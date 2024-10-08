أهم الفوائد من إرسال أو تلقّي المدفوعات الدولية رقمياً هي سهولة الاستخدام، والخصوصية والأمان، وتسهيل حياة الأصدقاء وأفراد العائلة

56% من مستخدمي التحويلات المالية الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات يتوقعون استخدام الوسائل الرقمية لتحويل الأموال بوتيرة أكثر تكراراً في المستقبل

دبي- تزداد اليوم أهمية التحويلات المالية باعتبارها رافداً رئيسياً لملايين الوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلاتهم، ووفقاً لنتائج الدراسة البحثية السنوية لشركة Visa بعنوان "حركة الأموال: اعتماد التحويلات المالية الرقمية لعام 2024" فإن الدافع الأساسي لمرسلي التحويلات المالية في دولة الإمارات هو تقديم الدعم والمعونة المستمرة لعائلاتهم في الخارج والتعامل مع حالات الطوارئ غير المتوقعة. كما بيّنت الدراسة أنه إلى جانب تقديم الدعم العائلي، فإن المرسلين يعطون الأولوية أيضاً لمساعدة المحتاجين في إطار الاستجابة للأحداث والأزمات العالمية.

وتركز دراسة "حركة الأموال: اعتماد التحويلات المالية الرقمية لعام 2024" على كيفية إرسال الأموال إلى الخارج، مع التطرّق إلى معدلات وطرق وأسباب إرسال واستلام المدفوعات. ووفق استطلاع Visa العالمي الذي شمل نحو 45,000 مشارك، تزداد الحاجة إلى مدفوعات سريعة وسهلة وآمنة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للأسر والمجتمعات والاقتصادات سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو كافة بلدان العالم. وبحسب التقرير، شكّلت التطبيقات الرقمية الطريقة المفضلة لنقل الأموال عالمياً لأكثر من ثلثي مستخدمي التحويلات المالية في أسواق مختلفة.

ورغم تراجع التحويلات المالية العالمية على أساس سنوي نتيجة التحديات الاقتصادية المختلفة، اتّسمت نتائج الاستطلاع في دولة الإمارات بنسبة أعلى من مرسلي التحويلات مقارنة بالمتلقين فضلاً عن النظرة الإيجابية حيال توقعات تحويل الأموال مستقبلاً، حيث يخطط 73% من المشاركين في الاستطلاع في الدولة لإرسال نفس المبلغ أو مبلغ أكبر إلى الخارج.

وتعليقاً على نتائج الدراسة، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الإمارات: "شكّلت جوانب الأمان والسهولة والسرعة أولويات بارزة للوافدين في دولة الإمارات عند قيامهم بإرسال الأموال إلى الخارج لدعم عائلاتهم في بلدانهم، أو مساعدة الآخرين خلال الأزمات. وقد أظهرت الدراسة البحثية أن المدفوعات الرقمية أصبحت أداة رئيسية لتقديم الدعم الفوري، سواء للتكاليف الطبية غير المتوقعة أو رسوم التعليم أو الطعام. مع ذلك، يجب بذل المزيد من الجهود في هذا القطاع لتسهيل حركة الأموال عبر الحدود لتصبح أكثر كفاءة وانسيابية وبالتالي توفير فرص جديدة لتعزيز الشمول المالي وبناء الثروات في المجتمعات التي تعتمد على هذه المدفوعات المهمة في جميع أنحاء العالم".

فيما يلي أهم نتائج الدراسة:

المدفوعات الرقمية هي أسرع طريقة دفع يعتمدها مرسلي ومتلقي التحويلات المالية- وشكّلت عوامل سهولة الاستخدام والخصوصية والأمان وتسهيل حياة الأصدقاء وأفراد العائلة أبرز المزايا التي يوفرها إرسال أو تلقي المدفوعات الدولية عبر المنصات الرقمية.

