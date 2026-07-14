في الهند ٣.٥ في المائة فقط من السكان يستثمرون في الأسهم، بينما في الولايات المتحدة، تزيد هذه النسبة عن ٥٥ في المائة

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مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة ٤٨.٢٤ مليار دولار أمريكي، صنفت دولة الإمارات كأفضل وجهة في الشرق الأوسط والمرتبة التاسعة عالمياً للاستثمار في عام ٢٠٢٥؛ سجل الناتج المحلي الإجمالي لدبي نمواً بنسبة ٢.٤ في المائة متجاوزاً ٢٣٢ مليار درهم في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، على الرغم من التوترات الإقليمية؛ تمتلك دولة الإمارات صناديق ثروة سيادية بأكثر من ٢.٤٩ تريليون دولار أمريكي - وهي واحدة من أكبر الموارد - مما يساعد الدولة على الاستثمار وخلق الفرص؛ الإمارات اقتصاد تبلغ قيمته ٦٢٠ مليار دولار أمريكي، مع وجود أكثر من ١.٤ مليون شركة مسجلة. ومع ذلك، فإن عدد الشركات المدرجة في دولة الإمارات هو حوالي ٢٠٠ شركة فقط؛ قفزت التزامات الاستثمار البديل في الهند بنسبة ٢٥ في المائة لتصل إلى ١٧٥ مليار دولار أمريكي على أساس سنوي اعتباراً من مارس ٢٠٢٦؛ تجاوزت الأموال التي تم جمعها بواسطة الاستثمار البديل ٧٥ مليار دولار أمريكي لأول مرة في الهند في السنة المالية ٢٠٢٦.

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة ٤٨.٢٤ مليار دولار أمريكي، صنفت دولة الإمارات كأفضل وجهة في الشرق الأوسط والمرتبة التاسعة عالمياً للاستثمار في عام ٢٠٢٥، وهذا يعبر بوضوح عن قدرة الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب بيئتها الآمنة والمستقرة ومرونتها وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المتعددة، حسبما ذكر مسؤولون في مؤتمر بعنوان: الصحة والثروة -- بناء غد أفضل، الذي نظمه فرع دبي لـ معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI).

"إننا نقضي كامل حياتنا العملية في خلق الثروة حتى نتمكن يوماً ما من الاستمتاع بمستقبل آمن ومريح مع عائلاتنا. ومع ذلك، في هذا السعي، غالباً ما نغفل عن الأصل الوحيد الذي يجعل كل إنجاز ذا معنى—وهو صحتنا. إن الرخاء الحقيقي يتحقق عندما ينمو الجانب الصحي والمالي معاً، لأنه بدون الصحة الجيدة، حتى أعظم الثروات لا يمكن الاستمتاع بها بشكل كامل،" هذا ما قاله المحاسب القانوني ريشي شاولا، رئيس فرع دبي لـ معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر.

"نحن بحاجة إلى استثمار مدخراتنا بذكاء وضمان أن أموالنا تؤمن مستقبلنا. وخلال كفاحنا في الحياة ورحلتنا الطويلة، غالباً ما نأخذ صحتنا كأمر مسلم به ونتجاهلها، مما يخلق مضاعفات عندما نكون في أمس الحاجة إليها. لذا، بينما نواصل التركيز على حياتنا المهنية وأعمالنا، نحتاج أيضاً إلى الاهتمام بصحتنا وثروتنا وكيف يمكننا مضاعفتهما."

المؤتمر، الذي حضره أكثر من ٤٠٠ عضو من معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، تضمن كلمة رئيسية وعرضاً تقديمياً ألقاه أسامة آل رحمة، رئيس مجموعة الصرافة والتحويلات المالية (FERG)، وأميت بهارتيا، المؤسس ومدير المحفظة في ديلورين بارتنرز، والمحاسب القانوني بيوش جونجهونوالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ستوكيفاي، وعارضة الأزياء الهندية السابقة ونجمة بوليوود أنو أغاروال، التي تحدثت عن الاستثمار، وخلق الثروة، والتوازن الصحي بين العمل والحياة.

أسامة آل رحمة، رئيس مجموعة الصرافة والتحويلات المالية (FERG)، قال: "إن دولة الإمارات أمة مرنة للغاية وقد ظلنا مرنين في مواجهة الأزمات المتعددة على مدى العقدين الماضيين ونهضنا بقوة من كل الأزمات – سواء كانت الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٨-٢٠٠٩، أزمة الديون الأوروبية عام ٢٠١١، الربيع العربي في عام ٢٠١٢، كوفيد١٩ (COVID19) والاضطرابات الأخيرة الناجمة عن الصراع الإقليمي."

"وعلى الرغم من ذلك، أظهرت الدولة مرونة قوية، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن نمو بنسبة ٢.٤ في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي متجاوزاً ٢٣٢ مليار درهم في الربع الأول من عام ٢٠٢٦. لقد حققنا هذا وسط الاضطرابات الإقليمية التي شهدناها منذ ٢٨ فبراير من هذا العام."

