضوح على التزامنا الراسخ بإحداث تغيير إيجابي في البيئات الحضرية وإرساء مسار واضح للريادة في معايير الاستدامة. وبصفتنا مؤسسة مالية مسؤولة، نفخر بتكريم ريادتنا في التنمية المستدامة ونتطلع قدماً لتقديم نموذج ملهم في القطاع المصرفي."

ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني بذل جهود الاستدامة المنسجمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2030، وإعلان دبي للتمويل المستدام. ويحتل البنك مكانة مرموقة على مستوى مبادرات الاستدامة في المنطقة، حيث يوثق جهوده رسمياً عبر تقرير الاستدامة الذي يطلقه سنوياً منذ عام 2016. ويتناول التقرير أداء البنك الاجتماعي والأخلاقي والبيئي والمتعلق بالحوكمة المؤسسية خلال العام السابق.

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 14 مليون عميل. وكما في 30 سبتمبر 2021 بلغ مجموع أصوله 699 مليار درهم (تعادل تقريباً 190 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 906 فرعاً إضافة إلى 4,084 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني باقة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات بما في ذلك تقديم الأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة، E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، و Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في المشاركة ودعم أهم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

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