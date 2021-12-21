المنامة، مملكة البحرين: مع إقبال المستهلكين المتزايد بتقنيات الدفع الجديدة، تعاونت مرةً أخرى شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع أول بنك رقمي قائم على السحابة الإلكترونية للهاتف المحمول في البحرين "إلى"، لتشغيل بطاقتي الائتمان "إلى بلو" و"إلى سويتش" اللتين إطلقهما بنك "إلى" حديثًا.

بصفته رائدًا مصرفيًا يحتضن التقنيات المتطورة، فإن فهم بنك "إلى" لإحتياجات عملائه يكمله مرونة شركة الخدمات المالية العربية AFS في تقديم الحلول المختارة التي يطلبها العملاء والمستخدمون. تم تصميم بطاقات الائتمان الجديدة لبنك "إلى" كجزء من تجربة مصرفية سلسة مبنية على احتياجات العملاء، وتمهد الطريق لتطبيقات بطاقات الائتمان الرقمية الشاملة. توفر بطاقات بنك "إلى" الائتمانية: "إلى بلو" و"إلى سويتش" عالمًا من المزايا والمكافآت لحاملي البطاقات بما في ذلك العروض الحصرية، واسترداد النقود، والدخول إلى قاعات الاستراحة والمزيد.

وتعليقًا على التعاون، قال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية AFS: "تواصل شركة الخدمات المالية العربية AFS العمل على نماذج الشراكة القائمة على الابتكار لتقديم منتجات مميزة إلى شركائنا. في إطار هذه الجهود، يسعدنا أن نتعاون مع بنك "إلى" لإطلاق بطاقتي الائتمان "إلى بلو" و"إلى سويتش"، حيث إنهما أكثر بطاقات الائتمان مكافأة في فئتهما حيث توفر تجربة دفع مريحة وآمنة وسلسة. يستمر تعاوننا مع بنك "إلى" في توسيع بصمة منتجات شركة الخدمات المالية العربية AFS وتعزيز انتشار الخدمات المصرفية الرقمية في البحرين، مع الريادة نحو اقتصاد غير نقدي."

دخلت شركة الخدمات المالية العربية AFS في شراكة مع بنك "إلى" منذ تأسيسه في البحرين في عام 2019، حيث دعمته بالابتكار المشترك في تكنولوجيا المدفوعات. واليوم، نجحت شركة الخدمات المالية العربية AFS في طرح تمكين أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك "إلى"، ومعالجة بطاقات الخصم وتكامل تطبيقات الهاتف المحمول وخدماتها. تعد إضافة معالجة بطاقات الائتمان إلى القائمة إنجازٍ جديدٍ في التعاون بين الشريكين. بصفتها الشريك المفضل للبنوك، والبنوك المنافسة، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، والجهات الفعالة الأخرى في الدفع التي تتطلع إلى تطوير نموذج الخدمات المالية التقليدية رقميًا، تلتزم شركة الخدمات المالية العربية AFS بتوفير حلول دفع مالية رائدة قائمة على التكنولوجيا لعملائها والمستخدمين مع تطوير طرق الدفع المستقبلية.

وقال السيد محمد المعراج، الرئيس التنفيذي لبنك "إلى": "مع الارتفاع الهائل في الاعتماد على المدفوعات الرقمية، يتطلع المستهلكون إلى تجارب دفع ذكية وبسيطة وسهلة في التجارة الإلكترونية. لقد شهدنا ذلك في نجاح بطاقات الخصم الخاصة بنا والتي أثبتت من خلال الزيادة الكبيرة في المعاملات الرقمية. وقد مهد هذا الطريق لنا لتوسيع مجموعة منتجاتنا، مما شجعنا على تقديم بطاقات الائتمان الجديدة، مما يوفر للمستخدم تجربة رقمية كاملة. نحن متحمسون للعمل مع شركة الخدمات المالية العربية AFS، أحد شركائنا الموثوقين، لتقديم منتجات مبتكرة في السوق تعكس احتياجات العملاء المتغيرة."

وأضاف المعراج: "من خلال بطاقات الائتمان "إلى بلو" و"إلى سويتش"، نقدم منتجًا سلسًا لا يقتصر على مزايا ومكافآت حصرية فحسب، بل قائم على توفير حاجة العميل للأمن والصحة المالية".

مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفيةABC ، ​​تفتخر شركة الخدمات المالية العربية AFS بالعديد من خدمات وحلول الدفع الرقمية الشاملة. تمتد هذه الخدمات لمعالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة. أدى تفانيها في الابتكار إلى جعل شركة الخدمات المالية العربية AFS قوة دافعة في السوق حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق وحل الرواتب الرقمية الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية والمزيد. من خلال توفير حلول مدفوعات عالية الجودة تثق بها الشركات، تمتلك شركة الخدمات المالية العربية AFS مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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نبذة عن شركة الخدمات المالية العربية AFS:

تم تأسيس شركة الخدمات المالية العربية AFS نتيجة رؤية القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن شركة AFS تسعى لتمكين الشركات والمستهلكين من خلال اكتشاف وابتكار والاستثمار في التقنيات المتفوقة التي تساعد في تشكيل مستقبل التجارب المالية. كشركة فرعية لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، مملوكة من قبل 37 مصرفًا ومؤسسة مالية وتقدم خدماتها لأكثر من 60 عميلاً في القطاع المالي في أكثر من 20 دولة. وتعتبر حاليًا المزود الرائد والممكّن لحلول الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية في المنطقة. مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتشمل خدمات وحلول رائدة في مجال الدفع المبتكرة والشاملة ومعالجة البطاقات واكتساب التاجر وخدمات التكنولوجيا المالية ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة. من خلال التركيز على الابتكار، رُسِخنا كقوة دافعة تقدم مجموعة كبيرة من حلول الدفع بما يشمل المحافظ الرقمية المحمولة bwallet في مملكة البحرين و efloos في سلطنة عمان، وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق، وحل كشف الرواتب الرقيمة الرائدة في البحرين "الراتب"، ومراكز الاتصال العالمية وغيرها المزيد من الحلول الذكية والرائدة. من خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات، فقد تم تكريم الشركة من قبل ماستركارد كأسرع تنفيذ للاستحواذ اللاتلامسي في البحرين لعام 2020، ومزود رائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021 من قبل مجلة الأعمال الدولية، ومزود حلول الدفع الأكثر ابتكارًا لعام 2021 من قبل برنامج جوائز الاقتصاد العالمي.

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