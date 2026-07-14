الشرق الأوسط – على مدى عدّة عقود، كانت المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) وشاحنات البيك-أب كاملة الحجم من أبرز ما يُعرِّف مفهوم الثقة على الطريق بين أوساط العملاء في منطقة الشرق الأوسط، حيث شكّلت حوالي نصف مبيعات شركة ’جنرال موتورز الشرق الأوسط‘، وذلك مع نسبة 44٪ بالتحديد بين عامَي 2000 و2025، مما يعكس حقيقة أنها خياراً مفضَّلاً أساسياً ودائماً وذلك لما تتمتّع به من قدرات كبيرة ومساحة واسعة وحضور قوي وسلامة عالية.

ومع احتفال ’جنرال موتورز‘ بمرور 100 عام على التواجد في المنطقة، فإن هذا الرابط القوي مع العملاء يعبّر أيضاً عن إرث عريق تطوّر على مرّ أجيال عديدة وصاغته مجموعة من المركبات الأيقونية، إضافة لكيفية تطوّر مفاهيم القوّة والسلامة والثقة. وبالنسبة لكثير من عشّاق السيارات في الشرق الأوسط، فإن مركبات ’جنرال موتورز‘ الكلاسيكية تألّقت بشخصية بصرية مميّزة لم تتأثّر بمرور الزمن، ولقد كانت خلال عصرها في مقدِّمة قطاع السيارات، حيث مثّلت القوّة والسلامة بأفضل حللهما، خصوصاً وأنها كانت مصنوعة من الفولاذ السميك، وتحتوي على مواداً راقية وتتألّق بمظهر مهيب. ومع ذلك، فإن سلامة المركبات أكثر تعقيدًا ودقة، إذ تشكّلت بالإعتماد على عناصر الفيزياء والفعالية و الفهم العميق وكيفية حماية الناس في أهم اللحظات.

وتزامناً مع التطوّر الهندسي للسيارات، برز أيضاً السعي لتعزيز إدارة قوى التصادم بطرق أذكى، مع توفير الحماية للناس في الداخل بشكل أفضل وأعلى فعالية. وهذا التحوّل مهم جداً في وقت تستمر حوادث الطرق بحصد أرواح نحو 1.19 مليون شخص على صعيد العالم كل سنة، وما يفرضه هذا من تكاليف اقتصادية باهظة. وفي ظل هذا المشهد العام، يبقى تركيز الهندسة العصرية للمركبات منصبّاً وبشكل متزايد على موضوع تفادي الحوادث، وإدارة طاقة التصادم، وحماية الركّاب عند وقوع الحوادث.

وفي الواقع، وجدت دراسة أجرتها ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘ بواسطة YouGov في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر أن خصائص السلامة كانت العناصر الأهم التي تحظى بالتفكير ضمن قرارات شراء المركبات لدى 89٪ من المشمولين بالاستبيان، وذلك أكثر من العناصر الأخرى المتمثّلة بالقدرة على الشراء واللمسات الجمالية العامّة. وهذه إشارة واضحة إلى أن السلامة تحظى بالأولوية عند لحظة الشراء على الصعيد الإقليمي.

ولقد تحدَّث هورهي بلاتا، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط، عن هذا التحوّل قائلاً: "لقد أراد الناس منذ عقود عدّة، تماماً كما هو الحال اليوم، مركبات تمنح الثقة في كل رحلة. وما تغيّر هو كيفية توفيرنا لتلك الثقة. فاليوم، المتانة لم تعد تقوم فقط على المعادن الثقيلة؛ بل هي مدرَجة هندسياً ضمن أنظمة السلامة المتقدِّمة، والبُنيات التي يتم تطويرها بشكل أذكى، والتقنيات التي تساعد في تقليل مخاطر التصادم قبل حدوثها. وهذا بالتحديد ما يمثّل التحوّل الأساسي في المركبات العصرية."

