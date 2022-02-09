(المنامة ، مملكة البحرين): أعلنت كل من شركة الإثمار للتطوير، ونسيج، شركتي التطوير العقاري الرائدتين في المملكة، عن بدء الأعمال الإنشائية لمدرسة "نادين دلمونيا" في قلب جزيرة دلمونيا.

وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمدرسة، والتي صممتها مؤسسة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، الشركة الهندسية الرائدة على مستوى المملكة، 1056 طالباً وطالبة، وستشمل جميع المراحل الدراسية حتى الصف التاسع. وسيضم حرمها الجديد إجمالي 44 صفاً دراسياً تتخللها ممرات واسعة تساهم في خلق مساحات داخلية تدريسية وتعلمية وترفيهية متميزة. وصُمم المبنى الممتد على مساحة بناء إجمالية تبلغ 22,500 متر مربع على شكل حرف U ليضم مساحات خارجية واسعة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في أرقى المدارس الخاصة، وبالتالي توفير بيئة تعليمية عالية الجودة وصحية لـلطلاب والمعلمين على حد سواء.

وتم تكليف شركة "Keller Grundbau GmbH"، وهي شركة مقاولات مشهورة متخصصة في الهندسة الجيوتقنية، بتنفيذ أعمال الأساسات في الموقع، لوضع الأسس للمدرسة الجديدة. وقد أتمت الشركة تحضيراتها الأولية وباشرت العمل في الموقع.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد خليل السيد، الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار للتطوير: “يسعدنا أن نبدأ في بناء مدرسة نادين دلمونيا بعد أن استكملنا بنجاح عملية التصميم والعطاءات الخاصة بالإنشاءات. ومع حصولنا على رخصة البناء، أصبحنا على استعداد الآن لبدء المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية بالتعاون مع شركائنا في نسيج. وستكون مدرسة نادين دلمونيا إضافة قيمة للجزيرة توفر للسكان والمجتمع الأوسع خدمة مجتمعية نوعية. ويتماشى النهج الشامل لفريق مدرسة نادين بشكل جيد مع رؤية شركتنا الهادفة إلى تعزيز الرفاهية والتنمية الصحية، وسنسعى جاهدين إلى استكمال هذه الأعمال ضمن الجدول الزمني المحدد".

من جانبه، قال السيد أحمد الحمادي، مدير عام شركة نسيج: "يسر شركة نسيج أن تبدأ الأعمال الإنشائية في المدرسة بعد أن سار المشروع على خير وجه ووصل إلى مرحلة الإنشاء اليوم. تتطلع نسيج إلى تطوير مشروع المدرسة مع شركائها المتميزين، شركة الإثمار للتطوير وشركة نادين القابضة. ويتماشى هذا المشروع الجديد مع هدفنا المتمثل في تنويع محفظة مشاريعنا".

وقالت السيدة شاني بوري، العضو المنتدب لشركة نادين القابضة: "يسعدنا أن نشهد انطلاقة هذا المشروع وأن نراه قيد التنفيذ. ونود بهذه المناسبة أن نشكر شركة الإثمار للتطوير وشركة نسيج على المستوى العالي من التعاون والتنسيق. إن مجتمع مدرسة نادين متشوق لرؤية المرفق الجديد وهو ينبض بالحياة في أوائل العام المقبل، وللفرص المذهلة التي ستكون متاحة قريباً لعائلة مدرستنا".

وتضم مدرسة نادين دلمونيا مرافق أساسية مثل المطابخ التعليمية واستوديو يوغا وصالات رياضية ومختبرات ومكتبة ومركزاً صحياً وقاعات فنية واستوديو موسيقى ومركزاً لتعليم السباحة مع حوضي سباحة وصالة ألعاب رياضية كبيرة ومتعددة الاستخدامات. أما المرافق الخارجية للمدرسة، فتشتمل على مساحة كبيرة مفتوحة تضم فسحات خارجية، ومنطقة تدريسية وتعليمية، وحدائق، وتراسات تعليمية، لتوفير تجربة تعليمية متكاملة تزيد من تألقها مناطق اللعب التي تضم ملاعب مستوحاة من الطبيعة ونهراً اصطناعياً صغيراً و وملعباً لكرة القدم.

علاوة على ذلك، اعتمد التوجه العام للمبنى على تصميم يراعى البيئة المحيطة ويولي اهتماماً خاصاً لأشعة الشمس، حيث صُممت النوافذ والفتحات والمناور بطريقة تحسن الإضاءة الطبيعية في المساحات الداخلية للمبنى مع وجود تشطيبات خارجية خاصة تمنع نفوذ الحرارة إلى داخل المبنى. كما تم إيلاء اهتمام خاص بالعزل الحراري لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين درجات الحرارة الداخلية. كما تم مراعاة التهوية الطبيعية من خلال استخدام الأبواب الزجاجية الكبيرة القابلة للفتح والموجودة في مواقع استراتيجية في المدرسة لتعزيز التهوية الطبيعية، وغير ذلك من أساليب التصميم.

دلمونيا مشروع متعدد الاستخدامات مبني على جزيرة اصطناعية قبالة ساحل المحرق. يحتوي المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.6 مليار دولار على وحدات سكنية وفندق ووجهات ترفيه وتسوق، ليوفر للمقيمين والزائرين أسلوب حياة صحية وعصرية.

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مريم إبراهيم

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شركة إثمار للتطوير العقاري

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