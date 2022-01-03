دعماً لمنظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تعاون استراتيجي لتعزيز الابتكار وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية ودعم شركاتها في المنطقة

اختتم بنك الإمارات دبي الوطني مشاركته بنجاح في دورتين من برنامج مسرع التكنولوجيا المالية 2021 من مركز دبي المالي العالمي

يقدم البنك دعمه لمسرع "أكسيليريت هير" المخصص للإرشاد والتوجيه المهني للنساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بمرور خمسة أعوام على شراكته مع برنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومشاركته بنجاح في دورتين لمسرع التكنولوجيا المالية التابع للبرنامج.

وتجمع بنك الإمارات دبي الوطني و"فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي شراكة وثيقة منذ عام 2017، حيث قدم دعمه للشركات الناشئة وساعدها على تحويل أفكارها إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مما أثمر عن العديد من علاقات التعاون الناجحة. وفي عام 2020، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تعاونه مع "نوربلوك"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تطوير تقنيات "اعرف عميلك" والقائمة على "بلوك تشين" والتي شاركت في برنامج مسرع التكنولوجيا المالية 2017. ومن الأمثلة الأخرى تعاونه مع جيغ سو، وسمارت إنجن، وفيجن لابز، وكاسيستو.

وانطلق مسرع التكنولوجيا المالية 2021 بأسلوب هجين على دفعتين مخصصتين للابتكار، أقيمت الأولى خلال شهري مايو ويونيو في حين امتدت الثانية على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر، وتميزت كل منهما بالمرونة في خيارات المشاركة. وخلال كل دفعة سعى البنك إلى إيجاد حلول فعالة تسخر قدرات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والتقنيات المتقدمة الأخرى لتطوير عمليات الامتثال والمدفوعات بشكل يؤثر مباشرة على تجربة العملاء ونظام المعالجة المباشرة، ووقع الاختيار على أربع شركات للتكنولوجيا المالية للانتقال إلى المرحلة التالية المتقدمة. وسيتمكن المشاركون الذين يحققون المعايير المطلوبة من الصعود إلى المستوى الأعلى الذي يشهد نقاشات متعمقة مع وحدات الأعمال المعنية وذلك حول موضوعات نموذج الأعمال والتقنيات وإثبات المفهوم وغيرها.

وعلاوة على شراكته مع "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي، يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني شريكاً رئيسياً في "أكسيليريت هير"، برنامج الإرشاد المهني للنساء الذي يستهدف صقل مهارات الشابات في القطاع على المستويين المهني والشخصي.

وفي هذا السياق، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا تعزيز تعاوننا مع ’فينتك هايف‘ التابع لمركز دبي المالي العالمي للعام الخامس، ونتطلع قدماً للعمل معاً على تحقيق هدفنا المشترك في تشجيع ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة الواعدة في مراحلها الأولى. وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة في الابتكار في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، لطالما حرص بنك الإمارات دبي الوطني على دفع عجلة الابتكار وإيجاد التجارب الفعالة وبناء الشراكات المثمرة مع أبرز اللاعبين في منظومة التكنولوجيا المالية".

وأضاف: "بدعم من ’فينتك هايف‘ التابع لمركز دبي المالي العالمي، نبحث باستمرار عن سبل استكشاف وإطلاق حلول التكنولوجيا المالية الفعالة والقادرة على مساعدتنا في تسريع وتيرة تحولنا الرقمي وإطلاق الابتكارات التي من شأنها الارتقاء بتجربة العملاء وتطوير عملياتنا الداخلية. ونتطلع قدماً للعب دور فاعل في تشجيع الشراكات المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً، وتسعدنا رؤية المزيد من هذه الشراكات الطموحة في طور النمو والازدهار".

من جانبها قالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي: "كان بنك الإمارات دبي الوطني شريكنا منذ تأسيس ’فينتك هايف‘ ونشهد في كل عام جهوداً متزايدة نحو التحول الرقمي واعتماد قطاع التكنولوجيا المالية على المسرعات. ولذلك، تتيح لنا هيكلية مراحل برنامج مسرع التكنولوجيا المالية تحقيق أولويات شركائنا عبر تمكينهم من الوصول إلى أكثر حلول التكنولوجيا المالية ابتكاراً من شتى أرجاء العالم. وبهذا، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني هذا العام من الوصول إلى 44 حل للتكنولوجيا المالية، ويسعدنا استضافة يوم مخصص لصالح بنك الإمارات دبي الوطني للاطلاع على المشاريع واختيار الحلول التي أبدى البنك رغبته بتبنيها والعمل عليها. ونتطلع قدماً لمواصلة هذه الشراكة المثمرة مع بنك الإمارات دبي الوطني".

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 14 مليون عميل. وكما في 30 سبتمبر 2021 بلغ مجموع أصوله 699 مليار درهم (تعادل تقريباً 190 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 906 فرعاً إضافة إلى 4,084 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني باقة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات بما في ذلك تقديم الأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة، E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، و Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في المشاركة ودعم أهم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

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