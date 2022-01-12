(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت شركة بنفت، الشركة البحرينية الرائدة إقليميًّا في المعاملات المالية الإلكترونية، مؤخرًا عن استثمارها لـ1.6 مليون دينار بحريني لتطوير خدمة نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS) لديها بالكامل والمتضمن خدمات فوري وفوري بلاس و فواتير، وذلك بهدف تلبية الاستخدام والطلب المتزايدين لخدمات هذا النظام داخل المملكة.

وأكدت الشركة بأنه قد تم تطوير النظام على جميع المستويات مؤخرا، ، ليعكس بذلك التزام شركة بنفت الراسخ بالتطوير المستمر وتقديم الحلول المتقدمة، بما يتماشى مع مبادرات الشركة المستقبلية والتوجه الاستراتيجي الجديد لها.

هذا وقد تم تطوير أحدث إصدار من نظام التحويلات المالية الإلكتروني باستخدام الميزات التكنولوجية المتقدمة والمعززة لتلبية تطورات الدفع المتغيرة باستمرار في القطاع المالي، حيث تسمح آخر التحديثات المضافة بأداء أفضل يتماشى مع أحدث المعايير وأفضل الممارسات في الصناعة، مما يضمن الكفاءة ويمكّن البنوك والأفراد والشركات والهيئات الحكومية من تحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة الهامّة.

إلى ذلك، فقد تم تصميم النظام الجديد خصيصًا للتعامل مع حجم أكبر من المعاملات وتحقيق معالجة أسرع. كما تم تحسين قاعدة البيانات بأحدث التقنيات لتحقيق الأداء العالي والوصول والتوافر عند الحاجة. إضافة إلى ذلك، فقد تم أيضًا دمج البنية التحتية للنظام مع أحدث الخوادم وأجهزة الشبكة لدعم تقنيات تعزيز الأمان وحماية البيانات الحساسة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد رياض المعراج، المدير العام المساعد لتقنية المعلومات في شركة بنفت، بالقول: "وفق التوجيه والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، فإننا نسعى دائمًا في شركة بنفت لأن نكون سبّاقين ونضمن تحديث حلولنا وأنظمتنا بآخر التقنيات والميزات، بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين والشركاء، وندرك أهمية استمرارية هذه المهمة، حيث نقوم باستمرار بتعزيز النظام بأعلى المعايير العالمية والتدابير الأمنية لتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا."

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق نظام التحويلات المالية الإلكتروني للمرة الأولى في عام 2015 و تتجاوز معدل المعاملات الشهرية حاليا لتصل الى أكثرمن 13.2 مليون معاملة في عام 2021 ، ويعتبر النظام أحد أكثر طرق الدفع استخداما في المملكة عبر القنوات الإلكترونية المختلفة مثل تطبيق بنفت بي أو قنوات الدفع المصرفية الإلكترونية للبنوك. وقد خضع النظام للعديد من التطويرات والتحسينات المستمرة بهدف تلبية المتطلبات منذ ذلك إنشائه. وبلغ حجم المدفوعات التي تمت من خلال نظام التحويلات المالية الإلكتروني في العام الماضي أكثر من 159 مليون معاملة، في حين تجاوزت القيمة الإجمالية للمدفوعات 20 مليار دينار بحريني

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