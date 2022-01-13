المركز الجديد يتيح استجابة أسرع لاحتياجات العملاء وتمكينهم من تلبية أهداف التحول الرقمي مع الاعتماد على الخبرات التقنية المتقدمة بالمملكة

الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت بروفن روبوتكس، الشركة المتقدمة التابعة لبروفن سولوشن، عن إطلاق أول مراكزها للروبوتات والخدمات التقنية في العاصمة السعودية الرياض. وسيساعد مركز الخدمة الجديد العملاء في تحسين المبيعات الاستراتيجية وتحقيق أهدافهم التقنية فيما يستفيدون من توافر الدعم المحلي المتكامل والخبرات الواسعة في مجال الروبوتات والتقنيات المتقدمة.

يعدّ المركز الجديد امتدادًا لسمعة بروفن روبوتكس المتميزة وقدرتها على تقديم الحلول المبتكرة ذات الكفاءة العالية فيما يتعلق بالروبوتات، كما يوفر مجموعة واسعة من الخدمات مثل تزويد العملاء بقطع الغيار الأصلية ودراسة المشاكل في الموقع وإجراء الصيانة في المركز على أيدي طاقم من المختصين حاملي المؤهلات المعتمدة، إلى جانب تركيب وتهيئة ضبط الروبوتات.

في هذا الصدد قال زيد المشاري، مدير بروفن روبوتكس: "تقدمت منطقة الخليج العربية بخطى واسعة فيما يخص استخدام حلول الروبوتات تماشيًا مع الخطط الحكومية مثل رؤية السعودية 2030. إلا أن الصيانة وخدمات ما بعد البيع لا زالت تمثل تحديًا في المنطقة بينما يتم شحن قطع الغيار إلى بلد المنشأ لصيانتها."

وأضاف: "نشهد تحولًا سريعًا لمفهوم عمل الروبوتات والبشر جنبًا إلى جنب، ليصبح المعيار الجديد للعمل. وبهذا فإن افتتاح مركز للخدمة يمثل استجابة لمتطلبات العملاء الراغبين بتحسين زمن الاستجابة للخدمة بعد البيع وتلبية حاجة السوق للاحتياجات التقنية المتطورة والتدريب وتعزيز خبرات الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية."

يذكر أن مركز الخدمات الأول من نوعه لشركة بروفن روبوتكس يعزز عمليات الشركة في المنطقة في وقت يشهد ارتفاع الطلب على التقنيات المتقدمة في جميع أنحاء العالم. فمن المتوقع أن ينمو سوق خدمات الروبوتات عالميًا بواقع 35 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين عامي 2021 و 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22 بالمائة، فيما تنتقل الشركات إلى الحلول المؤتمتة لدعم عملياتها اليومية والتواصل دون لمس والقيام بالمهام المتكررة وتحقيق كفاءة الإنتاجية. وعلى الرغم من الجائحة، فقد ارتفع الطلب على حلول الروبوتات بكل كبير وبخاصة في قطاعات النقل والتنظيف الاحترافي والطب والضيافة والصناعة.

ومن خلال المركز الجديد، ستواصل بروفن روبوتكس نموها وتوسعة فريقها للخدمات التقنية والدعم، ليقدم الدعم لعملاء الشركة والشركاء والمزودين في المنطقة. كما تواصل بروفن روبوتكس إقامة الشراكات العالمية مع أبرز الرواد في مجال تصنيع الروبوتات حرصًا على تحسين الكفاءة وتوفير الدعم المستمر لضمان بقاء الأنظمة المؤتمتة في أفضل مستويات الأداء.

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