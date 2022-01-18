تقليص الانبعاثات الكربونية بأكثر من 17700 طن

حققت الشركة وفورات بقيمة 8.6 ملايين درهم

نمو بنسبة 12% في وفورات تكاليف إدارة المرافق العامة مقارنة بعام 2020

أبوظبي: حققت "بروفيس"، إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال خدمات العقارات على مستوى المنطقة، وفورات إجمالية بقيمة 8،6 ملايين درهم في استهلاك الطاقة والتكلفة ضمن 12 مجمعاً سكنياً تحت إدارتها خلال عام 2021. وبفضل جهودها واستثماراتها في مجال الاستدامة، نجحت الشركة في توفير أكثر من 38 مليون كيلو واط ساعي من إجمالي الطاقة الكهربائية وفي تقليص حجم الانبعاثات الكربونية بأكثر من 17700 طن. وتكفي الطاقة التي وفرتها "بروفيس" في عام 2021 لتزويد أكثر من 3300 منزل ريفي بالكهرباء لمدة عام كامل.

وبهذه المناسبة، قال إتش بي إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيس": "بصفتنا أكبر شركة للخدمات العقارية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط، نأخذ على عاتقنا مسؤولية راسخة تجاه دعم البيئة وتعزيز ممارسات الحفاظ عليها ضمن مجمعاتنا السكنية، وبين شركائنا وجميع الأطراف المعنية والقطاع بأسره. ومن هذا المنطلق، تجسد سلامة البيئة ركيزة رئيسية ضمن استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية التي طورناها تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتبرز قيمها بوضوح في جميع مفاصل عملنا. ونفخر بالمساهمة في تعزيز صداقة البيئة ومعدلات الكفاءة والنظافة في عملياتنا والمجمعات التي تتولى ’بروفيس‘ إدارتها".

وشكل استبدال سخانات المياه التي تعمل بالغاز الطبيعي بمضخات حرارية كهربائية أبرز العوامل التي مكنت الشركة من توفير استهلاك الطاقة وتحقيق انخفاض الملحوظ في الانبعاثات الكربونية، كما طبقت "بروفيس" العديد من ممارسات الاستدامة مثل دمج نظام إدارة المباني القائم على السحابة (BMS)، وتعديل نقاط ضبط درجة الحرارة أثناء الطقس البارد لتقليل استهلاك المياه المبردة، ومبادرات تحسين استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحليل بيانات الأصول وتركيب أضواء LED التي توفر الطاقة.

وتشمل إجراءات الاستدامة 12 مجمعاً سكنياً تديرها "بروفيس" بما فيها "أبراج البوابة وبرج القوس" و"بُرجا صن آند سكاي" و"المنيرة" و"الزينة" و"البندر" و"حدائق الراحة" و"حدائق الجولف" و"الغدير" و"البطين بارك" و"القرم" و"أنسام" و"الهديل".

ووضعت "بروفيس" استراتيجيتها المتعلقة بالاستدامة تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تركز على البيئة وثلاثة محاور رئيسية أخرى تضم الأفراد والاقتصاد والمجتمع.

وحصدت "بروفيس" "جائزة أفضل مبادرة استدامة للعام " مؤخراً خلال حفل توزيع "جوائز القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية - دبي 2021" تكريماً لجهودها الاستثنائية في مجال الاستدامة، والتي ساهمت في تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة. وفي مطلع العام الماضي، فازت الشركة بجائزة "الاستدامة عن فئة التكنولوجيا العقارية" خلال حفل توزيع "جوائز البيئة الذكية المشيدة 2021".

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نبذة عن "بروفيس"

تتمتع "بروفيس"، الشركة العقارية المتكاملة المملوكة من الدار للعقارات، بمعرفة واسعة وخبرة فنية عميقة في السوق، وتلتزم بتقديم الخدمة الاستثنائية عبر فريق متخصص يعمل على تقديم حلول متكاملة في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والتجزئة. وتتنوع هذه الحلول بين الإدارة والاستشارات العقارية، وخدمات الاستشارات والإدارة الخاصة باتحاد الملاّك، وإدارة عقارات التجزئة، وخدمات إدارة النوادي والمرافق الترفيهية، وخدمات البيع والتأجير للعقارات السكنية والتجارية، واستشارات البناء، وخدمات التقييم والاستشارات ومنح الامتيازات التجارية. وتعتمد "بروفيس" حلولاً مبتكرة وتستخدم أحدث التقنيات لإضافة قيمة حقيقة إلى العقارات التي تديرها في كل واحدة من مراحل عمر العقار.

وتدير "بروفيس" حالياً أكثر من 25,000 وحدة تتولاها إدارة العقارات، وأكثر من 28,000 وحدة تابعة لإدارة اتحاد الملاّك في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وعقارات تجارية تزيد مساحتها عن مليون متر مربع ضمن 23 عقاراً مرموقاً. وعلاوة على ذلك، تتولى الشركة اليوم إدارة محفظة عقارات تجزئة بمساحة تأجير إجمالية تزيد عن 600 ألف متر مربع عبر 4 مراكز تسوّق و26 وجهة من مجمعات التجزئة تضم أكثر من 1400 علامة تجارية.

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