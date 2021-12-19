أبوظبي: فازت "بروفيس" إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال الخدمات العقارية على مستوى المنطقة، بجائزة "أفضل مبادرة استدامة للعام" خلال حفل توزيع "جوائز القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية - دبي 2021" الذي استضافته إمارة دبي مؤخراً، وجاء ذلك تقديراً لاستراتيجيتها المؤسسية المستدامة التي أتاحت لها تحقيق وفورات ملموسة في الطاقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز تفاعل سكان المجمعات التي تديرها الشركة.

وبهذه المناسبة، قال إتش بي إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيس": "تأتي معايير الاستدامة في صميم استراتيجية أعمالنا ونحن في ’بروفيس‘ حريصون باستمرار على دمج أطر العمل المستدامة في أعمال شركتنا وشركائنا والمجمعات السكنية التي نديرها. ويجسد الفوز بهذه الجائزة المرموقة دليلاً واضحاً على الأثر الإيجابي لمبادراتنا المستدامة على أعمالنا ومجمعاتنا في دولة الإمارات، وعلى البيئة ككل".

وتمثل "جوائز القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية - دبي" مبادرة لتكريم المؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات التي تحقق نتائج استثنائية في إدارة المجمعات العقارية، وإدارة المرافق، وإدارة العقارات وأعمال القطاع العقاري عموماً. وقدمت نسخة هذا العام جوائزها ضمن 15 فئة بعد تقييم صارم ودقيق أجراه المجلس الاستشاري الذي يضم نخبة من الخبراء وقادة القطاع العالميين.

وحرصت "بروفيس" على تطوير استراتيجيتها المؤسسية للاستدامة لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويجمع إطار عمل الشركة المستدام بين أربع ركائز استراتيجية وهي: الاقتصاد والمجتمع والناس والبيئة، ويأتي الابتكار والتحول الرقمي في صلب أولوياتها. ومن المبادرات والبرامج التي أطلقتها "بروفيس" تبني منصة إدارة المرافق القائمة على التقنيات الحاسوبية "بروفيس كونيكت"، ونظام إدارة المباني المتكامل والقائم على الخدمات السحابية، إلى جانب العديد من المبادرات الموجهة لتوفير الطاقة.

وتمكنت الشركة من تحقيق وفورات ملموسة في الطاقة تزامناً مع تقليص تكاليف استهلاك الطاقة والمياه والحد من بصمتها الكربونية بالمجمل، وذلك بفضل التزامها بمراعاة البيئة وشغفها الكبير بترشيد استهلاك الطاقة. كما عملت الشركة على تعزيز تفاعلها مع المجمعات التي تديرها عبر الأنشطة المستدامة لتعزيز الوعي ضمن محفظة العقارات التي تديرها.

وفي سبتمبر من العام الجاري، فازت "بروفيس" بجائزة "الاستدامة عن فئة التكنولوجيا العقارية" خلال حفل توزيع "جوائز البيئة الذكية المشيدة 2021"، وذلك تقديراً لجهودها الاستثنائية في تسخير أحدث التقنيات لتحقيق انخفاض ملموس في استهلاك الطاقة وتبني سلسلة من الممارسات العالمية الصديقة للبيئة لتعزيز استدامة أعمالها والمجمّعات التي تديرها، وتطبيق استراتيجيات الاستدامة الفعالة لحماية البيئة.

يشار إلى أن "بروفيس" شركة تقدم خدمات شاملة في القطاع العقاري وتتمتع بدراية عميقة في هذا القطاع، وخبرات فنية، والتزام بتقديم الخدمات الاستثنائية مع فريق عمل متمرس يحرص على توفير خدمات وحلول عقارية متكاملة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

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نبذة عن "بروفيس"

تتمتع "بروفيس"، الشركة العقارية المتكاملة المملوكة من الدار للعقارات، بمعرفة واسعة وخبرة فنية عميقة في السوق، وتلتزم بتقديم الخدمة الاستثنائية عبر فريق متخصص يعمل على تقديم حلول متكاملة في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والتجزئة. وتتنوع هذه الحلول بين الإدارة والاستشارات العقارية، وخدمات الاستشارات والإدارة الخاصة باتحاد الملاّك، وإدارة عقارات التجزئة، وخدمات إدارة النوادي والمرافق الترفيهية، وخدمات البيع والتأجير للعقارات السكنية والتجارية، واستشارات البناء، وخدمات التقييم والاستشارات ومنح الامتيازات التجارية. وتعتمد "بروفيس" حلولاً مبتكرة وتستخدم أحدث التقنيات لإضافة قيمة حقيقة إلى العقارات التي تديرها في كل واحدة من مراحل عمر العقار.

وتدير "بروفيس" حالياً أكثر من 25,000 وحدة تتولاها إدارة العقارات، وأكثر من 28,000 وحدة تابعة لإدارة اتحاد الملاّك في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وعقارات تجارية تزيد مساحتها عن مليون متر مربع ضمن 23 عقاراً مرموقاً. وعلاوة على ذلك، تتولى الشركة اليوم إدارة محفظة عقارات تجزئة بمساحة تأجير إجمالية تزيد عن 600 ألف متر مربع عبر 4 مراكز تسوّق و26 وجهة من مجمعات التجزئة تضم أكثر من 1400 علامة تجارية.

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