فبدءً من أولى شاحنات ’شفروليه‘ و’جي إم سي‘ وسيارات ’كاديلاك‘ السيدان، وصولاً إلى الـSUV وشاحنات البيك-أب المتوفرة اليوم، تستمر مركبات ’جنرال موتورز‘ الأسطورية بصياغة معنى الثقة على الطريق. وهذا التطوّر يبرز بشكل جلي ضمن مجمل عائلة طرازات ’جنرال موتورز‘ – بما فيها ’شفروليه تاهو‘ و’شفروليه سوبربان‘ وشفروليه سيلفرادو‘؛ ’جي إم سي يوكون‘ و’جي إم سي سييرا‘؛ و’كاديلاك إسكاليد‘. فعلى مدى السنوات الـ25 الماضية، باعت ’جنرال موتورز الشرق الأوسط‘ نحو 1 مليون مركبة SUV وشاحنة بيك-أب من الفئة كاملة الحجم وحدها، وهو ما يسلّط الضوء على الولاء الدائم في المنطقة لهذه الطرازات الرائدة. وتستمر هذه المركبات بالتميّز من خلال الحضور اللافت والمساحة الواسعة والقدرات العالية التي يتوقّعها العملاء منها، بينما تدمج مع كل هذا الخصائص الحديثة والمتطوّرة المرتبطة بالسلامة ومساعَدة السائق، والحلول المتصِلة التي تعزّز وعي السائق والاستجابة السريعة.

وتابع بلاتا بقوله: "إن تصاميم المركبات العصرية تمنح الآن الأولوية للنواحي الإيروديناميكية وذلك بهدف تحسين مستويات الثبات والكفاءة، مع استخدام المواد الأخف لكن الأمتن لتعزيز الاستجابة، إضافةً إلى هندسة مناطق امتصاص الصدمات بعناية، بحيث تمتصّ قوى التصادم قبل أن تصل إلى الركّاب. وما قد يبدو للوهلة الأولى أقل متانة من الخارج، فإنه يعكس في الواقع نهجاً أكثر تطوّراً وتعقيداً وفعالية من ناحية السلامة."

هذا التطوّر قد حظي بالتقدير الواسع من جهات مستقلة أيضاً. فقد حصدت كل من مركبتَي ’شفروليه ترافرس‘ و’جي إم سي أكاديا‘ للعام 2025 جوائز الاختيار الأفضل للسلامة من ’معهد التأمين لسلامة الطرقات السريعة‘، مع توفير ’شفروليه ترافرس‘ للعام 2026 لأكثر من 20 ميّزة قياسية للسلامة ومساعَدة السائق مع تصنيف 5 نجوم من ’الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرقات السريعة‘ – مما يشير بوضوح إلى كيفية قيام المركبات العائلية العصرية بإعادة تعريف التوقّعات ضمن هذه الفئة. من جهته، كسب أيضاً ’إسكاليد IQ‘ الكهربائي بالكامل من ’كاديلاك‘ تقديراً شاملاً، بما في ذلك جائزة السيارة الجديدة الأفضل من ’أوتوترايدر‘ للعام 2025 وجائزة أفضل SUV لعام 2026 من ’موتورترند‘، وهو ما يعكس الطريقة التي يجري من خلالها تقييم مستوى التميّز في أيامنا هذه وذلك عبر التركيز بشكل متزايد على الجمع الأمثل بين الهندسة، الابتكار، التصميم والتجربة الإجمالية في المركبة.

الجدير ذكره أن هذه المركبات في الشرق الأوسط تأتي مزوَّدة بتقنية ’اونستار‘ التي تمثّل الخدمات المتصِلة الرائدة من ’جنرال موتورز‘. وتتميّز ’اونستار‘ على الصعيد العالمي، منذ أكثر من 30 سنة، بكونها تساعد بالحفاظ على تركيز السائقين وتوفير الدعم لهم عبر باقة من الخصائص التي تضم على سبيل المثال لا الحصر الاستجابة التلقائية لحوادث التصادم، الخدمات الطارئة، والمساعَدة المرتبطة بالصوت، إلى جانب خدمات أشمل متعلّقة بالاتصالات والملاءمة ومساعَدة السائق. واليوم، تتوفر ’اونستار‘ في كل من الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المملكة العربية السعودية والبحرين، مع اشتراك أكثر من 42,000 عضو فيها، والعدد يستمر بالارتفاع بشكل دائم.

