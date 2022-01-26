الرياض، المملكة العربية السعودية: حصد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، على جائزتي أفضل بنك أجنبي، وأفضل بطاقة ائتمان في المملكة العربية السعودية، لعام 2021، وذلك ضمن جوائز "إنترناشيونال فاينانس".

وتحتفل جوائز إنترناشيونال فاينانس بالتميز المؤسسي، وتكريم المواهب في القطاع والمهارات القيادية، والقدرة على الوصول إلى المنصات الدولية. حيث يتم اختيار المرشحين، وإعداد القائمة النهائية للفائزين من قبل فريق مؤهل في عمليات البحث، مهمته الإعلان عن الفائزين بناءً على نجاحهم في تطبيق المعايير الدولية، إضافة إلى سجلهم وانجازاتهم في القطاعات البنكية والتمويلية.

وبهذه المناسبة، قال ناصر يوسف، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني السعودية: "يعد حصولنا على هذه الجوائز انعكاساً لالتزامنا في تعزيز عروضنا التمويلية، وتوسيع نطاق تواجدنا، من خلال الاستفادة من خبرتنا المصرفية الرقمية، والحلول المبتكرة الحائزة على العديد من الجوائز في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ أن افتتحنا أول فرع لنا في المملكة في عام 2004. واليوم، تعد شبكتنا عبر المملكة العربية السعودية أكبر تواجد لنا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر وتركيا، كما نعد أول بنك أجنبي يفتتح فروعاً في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تواجدنا في كل من الرياض، جدة، والخبر. حيث تعكس هذه الشبكة المتنامية التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية، ودعمنا لرؤيتها 2030، من خلال برنامج التحول الرقمي، وبرنامج تطوير القطاع المالي".

ومن جهته، قال نيراج مكين، نائب رئيس تنفيذي أول، ورئيس الشؤون الدولية والاستراتيجية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تمثل هذه الجوائز علامة بارزة في مسيرتنا، حيث يعد ذلك تكريماً لنا من خلال الحصول على جائزة أفضل بنك أجنبي في المملكة العربية السعودية وهو الأمر الذي يعكس ثقتنا المستمرة في الاقتصاد السعودي".

وأضاف: "كما يسعدنا أيضًا فوز بطاقة "مزيد الائتمانية للاسترجاع النقدي" بجائزة أفضل بطاقة ائتمان في المملكة العربية السعودية لعام 2021، حيث تعد بطاقة مزيد من برامجنا المتكاملة للخدمات المصرفية للأفراد، وخدمات إدارة الثروات والتمويل التجاري، إضافة إلى الاستشارات المالية للشركات، وتمويل المشاريع، والتمويل المشترك من خلال ذراعنا المصرفية الاستثمارية، الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية".

وأكد مكين على مواصلة الجهود لتعزيز الخدمة، ودعم الطموحات الاقتصادية للأفراد والشركات السعودية، حيث تمضي المملكة قدما في التحول الاقتصادي، ضمن إطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.

وسيستمر بنك الإمارات دبي الوطني في الاستثمار في تعزيز حضوره في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك بدعم من قبل البنك المركزي السعودي، ويعتزم تدشين عدة فروع جديدة في جميع أنحاء المملكة في العام 2022 والسنوات المقبلة.

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عن بنك الإمارات دبي الوطني

تأسس بنك الإمارات دبي الوطني - السعودية في عام 2004 كأول بنك إماراتي في المملكة العربية السعودية، ونما ليصبح من أكبر فروع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني العاملة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات والمؤسسات والخزينة، فضلاً عن خدمات الاستثمار المقدمة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مستهدِفة قطاعات الأعمال والمستثمرين النشطين.

ويقدم البنك الخدمات المصرفية من خلال العديد من القنوات الرقمية كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة ومنصة سمارت بيزنس.

كما يقدم مجموعة واسعة من منتجات التمويل وخدمات الحسابات ذات قيمة عالية من خلال الخدمات المصرفية المتعددة بالإضافة إلى خدمات الخزينة. ويمكن لعملاء البنك الاستفادة من مختلف القنوات البنكية التقليدية والتكنولوجية الحديثة للوصول إلى خدمات البنك.

يعمل بنك الإمارات دبي الوطني - السعودية حالياً من خلال سبعة فروع في المملكة تقع بشكل رئيسي في الرياض، جدة، الخُبر، مكة الكرمة والمدينة المنورة ويتوسع حالياً في نهج منظم للوصول إلى 24 فرعاً خلال السنوات المقبلة. كما أطلق البنك مؤخراً في المملكةLiv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية.

بنك الإمارات دبي الوطني - السعودية داعم نشط لرؤية المملكة 2030 ومشارك قيم في جهود المسؤولية الإجتماعية لدعم الأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة. كما أن بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية يستثمر بفعالية لتعزيز وعي الإدخار لدى الأفراد والأسر من 6% إلى 10% من دخلهم الشهري بحسب رؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى ذلك فإن البنك يقوم برعاية مختلف الرياضات والفرق الرياضية المحلية لدعم سعيهم بتحقيق نجاحات أكبر.

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