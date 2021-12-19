البنك الرائد يحقق كافة متطلبات الحصول على شهادة أمن البيانات التي تضمن خصوصية المعلومات والبيانات

ومواجهة مخاطر الاحتيال المالي على العملاء

دبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلن اليوم بنك أم القيوين الوطني، الذي تأسس في العام 1982 لتقديم خدمات مصرفية رائدة للأفراد والشركات من خلال فروعه بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن فوز البنك بشهادة الامتثال لمعايير أمن البيانات لبطاقات الدفع - PCI DSS من خلال تقييم مستقل من قبل مقيم الأمان المؤهل – (QSA) – SISA.

وتمثل شهادة الامتثال لمعايير أمن البيانات لبطاقات الدفع مجموعة من معاييرالأمان التي تم تطويرها للمؤسسات التي يتطلب عملها تخزين بيانات حاملي بطاقات الدفع، أو إداراتها أو تسلميها، وهي وفق معايير عالية من قبل مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC)، وتعَد هذه الشهادة واحدة من أكثر الشهادات العالمية التي تطبق أعلى معايير الأمان الصارمة والشمولية لبطاقات الدفع، ويعكس حصول البنك الرائد على هذه الشهادة الالتزام المتواصل بتقديم أفضل خدمات مصرفية تتمتع بالأمان والموثوقية لجميع عملائه.

وأعرب عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني عن فخره بفوز البنك بهذه الشهادة المرموقة، مؤكداً على التزام البنك والحرص المستمر على ضمان اتباع أعلى معايير حماية الخصوصية والأمان لمعلومات العملاء، والتي تعتبر أهمية قصوى ومن المجالات الرئيسية التي تشكل أولوية في عمليات البنك.

وأضاف عدنان العوضي: "نحرص دائماً على ضمان تقديم خدمات مصرفية لعملائنا تحظى بالأمان والموثوقية الشاملة، وذلك لتحقيق رضا العملاء الذين يولون عملنا ثقة كبيرة بتقديم المعلومات التجارية والبيانات الخاصة بهم التي تتيح لنا مواصلة توفير أفضل الخدمات المصرفية لهم.

كما يعتبر تحقيق الامتثال لأعلى معايير أمن البيانات الشخصية إنجاز جديد للبنك في الجهود المتواصلة لتعزيز ثقة العملاء والالتزام الدائم بتحقيق الأمان والخصوصية لمعلوماتهم.

#بياناتشركات

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