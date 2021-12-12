مكتب المملكة العربية السعودية بات باشر أعماله، ومن المتوقّع افتتاح مكتبي روسيا وجنوب شرق آسيا قريبًا

متغير فيروس كورونا الجديد مُثير للقلق، لكن الأعمال ستستمرّ كالمعتاد وفقًا لمؤسس الشركة

دبى، الامارات العربية المتحدة: قامت "بلان بي" Plan b، الوكالة الرائدة في مجال إدارة الفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوسيع محفظتها في قطاع التعليم والترفيه من خلال مشاريعها المُنجزة مؤخرًا.

بعد النجاح الأخير الذي حقّقته مع أنشطة "واندرلاب" Wonderlab في مدينة "وافي"، أكملت "بلان بي" Plan b نشاطها في منطقة مغامرات الأرنب بيتر Peter Rabbit Adventure Zone في القرية العالمية واحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي الملاحية.

قال الدكتور هارميك سينغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بلان بي" Plan b ومؤسسها: "لقد كانت هذه الفترة مزدحمة بالأعمال بصورة استثنائيّة، لا سيّما مع عودة موسم الفعاليّات إلى الحياة في دبي والإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا اليوم أن نضيف مشروعًا تعليميًا ترفيهيًا جديدًا إلى محفظتنا ونتطلع إلى توسيع هذا القسم حيث تسعى الشركات إلى تقديم وسيلة ممتعة لا تُنسى لمجتمعاتها."

وكشف سينغ أيضًا أن "بلان بي" Plan b تنطلق بزخم في توسّعها الدولي، بعد أن أنشأت للتو مكتبًا في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت الآن المراحل النهائية من تنفيذ عدد من المشاريع في المملكة.

رغم أنّ اكتشاف متغير جديد لفيروس كورونا قد أثار قلق المجتمع العالمي، سينغ متفائل بأن العالم قد تعلم درسًا مهمًا، بما في ذلك صناعة الفعاليّات الدولية، ليكون قادرًا على احتواء التهديد الناشئ.

سينغ متأكد من أن الأعمال ستسير كالمعتاد، مع تطبيق تدابير السلامة المُعزّزة. "لقد عانى العالم من الدمار الناجم عن كوفيد-19 ولن ندع ذلك يتكرّر. لقد تعلمنا جميعًا دروسًا مُهمة جدًا ستساعدنا في مواجهة هذا التحدي الجديد."

بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، ركّزت "بلان بي" Plan b اهتمامها على التوسع في أوروبا، وخاصة في روسيا كون مؤسسها سينغ يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس Visit Saint Petersburg لمنطقة الشرق الأوسط. وقال: "لدينا خطط تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين سان بطرسبرغ والوجهات الرئيسية في الشرق الأوسط، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وغيرها. وبالتالي يُشكّل إنشاء مكتب خطوة طبيعية لتسهيل تنفيذ خططنا الخاصّة بهذا المشروع."

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