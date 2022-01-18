• دكتور حسام فرج بابيلون اول شركه تبدء اعمال الإنشاءات بالحى الادارى.

• نستهدف 750 مليون مبيعات للمشروعين.

• التعاقد مع كبار الاستشاريين الهندسيبن.

أعلنت شركة بابيلون للتنميه العمرانية عن بدء أعمال الإنشاءات ووضع حجر الأساس بمشروعيها (Senator) و (Heritage) بالحى الادارى بالعاصمة الاداريه وقد قامت شركة بابيلون بالتعاقد مع مجموعه مختاره من الاستشاريين الهندسيين ومنهم الاستشارى المعمارى (ZODIAC ADC) مهندس شادى عفيفى والمهندس عبدالله خليل والاستشارى الهندسي شركة (Design Master)الأستاذ الدكتور أحمد الحديدى والتعاقد مع شركة (ديار) دكتور مهندس طارق العرابى ومهندس هشام سليمان كاستشارى لادارة المشروع انشائيا كما تعاقدت بابيلون مع شركة (I-CON) استشارى اليكتروميكانيك (Elctro Mechanical)المهندس احمد شوقى والقائم بتنفيذ الاعمال الخرسانيه شركه تترا (الرودا) مهندس محمد محلب.

اوضح الدكتور حسام فرج رئيس مجلس اداره ان شركة بابيلون تنفرد بنزول ها موقع العمل والبدء فى الانشاءات كأول شركه بالحى الادارى وذلك عقب اعتماد الرسومات المعمارية والانشائيه واستخراج التراخيص اللازمة للبدء فى أعمال الموقع وبهذا تكون بابيلون اول شركه تضع حجر الأساس بالحى الادارى

لافتا إلى أن الشركة كان لها السبق فى إطلاق أول المشروعات بالحى الادارى بالعاصمة الاداريه الجديده عام 2021مما يعد ضمانه قويه للعملاء تعكس مدى جدية الشركه فى العمل والوفاء بالتزاماتها والجداول الزمنية وبالاشتراطات التى وضعتها شركة العاصمه الاداريه الجديده ورغبة الشركه فى المساهمه فى تنفيذ خطط الدوله التنموية.

وقال رئيس مجلس الإدارة ان الشركة كانت حريصه على اختيار مواقع متميزه وفريده ولن تتكرر ثانية لمشروعاتها وقد توافرت تلك الاشتراطات فى مواقع مشروعيها (Senator) و (Heritage) الذى يتمتعا بإطلالة مباشره على اهم معالم الجمهوريه الجديده وسلطات الدوله الثلاث السلطه التشريعية (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) والسلطة التنفيذيه (مجلس الوزراء والوزارات والحى الحكومى) والسلطة القضائيه (مدينة العدل ومجمع المحاكم) بالاضافه لمسجد مصر احد اكبر المساجد بالعالم كذا النهر الأخضر وساحة الشعب وهى الساحه الرسميه للجمهوريه الجديده.

وقال فرج ان التكلفة الاستثماريه للمشروعين تتجاوز ال 500 مليون جنيه ومستهدف لهم قيمه ببيعه تتجاوز ال750 مليون جنيه ومن المقرر ضخ حوالى 250 مليون جنيه كأستثمارات خلال العام الجارى 2022.

وأضاف دكتور حسام ان العاصمه الاداريه هو مشروع دوله ومصمم بطريقه ذكيه تساهم المطوريين فى التوسع والاستثمار الحقيقى وتم وضع مخطط معمارى تتلاشى فيه كل الأخطاء والمشكلات السابقه فى كل المدن العمرانية والزمت المطوريين بهذا المخطط بكل صرامه مما سيجعل العاصمه الاداريه الجديده قبله الاستثمار الحقيقيه للمطوريين المحليين والأجانب لهذا وجب على المطوريين مساندة الدوله ومواكبة تحركاتها الاستثماريه للنهوض بالقطاع وجعله فى مصاف الدول المتقدمة.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022