من المتوقع أن يصل حجم سوق السفر والسياحة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 75.64 مليار دولار بنهاية عام 2024 و181.48 مليار دولار بنهاية عام 2036، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب 7.7% خلال الفترة المتوقعة. كما تُعد أوروبا هي المنطقة الأكثر زيارة، حيث إن 7 من 10 رحلات إلى هناك كانت رحلات عائلية.

كشفت بيانات جديدة من The Visa Services وهي شركة رائدة في مجال خدمات التأشيرات مقرها دبي عن زيادة سنوية بنسبة 20% في طلبات تأشيرات شنغن من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2024. وتسلط هذه الطفرة الضوء على الشعبية المستمرة لأوروبا كوجهة السفر، حيث تستحوذ على 65% من جميع طلبات السفر التي تعالجها الشركة. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 25% تليها دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل سنغافورة وأستراليا والصين التي تمثل 15%.

وتأتي هذه النتائج وسط موسم ذروة السفر مدفوعًا بالطقس الأوروبي المعتدل والأحداث الكبرى مثل بطولة أمم أوروبا 2024 وأولمبياد باريس وجولة تايلور سويفت الموسيقية. وفقًا لبيانات شركة The Visa Services عادةً ما ترتفع طلبات تأشيرات شنغن خلال أشهر الصيف (يونيو - سبتمبر) حيث يسعى المقيمون إلى الجمع بين الإجازات وهذه الأحداث الممتعة. ومن الوجهات السياحية المفضلة في أوروبا: إسبانيا، واليونان، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والبرتغال، وسويسرا.

أوضحت مديرة تجارية لشركة The Visa Services أناستاسيا يانشينكو: "إن الإمارات العربية المتحدة تتميز بتنوع سكانها ومعظمهم يحتاجون إلى تأشيرات لدخول دول الشنغن (باستثناء الإماراتيين) والولايات المتحدة الأمريكية. وتشير بياناتنا إلى أن الروس يشكلون أكبر مجموعة من مقدمي الطلبات بنسبة 35% يليهم الهنود (23%) والفلبينيون (16%) والمصريون (7%) والأردنيون (6%) والجنوب أفريقيون. نحن نلبي احتياجات عملاء متنوعين، بما في ذلك العائلات (58%) والأفراد الذين يبحثون عن خدماتنا لأنفسهم أو لعائلاتهم."

وعلى الرغم من أن معظم تأشيرات شنغن تتم معالجتها في غضون 15 يومًا تقويميًا أو يوم عمل، إلا أن بعض الدول قد تستغرق ما يصل إلى 45 يومًا. في عام 2023 وصل معدل رفض تأشيرات شنغن للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة إلى 22.44%، بينما بلغ معدل الموافقة 77.56%. وفي الوقت نفسه، عادةً ما تكون مدة تأشيرات الشنغن حوالي 6 أشهر تقريبًا ولكن يمكن أن يختلف ذلك بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك الوثائق المقدمة، وتاريخ السفر السابق والحصول على تأشيرة شنغن، والوظيفة والراتب، ومكان الإقامة الحالي (العقارات، ومدارس الأطفال) بالإضافة إلى الوثائق المالية التي تُظهر الاستقرار المالي.

وأضافت يانشينكو: "في عام 2023 كانت معظم التأشيرات الصادرة لسفر واحد فقط (74%) وبعضها للسفر متعددة الدخول مدته 3-6 أشهر (21%). ولكن في عام 2024 تغير هذا الاتجاه، حيث تم إصدار 45% من التأشيرات لمدة 3-6 أشهر و30% لمدة تتجاوز العام، و25% لسفر واحد فقط. هذا العام، كانت أغراض التأشيرات الأكثر شيوعًا هي السفر (70%) والعمل (20%) والدراسة (7%) والعلاج (3%)".

وقد شهدت الشركة نموًا مذهلًا، حيث تضاعف عدد الطلبات المكتملة ثلاث مرات العام الماضي. ويؤكد هذا الارتفاع الذي يتوافق مع زيادة السياحة الخارجية وازدهار التجارة مع الدول الأخرى وإنشاء شبكات الخطوط الجوية المتطورة في دول مجلس التعاون الخليجي على موثوقية وخبرة The Visa Services في هذا المجال.

نبذة عن The Visa Services

The Visa Services هي شركة متخصصة في مجال خدمات التأشيرات والإقامات مقرها دبي. تتمتع الشركة بخبرتها الواسعة التي تمتد لسبع سنوات وأكثر من 20,000 طلب تأشيرة ناجح. توفر الخدمات الشخصية والفعالة التي تقدمها The Visa Services للأفراد والشركات الذين يتنقلون في عمليات الهجرة المعقدة شعورًا بالثقة والأمان.

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