قلل من حصول المستفيدين على الاستفسارات من 15 يومًا إلى 3 ساعات

المملكة العربية السعودية، الرياض : يعمل برنامج "سكني" من خلال منصته الجديدة لإدارة علاقات العملاء (CRM)، على تسريع خدماته المقدمة للمواطنين السعوديين لمن هم على قوائم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، من أجل امتلاك منازلهم، وتعزيز تجربتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم عبر استخدام Microsoft Dynamics 365.

ويسعى برنامج "سكني" إلى استعراض الخدمات السكنية وتقديم الحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمنزل الأول إلى 70% بحلول العام 2030، وذلك وفق مستهدفات "برنامج الإسكان" أحد أهم برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال خيارات شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء والبناء الذاتي، وخيار الأراضي السكنية.

وأوضح المهندس ريان العقل رئيس قطاع حلول الأفراد بالوطنية للإسكان -المشغل لبرنامج سكني- أن الشراكة مع مايكروسوفت العربية أسهمت في رفع كفاءة مركز الاتصال الموحّد 199090 والعناية بالمستفيدين باستخدام أحدث التقنيات الحديثة، والممارسات العالمية في معالجة الاستفسارات وطلبات المستفيدين، بشفافية عالية، وإجراءات مؤتمتة باستخدام 60 تصنيف لمعالجة الاستفسارات والطلبات، وإشعار المستفيدين بمراحل المعالجة، بتوحيد قنوات التواصل بنظام مركزي متكامل يربط 11 إدارة وقطاع تخدم المستفيد، نتج عنها تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين، ليصبح معدل الخدمة المقدمة للمستفيد خلال 3 ساعات.

ومن خلال Microsoft Dynamics 365 نجح برنامج "سكني" في أتمتة حصول المواطنين المستفيدين على إجابات استفساراتهم وأسئلتهم الموجهة للمنصة خلال وقت قياسي يمتد من 3 ساعات إلى يوم واحد كأقصى تقدير بدلًا من الإجراءات السابقة التي كانت تصل إلى خمسة عشر يومًا تقريبًا.

وفي السابق كانت منصة "سكني" الإلكترونية تتلقى عددًا كبيرًا من الاستفسارات الموجهة من المواطنين الراغبين في شراء المنتجات العقارية المختلفة، وتتم آلية التسجيل عن طريق وكيل اتصالات تابع لها، لتُرحل بعدها الأسئلة إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو ما كان يأخذ في الغالب وقتًا طويلًا.

ولتفعيل مبدأ الشفافية وتعزيزها مع المواطنين لجأت إدارة برنامج "سكني" إلى Microsoft Dynamics 365 الخاص بإدارة العملاء والمبيعات، وإلغاء مراسلات البريد الإلكتروني، والعمل على تقديم المساعدة للمواطنين من خلال لوحة تفاعلية موحدة، ساعدت الفريق على التفاعل الإجرائي الرقمي مع استفسارات العملاء بشكل فوري بدلًا من الإجراءات الطويلة، مع تقديم قاعدة بيانات كاملة عن المستعلمين، مما يُسهم في تسريع تقديم الخدمة وتقديمها بجودة عالية.

ولخدمة المستفيدين بالجودة العالية قامت "سكني" بترقية عملياتها من خلال Dynamics 365 Customer Service و Dynamics 365 Sales و Microsoft Power Apps التي انعكست بشكل إيجابي على المقبلين من المواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية المختلفة، الذين أصبح باستطاعتهم متابعة جميع أنشطتهم المتعلقة بالممتلكات من خلال بوابة المواطن على شبكة الإنترنت، وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية لتسجيل الدخول ، كما مكنهم ذلك من عرض أنشطتهم أو إرسال استفسارات بشأن طلباتهم، ووفر النظام الجديد أيضًا للعملاء تحديثات عبر الرسائل النصية القصيرة حول حالة استعلامهم ، مما يساعد على إدارة توقعاتهم بالشكل المطلوب.

وثمّن تركي باضريس، نائب الرئيس للقطاع العام في مايكروسوفت العربية، الشراكة مع "سكني" واعتبرها خطوة متقدمة واستراتيجية لتحقيق أهداف "برنامج الإسكان" وخدمة المستفيدين في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بصورة مؤتمتة وسريعة، بعد أن أصبحت حلول "سكني" اليوم أكثر سهولة، وهو ما سيساعد فريق على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين.

مكَّن الانتقال الجديد لـ "سكني" العملاء من حجز مواعيدهم بسهولة من خلال المنصة مع استيراد بياناتهم تلقائيًا من قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء، حيث يتلقوا تلقائيًا بعد الحجز تأكيدًا لحضور صالة عرض المنتجات السكنية باستخدام رمز الاستجابة السريعة عبر الرسائل القصيرة، والتي تُستخدم في تسجيل دخولهم إلى موقع صالة العرض.

والجدير بالذكر أن ما يعزز مواصفات Dynamics 365 Microsoft بالنسبة لـ"سكني" اعتماده على الذكاء الاصطناعي، وموثوقيته وأمانه، وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز كفاءتها من خلال المهام التلقائية وسير العمل، مع حصول فريق العمل على نظرة شاملة لعملياتها.

يذكر أن برنامج "سكني" يقدم لمستفيديه عدداً من الخدمات الفورية من خلال منصته الإلكترونية، تشمل معرفة الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء إلكترونياً لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات المتنوعة، حيث سجّل التطبيق أكثر من 5 ملايين زيارة.

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