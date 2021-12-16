الدوحة - قطر: أعلنت شركة الخدمات البريدية القطرية - بريد قطر تدشين مجموعة طوابع البريد الكلاسيكية الجديدة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، قبل انطلاق البطولة التي يترقبها الجميع بشغف كبير، وذلك وفقاً للاتفاقية الموقّعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي أصبح بموجبها بريد قطر المزود الحصري لإصدارات الطوابع البريدية لمونديال قطر.

تتناول مجموعة طوابع البريد الكلاسيكية الجديدة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ تاريخ كرة القدم خلال الفترة من عام 2010 حتى 2018 عبر سلسلة من الطوابع بتصميمات رائعة تسلّط الضوء على البلدان المختلفة التي استضافت البطولات الثلاث السابقة لنهائيات كأس العالم. مع بقاء عام على انطلاق البطولة، تستعد قطر لاحتضان أول نسخة من هذا الحدث الكروي العالمي تُقام بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

يأتي إطلاق مجموعة طوابع البريد الكلاسيكية الجديدة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حيث تندرج ضمن برنامج بريد قطر لتوثيق جميع الأحداث والفعاليات والاستعدادات التي تجريها دولة قطر لاستضافة البطولة العالمية المرتقبة.

ومن ناحية أخرى، تم إسناد مهمة طباعة مجموعة طوابع البريد الكلاسيكية الجديدة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلى مطبعة كارتور الفرنسية. ومن المقرر أن تُباع للجمهور مقابل 18 ريالاً قطرياً. وكمرحلة أولى، بلغت الكمية المطبوعة 20000 ألف نسخة، بالإضافة إلى عدد 3000 مغلف إصدار اليوم الأول و2000 مجلد.

وبهذه المناسبة، قال السيد فالح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر:

"سعداء للغاية بتدشين مجموعة طوابع البريد الكلاسيكية الجديدة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تبرز الدول التي استضافت نهائيات البطولة منذ عام 2010 حتى 2018، وتتيح لهواة جمع الطوابع فرصة الحصول على طوابع بتصاميم مميّزة وحصرية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). علاوة على ذلك، نفخر بالتعاون مع الفيفا، لتدشين هذا السلسلة من الإصدارات الخاصة بالبطولة، والتي تجسّد التزام بريد قطر بتوثيق مختلف الأحداث والفعاليات والاستعدادات المتعلقة باستضافة أكبر حدث لكرة القدم على مستوى العالم."

ويُشار إلى أن بريد قطر سيواصل إصداراته من الطوابع البريدية احتفاءً بكل مرحلة من مراحل التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، بالإضافة إلى إبراز إرث قطر الغنيّ وتاريخها الحافل في كرة القدم، حيث أطلق منذ أشهر قليلة، إصدارين مختلفين من طوابع البريد الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، يخلدان أبرز المحطات الهامة على طريق استضافة الدولة لهذا الحدث الكبير. وبالإضافة إلى ذلك، كشف بريد قطر أيضاً عن مجموعة طوابع بريدية لتوثيق افتتاح مترو الدوحة، هذا المشروع العملاق الذي يتبنى أحدث الممارسات المستدامة وحلول النقل المتطورة في العالم لخدمة أبناء المجتمع القطري ومشجعي بطولة كأس العام FIFA™.

ومن جانبه، يدعو بريد قطر عملائه وهواة جمع الطوابع في قطر وحول العالم للاستمتاع بهذا الإصدار كجزء من الاحتفال ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

#بياناتحكومية

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