وإلى جانب ’اونستار‘، تشمل مسؤولية ’جنرال موتورز‘ مجمل دورة المُلكية، حيث تغطّي المشاكل التي قد تواجهها المركبة بعد عملية الشراء. وعند ظهور أي مسألة متعلّقة بهذا الأمر، تبقى عمليات الاستدعاء جزءً مهماً من النظام البيئي العصري للسلامة. وفي كثير من الأوقات قد يكون هذا إجراءً استباقياً من ضمن الالتزام التام للمصنِّع بموضوع السلامة. وفي الشرق الأوسط، يجري هذا الأمر بالتعاون الوثيق مع السُلطات المعنية بهدف حماية العملاء وتعزيز مستويات الثقة.

وبالنسبة إلى ’جنرال موتورز‘، فإن هذا يُمثِّل توجّهاً أوسع نطاقاً في كيفية هندسة وتقييم المركبات.

فالمتانة لم تعد تُقاس بمدى قدرة لوح ما على المقاوَمة بشكل منعزل، بل تتمحور عملية التقييم حول كيفية قيام النظام بأكمله – البُنية العامّة، أدوات الشد، أجهزة الاستشعار، البرمجيات، الفرامل والشركاء الرئيسيين - بالعمل بفعالية معاً لحماية الركّاب وتوفير الدعم للسائق.

يُشار إلى أن بيانات المبيعات الإقليمية تُظهر أن شغف العملاء بالمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات وشاحنات البيك-أب من الفئة كاملة الحجم يبقى قوياً. وما يتبدّل هو التقنيات التي تعزّز مستوى جاذبية هذه المنتَجات. فمركبات اليوم يُتوقَّع منها أن تتمتّع بالقدرة والكفاءة والسلامة والذكاء في آن واحد – وهذا يُعدّ أمراً مُلزِماً أكثر تعقيداً مقارَنة بما كان عليه خلال العقود السابقة.

تتميّز المركبات الكلاسيكية بكونها تحمل دوماً الكثير من الطاقة من الناحية العاطفية. فهي تذكّر الناس بتاريخ عائلاتهم، وطرازاتهم الأولى التي قاموا بقيادتها، والرحلات الأولى التي انطلقوا بها، وبداية عصر جديد بالكامل. أما المركبات العصرية فتدفع نحو الاقتناء مع مزيد من الرغبة، بينما تلبّي في الوقت ذاته المزيد من التوقّعات التي عادة ما تكون أكثر تطلّباً من ناحية السلامة، الاستدامة، الأداء والتقنيات.

حول عمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘

تقود ’جنرال موتورز‘ (المدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GM) مستقبل قطاع التنقّل، مستفيدة من التقنيات المتطوّرة لصنع سيارات وشاحنات ومركبات رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) أكثر أماناً وذكاءً مع انبعاثات أقل. وتوفر علامات ’بويك‘، ’كاديلاك‘، ’شفروليه‘ و’جي إم سي‘ التجارية التابعة لشركة ’جنرال موتورز‘ محفظة واسعة من المركبات المبتكَرة العاملة بالوقود والمجموعة الأوسع من المركبات الكهربائية (EV) ضمن قطاع السيارات، وذلك مع الانتقال إلى مستقبل كهربائي بالكامل.

تنشط ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘ في المنطقة منذ نحو 100 سنة، ويوجد مقرّها الحالي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها منشأة تصنيع في مصر. تمثّل جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط علامات شفروليه وجي إم سي وكاديلاك. وتضم الشركة شبكة من 17 وكيلاً في 29 دولة مع أكثر من 203 مرافق للتعامل المباشر مع العملاء لأجل تلبية المتطلّبات بدول عدّة في أفريقيا، المشرق، مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الأخرى في الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يُمكِن زيارة www.gmarabia.com/ar/home.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال مع:

ديانا الشافعي

مديرة الاتصالات المؤسسية لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط ‘

بريد إلكتروني: diana.alshafie@gm.com

-انتهى-

#بياناتشركات