تأتي الجائزة تأكيداً لنجاح البنك في تنفيذ منصة البيانات المؤسسية المدعومة بقدرات معالجة البيانات المتقدمة لمنصة ساب لبيانات الخدمات المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، جائزة "أفضل أداء تطبيقي لإدارة البيانات" خلال حفل توزيع "جوائز ذا آسيان بانكر للابتكار في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، وكانت المجموعة قد نجحت في تنفيذ منصة البيانات المؤسسية بالشراكة مع "ساب".

وتستفيد منصة البيانات المؤسسية لدى بنك الإمارات دبي الوطني من تقنية "هادوب" للبيانات الضخمة ومنصة ساب لبيانات الخدمات المالية بدعم من منصة "ساب هانا"، وتم إطلاقها في شهر نوفمبر 2018 ومثلت حينها مبادرة ضخمة ورائدة ضمن مسيرة البنك الطموحة للتحول الرقمي، وتهدف إلى مواصلة تحسين تجربة العملاء من خلال الاعتماد بشكل متزايد على الذكاء المبني على بيانات البحوث والدراسات المتعلقة بالعملاء.

وتأتي الجائزة تكريماً لنجاح بنك الإمارات دبي الوطني في تنفيذ مبادرة إدارة البيانات على نطاق واسع بالتعاون مع شركة "ساب" كشريك لتنفيذ المنصة. وساعدت هذه الخطوة بنك الإمارات دبي الوطني في إرساء أسس متينة لجمع البيانات وتحليلها، مع تفعيل إمكانات مباشرة لتلبية الاحتياجات المستقبلية لتوافر البيانات وصياغة الاستراتيجية الشاملة للبيانات والتحليلات.

وفي هذا السياق، قال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: "باعتبارنا مجموعة مصرفية تضع التقنيات الرقمية في المقام الأول، تشكل بحوث البيانات عنصراً جوهرياً لعملياتنا التجارية وضمان التفاعل مع العملاء بأسلوب في غاية السلاسة، ولطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل المستثمرين في قدرات إدارة البيانات. ويسعدنا اليوم الحصول على هذا التكريم الرفيع من ’ذا آسيان بانكر‘ الذي يقدم دليلاً واضحاً على تميز جهودنا، ولا شك أن شراكتنا مع ’ساب‘ منحتنا دعماً كبيراً وعززت من قدرتنا على تنفيذ منصة البيانات المؤسسية".

من جانبه قال شايليندرا ساهاي، مدير استشارات القطاع والقيمة في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "ساب": "يمثل تحسين تجربة العملاء ونتائج الأعمال باستخدام تحليلات البيانات المتقدمة على غرار قيمة تجربة العملاء أحد الأسس الرئيسية لاستراتيجية ’ساب‘ للأبحاث المؤسسية. ويسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لصياغة استراتيجيته للبيانات ومسيرة تحوله الطموحة".

وأضاف: "يمثل نجاح منصة البيانات المؤسسية لدى بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً بارزاً على مستوى الابتكار في القطاع المصرفي، وجاء بدعم من منصة ساب لبيانات الخدمات المالية التي تقدم إمكانات متطورة لإجراء التحليلات المرتبطة بالعملاء والمحاسبة المالية وإعداد التقارير الرقابية عبر قاعدة تخزين البيانات المحفوظة ’ساب هانا‘".

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 14 مليون عميل. وكما في 30 سبتمبر 2021 بلغ مجموع أصوله 699 مليار درهم (تعادل تقريباً 190 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 906 فرعاً إضافة إلى 4,084 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني باقة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات بما في ذلك تقديم الأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة، E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، و Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في المشاركة ودعم أهم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022