بطل دوري أبطال أوروبا وعملاق إنجلترا يطمح للقبه الأول في البطولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وصلت بعثة نادي تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا إلى دولة الإمارات قبل انطلاق فعاليات كأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021™، والتي تقام في العاصمة أبوظبي بين 3 و12 فبراير 2022.

ويشارك نادي الملقّب بـ"البلوز"، أحد أشهر أندية الدوري الإنجليزي، في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حاز على المركز الثاني عام 2012. ولم يحالف الحظ النادي الإنجليزي حينها بإحراز اللقب بعد خسارته أمام نادي كورينثيانز البرازيلي، ولكن يتطلع رجال توماس توخل من خلال مشاركتهم في أبوظبي لتحقيق اللقب الأغلى في عالم كرة القدم للأندية للمرة الأولى في تاريخه منذ تأسيسه عام 1905.

وأحرز نادي تشيلسي الذي يضم 23 لاعباً من نخبة العالم لقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي نادي مانشستر سيتي بهدف وحيد سجله المهاجم الألماني كاي هافرتز، ليتوج النادي اللندني باللقب للمرة الثانية فقط بتاريخه.

ويشارك نادي تشيلسي في البطولة بتشكيلة تضم نخبةً من ألمع نجومه، بما في ذلك الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو، والمدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا، والنجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، وبطل العالم الفرنسي نغولو كانتي إلى جانب نخبة من لاعبين المنتخب الإنجليزي أمثال رييس جيمس وماسون ماونت و كالوم هودسون أودوي.

تصريح نادي تشيلسي

وشارك بجانب تشيلسي، اثنان من الأندية الحاصلة على ألقاب قارية، والتي شاركت في دورة عام 2012 أيضاً، وهي نادي مونتيري المكسيكي (ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم) ونادي الأهلي المصري (ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم). ويجدر بالذكر تحقيق نادي تشيلسي الفوز على نادي مونتيري في نصف نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان، لينتزع النادي المكسيكي بعدها المركز الثالث بتغلبه على نادي الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

كما يشارك في نسخة هذا العام كل من نادي بالميراس البرازيلي (ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) ونادي الهلال السعودي (ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، بطلي قارتيهما؛ إلى جانب نادي إيه إس بيراي بطل الدوري التاهيتي وممثل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، ونادي الجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي وممثل دولة الإمارات.

وسيواجه تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات نصف النهائي الفائز في اللقاء العربي الخالص الذي يجمع نادي الهلال السعودي ونادي الجزيرة الإماراتي الليلة 6 فبراير في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وفي مباراة الدور الثاني الأخرى، انتصر نادي الأهلي على نادي مونتيري المكسيكي مساء الأمس السبت 5 فبراير على استاد "آل نهيان"، الذي يستضيف أيضاً أولى مباريات الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء 8 فبراير، والتي تجمع بطل أفريقيا مع نادي بالميراس البرازيلي.

وتُختتم البطولة يوم السبت 12 فبراير، بمباراة تحديد المركز الثالث على أرض استاد آل نهيان في الساعة 5:00 مساءً، قبل انطلاق المباراة النهائية التي يحتضنها استاد محمد بن زايد اعتباراً من الساعة 8:30 مساءً لتتويج بطل النسخة 18 من كأس العالم للأندية FIFA.

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