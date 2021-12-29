(المنامة، مملكة البحرين): حصدت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مؤخرًا جائزة أفضل محفظة رقمية في جوائز "Pan Finance" لعام 2021، وذلك عن تطبيق الشركة الرائد للهواتف الذكية "بنفت بي".

هذا وتقدم المؤسسة محتوى عن الشركات والأفراد الرواد بمختلف مجالات الخدمات المالية وتعتبر مؤشرًا حقيقيًا للتميز، وقد منحت الجائزة لنظام الدفع بالمحفظة الإلكترونية الوطنية التابع للشركة، "بنفت بي"، تقديرًا للجهود المبذولة لتوفير تجربة رقمية متميزة من خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يمكّن المستهلكين من الدفع وتحويل الأموال في البحرين وللخارج بطريقة سريعة وآمنة ومريحة. كما تعزز هذه الجائزة من مكانة الشركة في المملكة كأفضل شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال خدماتها وحلولها الفريدة والمبتكرة المصممة وفق أفضل الممارسات وتقييم تجارب المستخدمين، تعزيزا للمجتمع الرقمي والتي تتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبهذه المناسبة، علق السيد نزار معروف، المدير العام المساعد للتسويق والإبتكار، بالقول: "نحن فخورون بحصولنا على جائزة أفضل محفظة رقمية في جوائز مجلة "Pan Finance" لهذا العام. يعكس هذا التقدير التزام فريق بنفت من الكوادر المتخصصة والماهرة في المجالات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى جهودنا المستمرة لرقمنة معاملات الدفع والاستثمار في التكنولوجيا. تعد المحافظ الرقمية ضمن أكثر تطبيقات الابتكار في النظام البيئي للمدفوعات، ويسعدنا حصولنا على هذه الجائزة التي تسلط الضوء على جهودنا في هذه الثورة الرقمية."

يشار إلى أن حصول شركة بنفت على هذه الجائزة يعزز من مكانتها الرائدة في المعاملات المالية، ويضيف إلى العديد من الجوائز المرموقة الأخرى التي حصدتها الشركة طيلة مسيرتها، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، جائزة التميز للحكومة الإلكترونية عم فئة أفضل تطبيق من القطاع الخاص لعام 2021 وجائزتي أفضل نظام دفع للمحفظة الإلكترونية "بنفت بي"، و منتج الدفع الإلكتروني الأكثر ابتكارًا، وذلك في نسخة العام 2020 من جوائز "Global Economics .

جدير بالذكر بأنه قد سجل في تطبيق بنفت بي أكثر من 800 ألف مستخدم منذ إطلاقه في المملكة، ويعود الفضل في ذلك إلى تنوع الميزات والخدمات التي يمكن الوصول إليها في التطبيق، مما يجعله الخيار المفضل للدفع وتحويل الأموال للكثير من المستخدمين.

يذكر بأن مؤسسة "Pan Finance" هي مجلة بريطانية رائدة تعمل على توفير معلومات عالمية حول التمويل والاقتصاد والتجارة العالمية، وقد تم تأسيسها لتزويد المجتمع المالي العالمي بأخبار موجزة وواضحة وحديثة.

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