تظل التطبيقات الرقمية الطريقة المفضلة لإرسال واستقبال التحويلات المالية في الإمارات ، يليها استلام التحويلات المالية الرقمية من الفرع أو أي موقع فعلي، فيما تشهد التحويلات المالية بالطرق التقليدية في المواقع الفعلية والفروع تراجعاً بين المرسلين في الإمارات. ففي ديسمبر 2022، اعتمدت نسبة 9-15% من المرسلين على النقد أو الشيكات أو الحوالات عبر البريد.

، يليها استلام التحويلات المالية الرقمية من الفرع أو أي موقع فعلي، فيما تشهد التحويلات المالية بالطرق التقليدية في المواقع الفعلية والفروع تراجعاً بين المرسلين في الإمارات. ففي ديسمبر 2022، اعتمدت نسبة 9-15% من المرسلين على النقد أو الشيكات أو الحوالات عبر البريد. المدفوعات بالطرق التقليدية تخفي رسوماً غير متوقعة . تلقّى نحو نصف المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات (50%) عرضاً لإجراء تحويل مجاني عند إرسال النقود أو الشيكات أو الحوالات المالية عبر البريد ليكتشفوا فيما بعد وجود رسوم لم يعلموا بها .

. تلقّى نحو نصف المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات (50%) عرضاً لإجراء تحويل مجاني عند إرسال النقود أو الشيكات أو الحوالات المالية عبر البريد ليكتشفوا فيما بعد وجود رسوم لم يعلموا بها شكّلت الرسوم المرتفعة - بما في ذلك كيفية حساب أسعار الصرف - التحدي الأبرز للتحويلات المالية الرقمية. وكانت الرسوم مشكلة رئيسية لنحو 38% من مرسلي التحويلات المالية و33% من المتلقين. بالإضافة إلى ذلك، واجه 20% من المرسلين و23% من المتلقين صعوبة في حساب أسعار الصرف .

- التحدي الأبرز للتحويلات المالية الرقمية. وكانت الرسوم مشكلة رئيسية لنحو 38% من مرسلي التحويلات المالية و33% من المتلقين. بالإضافة إلى ذلك، واجه 20% من المرسلين و23% من المتلقين صعوبة في حساب أسعار الصرف دوافع إرسال التحويلات المالية في الإمارات العربية المتحدة: تعد الرسوم الدراسية وتقديم المساعدة والدعم الحيوي للأفراد أثناء الأزمات من أبرز الدوافع التي ذكرها المشاركون في الاستطلاع كسبب لإرسال الأموال أو التخطيط لإرسالها للمساعدة .

تعمل Visa بالتعاون مع شركات تحويل الأموال العالمية وشركاء الدعم مثل "برايت ويل" و"ثيونز" و"ريميلتي" و"وسترن يونيون" و"إيجيا يونايتد بنك" للمساعدة في دعم نقل الأموال بكفاءة من خلال التحويلات المالية الرقمية. وتعمل Visa مع شركائها من المؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة لإتاحة خاصية Visa Alias ​​Directory بغرض تلبية الطلب المتزايد بين المستهلكين المحليين على طرق أسهل وأقل تكلفة وأكثر أماناً لنقل الأموال دولياً. وعوضاً عن الاضطرار إلى التعامل مع تعقيدات وتفاصيل الحساب الطويلة والمعقدة، تتيح خاصية Visa Direct Alias ​​للمستهلكين إرسال واستقبال الأموال دولياً بسلاسة باستخدام أرقام هواتفهم.

منهجية الدراسة البحثية

تولّت شركة "مورنينغ كونسلت" إجراء هذه الدراسة البحثية خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مارس 2024 على عينة تضم أكثر من 40 ألف من مرسلي ومتلقّي التحويلات المالية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية واللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأُجريت المقابلات عبر الإنترنت. وتم تقييم المشاركين في جميع الدول بناءً على تقديرات الإحصاء السكاني من ناحية السن، والعِرق، والجنس، والتعليم، والمنطقة.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال.

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