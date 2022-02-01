على هامش مشاركتها ضمن فعاليات معرض LEAP

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «برق سيستمز»، الشركة الرائدة في توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها من الشركات والهيئات الحكومية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، عن تحولها إلى شركة مزودة لخدمات تكنولوجيا المعلومات تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المدارة. وكجزء من هذا التحول، أطلقت الشركة مركزاً جديداً لعمليات الأمن التشغيلية المتاحة كخدمة (SOCaaS)، لتبدأ مسيرة تقديم مجموعة متنوعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المتاحة على أساس الاشتراك بحلول عام 2025. وبهدف تعزيز حضورها في سوق المملكة العربية السعودية، ودعم رؤية المملكة 2030؛ أعلنت «برق سيستمز» أيضاً عن مشاركتها ضمن فعاليات معرض ومؤتمر LEAP، الحدث التقني الأبرز على مستوى المنطقة، والتي ستقوم خلاله بإطلاق استراتيجيتها الخاصة بسوق الخدمات المدارة.

وتستعد «برق سيستمز»، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها وتتمتع بانتشار كبير في مختف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تمتلك الشركة مكاتب لها في كل من الرياض وجدة والقاهرة ودبي وأبوظبي، لإطلاق منصة SOCaaS التي تقدم للعملاء منظومة تقنية متكاملة لرصد التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وستقوم الشركة بتوفير جميع الأدوات والبنى التحتية والقوى العاملة المؤهلة اللازمة لتشغيل مثل هذه المنظومة التي تمتاز بالتقدم والتعقيد.

وفي الوقت الذي بلغ فيه متوسط عدد الهجمات الإلكترونية 2200 هجمة يومية، والتي كلفت الشركات ما يصل إلى 13 مليون دولار أمريكي، أدركت «برق سيستمز» الضرورة القصوى لوجود مراكز لإدارة العمليات الأمنية التشغيلية والتي تمكن العملاء من حماية أعمالهم بأقل نفقات رأسمالية وباعتماد آلية نفقات تشغيلية مرنة وقابلة للتطوير.

وبهذه المناسبة، قال محمد سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «برق سيستمز»: "نتطلع لبدء تقديم خدماتنا المدارة بهذه المنظومة التقنية الرئيسية التي تساهم في تلبية الاحتياجات الحساسة لعملائنا مثل مراقبة التهديدات الإلكترونية والتصدي لها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. يعتمد مركز عمليات الأمن التشغيلية لشركة برق سيستمز المتاحة كخدمة (SOCaaS) على خبرتنا الواسعة في بناء وتشغيل وإدارة العديد من مراكز العمليات الأمنية وإعدادات الأمن الإلكتروني المعقدة والمتقدمة في جميع أنحاء المنطقة. سعداء لإطلاق هذا المركز في سوقنا المحلية في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في دفع وتيرة النمو الكبير الذي نشهده على جميع المستويات".

كجزء من مجموعة الخدمات المدارة، تخطط «برق سيستمز» أيضًا لتوفير التقنيات الحوسبية وخدمات الشبكات، والسحابة الموزعة، والشبكات متعددة السحابة، وخدمات حجب الخدمة الموزعة، وخدمة أمن تطبيقات الويب، وغيرها العديد من الخدمات الأخرى المتاحة على أساس الاشتراك، والتي تعمل انطلاقاً من البنية التحتية ومراكز العمليات التي صممت لها خصيصاً.

وستتاح الفرصة لزوار منصة شركة «برق سيستمز» رقم H29 في القاعة H3 من التعرف على مايلي:

البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات

الأمن الإلكتروني

تحليلات البيانات وحلول إدارة التطبيقات

خدمة الأمن المُدارة (MSSP) {SOCaaS}

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن «برق سيستمز»:

نجحت شركة «برق سيستمز» منذ تأسيسيها في العام 1993 في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة ومتخصصة في نشر وصيانة حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي أثبتت كفاءتها وقابليتها للتطوير من خلال العمل مع العديد من المؤسسات والهيئات المرموقة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبامتلاكها لأكثر من 250 من الكفاءات والمهارات التقنية في جميع أنحاء المنطقة، تفخر «برق سيستمز» بخبراتها التقنية وقدرتها على تقديم أفضل المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية في الوقت المحدد وضمن حدود الميزانية، وكما تفخر بقدرتها الكبيرة على التواصل بشكل فعال مع العملاء والشركاء.

للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: barqsystems.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022