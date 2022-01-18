تمكين رواد الأعمال من الانضمام إلى بريدج ميديكال قبيل افتتاح معرض الصحة العربي 2022

عيّنت شركة بريدج ميديكال جي بي أو شركة Enable كشريك في المسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2022 لاستكشاف مبادرات مشتركة لتطوير فرص عمل لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الهمم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة بريدج ميديكال جي بي أو بتعيين شركة إنيبل كشريك في المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2022، والتي ستشهد قيام شركة شراء مجموعة الرعاية الصحية الناشئة بتطوير فرص تعاونية لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستشهد الشراكة الجديدة، التي سيتم إطلاقها رسميًا خلال معرض الصحة العربي (آراب هيلث) الذي ستنطلق فعالياته الأسبوع المقبل، حيث عمل فريق بريدج ميديكال جي بي أو عن كثب على مدار العام في العديد من الأنشطة المشتركة لتقديم المزيد من فرص العمل والدعم ورفع مستوى الوعي لرواد الأعمال لدى شركة إينيبل.

وبهذه المناسبة، قال دارين مارتن، مدير العمليات التجارية والمجموعة: "نحن فخورون جدًا بأن نعلن اليوم عن تعيين شركة ENABLE كشريكنا في المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2022 وأن نتبنى خطة حكومة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الخاص التي تحقق رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

من جهته قال السيد جيمس كاونتس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بريدج ميديكال جي بي أو: "بصفتي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بريدج ميديكال جي بي أو، يسعدني أن أؤكد إعلان شراكتنا مع شركة إينيبل كأساس في برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2022.

يوفر"برنامج عمل مجموعة الصحراء" من شركة إينيبل لأصحاب الهمم القدرة على إنشاء مجموعة متنوعة من منتجات المنزل والحدائق عالية الجودة ومهارات تنظيم المشاريع لبدء أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بهم وبالتالي تحقيق الاستدامة المالية، إذ أننا نشعر بالفخر والسعادة لإتاحة الفرصة لنا للمساعدة في هذا المسعى الأكثر قيمة، كما إنني أتطلع إلى عقد شراكة طويلة وناجحة والعمل بشكل وثيق مع قادة شركة إنيبل لاستكشاف مبادرات مشتركة لتطوير فرص عمل لأصحاب المشاريع وأصحاب الهمم في إينيبل."

بدوره علق السيد طلال المطوع، مدير الشؤون المالية والإدارة في شركة بريدج ميديكال جي بي أو قائلاً: "ستجلب شراكات وتحالفات الشراء الجماعي التحول والابتكار لمقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، حيث ينصب تركيزنا على تقديم الكفاءة من خلال توفير حلول التجارة الإلكترونية لأعضائنا والموردين الذين ينضمون إلى منصة المشتريات بريدج ميديكال".

تم اختيار شركة ENABLE تماشياً مع إعلان حكومة الإمارات العربية المتحدة عن تطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات للقطاع الخاص، عندما تم الإعلان عنها في 6 ديسمبر 2021 من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، حيث قال بأن المسؤولية الاجتماعية تلعب دورًا رئيسيًا في بناء مجتمع قوي ومتماسك وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنمية دبي بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقد اعتمد المجلس التنفيذي في اجتماع عقد في موقع إكسبو 2020 دبي، برئاسة الشيخ حمدان سياسات لتشجيع المسؤولية الاجتماعية للشركات بين شركات القطاع الخاص، كما حضر الاجتماع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

بريدج ميديكال جي بي أو هي أول منظمة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية تم إطلاقها في الإمارات العربية المتحدة، حيث تركز الشركة على تحسين ممارسات الشراء وتقليل تكاليف سلسلة التوريد لمؤسسات الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمختبرات.

وقد وضعت الشركة الآن خطة ستركز على تقديم تحسين الأداء في جميع أنحاء قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، حيث ستشمل الخطة تنفيذ أفضل ممارسات عمليات الشراء وتحسين سلاسل التوريد لزيادة الفوائد التجارية للمستشفيات والبائعين ومقدمي الخدمات في المنطقة.

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