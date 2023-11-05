مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة يرتفعان للشهر التاسع على التوالي

ارتفاع أعداد الموظفين مع استمرار التوقعات الإيجابية بشأن النشاط التجاري

أسعار مستلزمات الإنتاج تنخفض للمرة الأولى منذ عشرة أشهر

جُمِعت البيانات خلال الفترة من 12 إلى 24 أكتوبر 2023.

الدوحة – قطر: أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى استمرار تحسُّن النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في بداية الربع الأخير من العام 2023. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في شهر أكتوبر 2023، مع بقاء توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، إيجابية. كما تحسَّنت الأرباح نتيجة رفع الشركات القطرية لأسعار سلعها وخدماتها بمعدل هو الأسرع منذ شهر فبراير 2023، بينما انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال العام الحالي.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.7 نقطة في سبتمبر إلى 50.8 نقطة في أكتوبر، ولكنه استمرَّ في تسجيل نمو إجمالي منذ فبراير 2023، رغم أنَّ القراءة الرئيسية للمؤشر كانت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل (البالغ 52.3 نقطة منذ 2017) في الفترة الأخيرة.

وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مجدداً في أكتوبر 2023، حيث أشارت الشركات القطرية إلى ارتفاع أعداد العملاء. واستمرَّ مؤشر الإنتاج بالنمو شهرياً منذ يوليو 2020، باستثناء التراجع الطفيف المُسجّل في يناير بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وكان المعدل الإجمالي لنمو النشاط التجاري الأدنى خلال العام 2023 حتى الآن، ولكنّ قطاع الإنشاءات استمرَّ في تسجيل معدلات انتعاش قوية.

وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر 2023، مع معدلات الطلب القوية في قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة على وجه الخصوص. ورغم ذلك، انخفض المُعدّل الإجمالي لنمو الطلبات الجديدة في أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر من العام ذاته.

وكثّفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر أنشطة التوظيف للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر 2023، وذلك بدعم من شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية التي قدمت التوقعات الأكثر إيجابية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة في شهر أكتوبر 2023.

واستمرَّت سلاسل التوريد بالتحسُّن في أكتوبر 2023 مع تقليص مواعيد تسليم الموردين للشهر الثامن عشر على التوالي. وكثّفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي وإن بدرجة طفيفة، بهدف الحفاظ على استقرار مستويات المخزون لديها. ولم يطرأ أي تغيير على مخزون مستلزمات الإنتاج في أكتوبر 2023 مقارنة مع سبتمبر 2023.

وأشارت بيانات أكتوبر 2023 إلى تحسُّن أرباح شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ورفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها بمعدل هو الأسرع منذ ستة أشهر بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في عام 2023 حتى الآن. وسجّلت الأجور والرواتب ارتفاعاً طفيفاً في شهر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023.

الخدمات المالية

استمرار النمو الحاد في نشاط شركات الخدمات المالية

إجمالي الأعمال غير المنجزة لدى شركات الخدمات المالية يرتفع بشكل ملحوظ

الأعمال الجديدة تسجل أدنى ارتفاع لها في 2023 حتى تاريخه

شركات الخدمات المالية ترفع أسعار خدماتها بمعدل هو الأسرع في ستة أشهر

سجّلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي النشاط التجاري في شهر أكتوبر 2023. وسجّلَ مؤشر النشاط الجاري لقطاع الخدمات المالية 58.3 نقطة في شهر أكتوبر 2023 وهي أعلى بكثير من المتوسط الذي سجلته شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر والبالغ 51.4 نقطة، كما سجّل المؤشر تحسناً طفيفاً مقارنة بشهر سبتمبر 2023.

وظلَّ معدل نمو النشاط التجاري الكلي ملحوظاً رغم تسجيل أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة في 2023 حتى الآن. ورغم ذلك، ظلّ مستوى الطلب قوياً بوجه عام وأقوى من مستوى الطلب في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر السابع على التوالي.

وأشارت البيانات الأخيرة إلى تحسُّن الأرباح في شركات الخدمات المالية ، مع اتفاع أسعار الخدمات بوتيرة أسرع ولكنّ متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفع بدرجة طفيفة مما كان عليه منذ سبتمبر 2023.

تعليق

السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:

"استمرَّ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بالتحسُّن في الربع الأخير من العام 2023، وإنَّ بوتيرة منخفضة قليلاً. وسجّلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ارتفاعات إضافية في شهر أكتوبر 2023 وظلّت توقعات الشركات القطرية إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة.

ورغم ارتفاع أحجام الأعمال الجديدة بوتيرة منخفضة، أشارت البيانات الأخيرة إلى تحسُّن أرباح الشركات القطرية مع تحرك المؤشرات الفرعية لأسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج في اتجاهين معاكسين. وارتفعت أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني على التوالي وبمعدل هو الأسرع في ستة أشهر، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى هذا العام.

وأشارت البيانات بأنَّ قطاع الخدمات المالية استمرَّ بالتفوق على بقية القطاعات الفرعية في شهر أكتوبر 2023. وشَهِدَ النشاط التجاري والعقود الجديدة نمواً قوياً وسجلت المؤشرات ذات الصلة 58.3 نقطة و55.0 نقطة".

#بياناتشركات

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نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى %100وترحيل الأرباح بنسبة %100 وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة %10 على الأرباح من مصادر محلية.

يُرحب مركز قطر للمال بمجموعة كبيرة من شركات الخدمات المالية وغير المالية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة qfc.qa

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مركز قطر للمال: رشا كمال الدين، إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، r.kamaleddine@qfc.qa

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مركز قطر للمال: qatarpmi@qfc.qa

نبذة عن مجموعة S&P GLOBAL

ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) (رمزها في بورصة نيويورك: SPGI) تقدم ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) معلومات مهمة وأساسية. نقدم للحكومات والشركات والأفراد البيانات الصحيحة والخبرات والتكنولوجيا حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات عن قناعة. ومن خلال مساعدة عملائنا على تقييم الاستثمارات الجديدة وتوجيههم في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة وانتقال الطاقة عبر سلاسل التوريد، نفتح فرصًا جديدة ونتغلب على التحديات ونسرّع من تقدم العالم إلى الأمام.

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نبذة عن مؤشرات مديري المشتريات (PMI)

تغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI™) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو."Eurozone" وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI™) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/products/pmi

المنهجية

يتم إعداد مؤشر PMI™ التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناءً على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

يتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق. يتم حساب مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات الاستبيان. المؤشر هو مجموع النسبة المئوية للاستجابات "الأعلى" ونصف النسبة المئوية من الردود "غير المتغيرة". تتراوح المؤشرات بين 0 و100، حيث القراءة الأعلى من 50 تشير إلى زيادة إجمالية مقارنة بالشهر السابق، وتشير القراءة الأقل من 50 إلى انخفاض عام. بعد ذلك يتم تعديل المؤشرات موسميًا.

القراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI). مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

لا يتم مراجعة بيانات الدراسة الأساسية بعد النشر، لكن قد تتم مراجعة العوامل الموسمية من وقت لآخر حسبما يتناسب، وهذا يؤثر على سلسلة البيانات المعدلة موسميًا.

جُمِعت البيانات خلال الفترة من 12 إلى 24 أكتوبر 2023.

لمزيد من المعلومات عن منهجية دراسة مؤشر PMI، يُرجى الاتصال بـ: economics@ihsmarkit.com