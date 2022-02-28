أبوظبي: حصدت "بروفيس"، إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال خدمات العقارات على مستوى المنطقة، جائزتي "أفضل مبادرة للتحول الرقمي" و"أفضل مبادرة لإدارة اتحاد الملاك" خلال حفل توزيع "جوائز العقارات الخليجية 2022" الذي استضافته إمارة دبي مؤخراً. ويأتي فوز الشركة بهذه الجوائز تقديراً لتوظيفها لأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة بهدف توفير تجارب فريدة من نوعها لعملائها، إضافة إلى الاستراتيجية المؤسسية التي تطبقها على صعيد الاستدامة والتي أثمرت عن تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية المدفوعة بالتقنيات وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وبهذه المناسبة، قال إتش بي إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيس": "يسرنا الفوز بهذه الجوائز من ’جوائز عقارات الخليج‘ والذي يأتي تجسيداً لالتزام ’بروفيس‘ الراسخ تجاه عملائها وحرصها على تسخير المزايا التقنية للارتقاء بتجاربهم عبر المجمعات التي تديرها. ونحن في ’بروفيس‘ نفخر بتزويد عملائنا بخدمات وحلول عقارية متطورة عالية الجودة والكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة، ترتقي بأنماط حياتهم وبالمجمعات التي نديرها لتصبح أكثر صداقة للبيئة، ما يسهم بتحقيق مزيد من الربحية والاستدامة لأعمالنا".

ومنذ تأسيسها، استهلت "بروفيس" رحلتها للتحول الرقمي بهدف الارتقاء بالتجارب التي تقدمها في قطاع العقارات عبر إطلاق العديد من الابتكارات التي تضع العملاء في المقام الأول وتضم: "بوابة بروفيس الإلكترونية" و "تطبيق بروفيس" المخصص للهواتف المتحركة، لترسي بذلك معايير جديدة على صعيد إدارة الملاك والمستأجرين لعقاراتهم. وحتى تاريخه، سجلت "بروفيس" استكمال 23 مليون معاملة عبر الإنترنت باستخدام بوابتها الإلكترونية وتطبيقها.

وعلى صعيد الطاقة، أطلقت الشركة عدة برامج رائدة تشمل اعتماد منصة "بروفيس كونيكت" لإدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر، والتي تضم نظاماً قائماً على الحوسبة السحابية لإدارة المباني، وعدة مبادرات لإدارة النفايات وتركيب المضخات الحرارية لأنظمة تسخين المياه. وحرصت الشركة على تعزيز مشاركة مجمعاتها في أنشطة الاستدامة سعياً لتعزيز الوعي العام على امداد محفظة المرافق التي تديرها. وقد تمكنت الشركة من تحقيق وفورات تزيد قيمتها عن 8.6 ملايين درهم على صعيد الطاقة والتكاليف في 12 مجمعاً تحت إدارتها في عام 2021، وتقليص الانبعاثات الكربونية بواقع 17 ألف طن، إضافة إلى تحقيق وفورات قدرها 39 مليون كيلوواط ساعي من الطاقة الإجمالية عبر المبادرات المتعلقة بتبريد المياه وتعزيز استهلاك الطاقة.

وتهدف "جوائز العقارات الخليجية" إلى تكريم الأداء المتميز في قطاع العقارات في المنطقة. وفي نسختها لهذا العام، تضمنت الجوائز 13 فئة وتلقت أكثر من 100 مشاركة من كبار الشركات النشطة في قطاع العقارات على مستوى المنطقة.

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نبذة عن "بروفيس"

تتمتع "بروفيس"، الشركة العقارية المتكاملة المملوكة من الدار للعقارات، بمعرفة واسعة وخبرة فنية عميقة في السوق، وتلتزم بتقديم الخدمة الاستثنائية عبر فريق متخصص يعمل على تقديم حلول متكاملة في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والتجزئة. وتتنوع هذه الحلول بين الإدارة والاستشارات العقارية، وخدمات الاستشارات والإدارة الخاصة باتحاد الملاّك، وإدارة عقارات التجزئة، وخدمات إدارة النوادي والمرافق الترفيهية، وخدمات البيع والتأجير للعقارات السكنية والتجارية، واستشارات البناء، وخدمات التقييم والاستشارات ومنح الامتيازات التجارية. وتعتمد "بروفيس" حلولاً مبتكرة وتستخدم أحدث التقنيات لإضافة قيمة حقيقة إلى العقارات التي تديرها في كل واحدة من مراحل عمر العقار.

وتدير "بروفيس" حالياً أكثر من 25,000 وحدة تتولاها إدارة العقارات، وأكثر من 28,000 وحدة تابعة لإدارة اتحاد الملاّك في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وعقارات تجارية تزيد مساحتها عن مليون متر مربع ضمن 23 عقاراً مرموقاً. وعلاوة على ذلك، تتولى الشركة اليوم إدارة محفظة عقارات تجزئة بمساحة تأجير إجمالية تزيد عن 600 ألف متر مربع عبر 4 مراكز تسوّق و26 وجهة من مجمعات التجزئة تضم أكثر من 1400 علامة تجارية.

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