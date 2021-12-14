تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وبحضور ومشاركة ممثلي الحكومة وصناع القرار

فايد: تولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالاقتصاد الأخضر، خاصة مع استضافتها لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدةالإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) العام القادم، مما يفتح المجال لكل القطاعات للمشاركة خاصة قطاع البنوك كمحفز لراغبي الحصول على التمويل على مراعاة البعد البيئي.

فايد: يسعى البنك إلى عقد شراكات استراتيجية مستدامة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يعود بالنفع على القطاع المصرفي المصري، ويدعم مسيرة الدولة فيما يخص الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي ضمن أهداف رؤية مصر 2030.

القاهرة: شارك بنك أبوظبي الأول في النسخة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية (EES)، المنعقدة اليوم لمناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مصر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحالة الاقتصادية للقطاعات الرئيسية في الدولة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و بحضور و مشاركة كلا من معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ومعالي الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

تعقد "قمة مصر الاقتصادية" سنوياً لمناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، علاوة على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، حيث تستضيف أهم قادة الرأي من القطاعين الحكومي والخاص في حلقات نقاش محورية بهدف طرح الخطط والمبادرات الاقتصادية الشاملة تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشارك محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، في جلسة من القمة بعنوان "التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار والتمويل في الجهورية الجديدة"، حيث أشاد بآليات السياسة النقدية التي تم تطبيقها في مصر لمواجهة موجة التضخم العالمي، وكذلك استراتيجية البنك المركزي لتطبيق الشمول المالي وجذب الاستثمارات، و توجه الدولة نحو التمويل الأخضر كأحد أدوات التحول لاقتصاد أخضر بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، قال فايد: "تولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالاقتصاد الأخضر، خاصة مع استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) العام القادم، مما يفتح المجال لكل القطاعات للمشاركة، خاصة قطاع البنوك كمحفز لراغبي الحصول على التمويل على مراعاة البعد البيئي. كما قامت مجموعة بنك أبوظبي الأول مؤخراً، ضمن تحالف 10 بنوك خليجية ودولية، بصرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار لصالح وزارة المالية، حيث ينقسم التمويل ما بين التمويل الأخضر، والشريحة الأخرى تمويلاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".

وفيما يتعلق بخطط البنوك للتحول الرقمي، وتشجيع العملاء على التعامل إلكترونياً، قال فايد: "يحرص بنك أبوظبي الأول على تقديم خدمات ومنتجات رقمية، مدعوماً بالتجارب العالمية الناجحة للمجموعة؛ حيث عمل البنك على رقمنة جميع معاملاته لتقليل عدد العملاء المراجعين للفروع، خاصة وقد أصبحت أكثر من 50% من معاملات البنك رقمية. ويسعى البنك إلى عقد شراكات استراتيجية مستدامة في مجال التكنولوجيا المالية، مثل الشراكة مع لاكي إيجيبت وفيزا، وما لذلك من تأثير إيجابي على القطاع المصرفي المصري، ويدعم مسيرة الدولة فيما يخص الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي ضمن أهداف رؤية مصر 2030".

من الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول أعلن استحواذه على 100% من رأس مال بنك عوده - مصر عبر توقيع الاتفاقية النهائية للاستحواذ في يناير 2021، ومن المتوقع الإنتهاء من عملية الاندماج خلال عام 2022. ويساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي الأول في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر من حيث الأصول، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في جذب فرص استثمارية ضخمة سيكون لها دور فعال في تنشيط المناخ الاستثماري المصري.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول - مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول - مصر، أحد الفروع الدولية لبنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق أفضل قيمة لموظفيه وعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل ضمنها. يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

يقدم بنك أبوظبي الأول - مصر مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد، بكافة محافظات الجمهورية، كما يعمل على تمكين ودعم موظفيه وعملائه ومساهميه، وكذلك تعزيز خبراته الراسخة لتقديم أفضل تجربة مصرفية، ودعم طموحات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- و AA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وحصل على المركز 32 عالمياً بين البنوك الأكثر أماناً بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق الأوسط والمركز 94 في العالم من حيث قوة "رأس المال – الشق الأول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2021 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم، كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي؛ حيث حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف AA ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، ليندرج بذلك ضمن فئة "الريادة"، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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