وفي إشارة إلى تقرير الاستثمار العالمي ٢٠٢٥ الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد (UNCTAD)، قال: "تم تصنيف دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة ٤٨.٢٤ مليار دولار أمريكي (١٧٧ مليار درهم). ويعكس هذا ثقة المستثمرين في دولة الإمارات والتي استمرت في النمو على الرغم من التحديات."

"تحافظ دولة الإمارات على شراكات اقتصادية قوية مع شركائها التجاريين الرئيسيين وأكبر الاقتصادات في العالم، وخلال السنوات القليلة الماضية عززنا بيئتنا التنظيمية التي تضمن الشفافية والمساءلة – وهما أمران حاسمان لزيادة ثقة المستثمرين."

"تمتلك دولة الإمارات صناديق ثروة سيادية (SWFs) بأكثر من ٢.٤٩ تريليون دولار أمريكي – وهي واحدة من أكبر الموارد – مما يساعدنا على الاستثمار وخلق الفرص لجميع أصحاب المصلحة. وتستثمر الحكومة الآن بكثافة في الذكاء الاصطناعي (AI) وتدريب ٨٠،٠٠٠ من المسؤولين الحكوميين مما سيساعد الدولة على تسريع النمو الاقتصادي في السنوات القادمة."

"لقد أطلق المصرف المركزي لدولة الإمارات بالفعل عملته الرقمية (CBDC)، الدرهم الرقمي، والبنية التحتية للتمويل المفتوح، بما في ذلك الإطار التنظيمي للعملات المستقرة. لدينا هيئات تنظيمية أخرى للأصول الافتراضية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) والتي ستسمح للأصول الافتراضية الجديدة بالنمو،" هذا ما قاله أسامة آل رحمة، وهو أيضاً رئيس تطوير الأعمال وإدارة الثروات في بنك الإمارات للاستثمار.

مع أكثر من ٣،٢٠٠ عضو، فإن فرع دبي لـ معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) هو أكبر مجموعة عمل في دولة الإمارات. تأسس في عام ١٩٨٢، وهو أيضاً الفرع الأكبر والأكثر نشاطاً والحائز على جوائز من بين ٤٤ فرعاً لـ معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) في الخارج. وقد سجل نمواً هائلاً في العضوية حيث تجاوز ٣،٢٠٠ عضو يمثلون أكثر من ١،٥٥٠ شركة متعددة الجنسيات وشركات أخرى.

يقول المحاسب القانوني بيوش جونجهونوالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ستوكيفاي، "الاستثمار هو عمل محفوف بالمخاطر. ومع ذلك، فإن أكبر مخاطرة في الحياة تكمن في عدم تحمل المخاطر. لذا، يجب علينا جميعاً أن نضع أموالنا في خطط استثمارية تضاعف ثروتنا. أنت تعمل من أجل المال – طوال حياتك. الآن يجب أن يعمل المال من أجلك. إذا لم تجعل المال يجلب المال وأنت نائم، فأنت لا تفعل ذلك بشكل صحيح."

وتحدث عن خطط الاستثمار البديل التي يمكن للمستثمرين النظر فيها. "عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن معظم الناس يفكرون في الأسهم، السندات، العملات، السلع، والفئات الأخرى من الأصول. ولا يتم توجيه الكثير من الاهتمام إلى الاستثمارات البديلة – مثل الشركات غير الخاضعة للتنظيم."

"الهند لديها ٥،٤٠٠ شركة مدرجة وأكثر من ٢ مليون من الشركات غير المدرجة بما في ذلك ٣٥،٠٠٠ شركة تحقق كل منها أكثر من ١ مليار روبية. الاستثمار فيها يمكن أن يساعد في مضاعفة العوائد، مع مساعدتها على توسيع عملياتها والتوسع وخلق فرص العمل. في الهند ٣.٥ في المائة فقط من السكان يستثمرون في الأسهم، بينما في الولايات المتحدة، تزيد هذه النسبة عن ٥٥ في المائة،" كما قال.

"الإمارات اقتصاد تبلغ قيمته ٦٢٠ مليار دولار أمريكي، مع وجود أكثر من ١.٤ مليون شركة مسجلة. ومع ذلك، فإن عدد الشركات المدرجة في دولة الإمارات هو حوالي ٢٠٠ شركة فقط. لذلك، هناك المزيد من الفرص في الشركات غير المدرجة."

التزامات الاستثمار البديل في الهند قفزت بنسبة ٢٥ في المائة لتصل إلى ١٧٥ مليار دولار أمريكي على أساس سنوي اعتباراً من مارس ٢٠٢٦، وفقاً لـ هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI). وتجاوزت الأموال التي تم جمعها بواسطة الاستثمار البديل ٧٥ مليار دولار أمريكي لأول مرة في الهند في السنة المالية ٢٠٢٦ (FY2026). لذا، هناك فرص أكبر في قطاع الاستثمار البديل وأحث الجميع على البدء في النظر إلى ما هو أبعد من الشركات المدرجة."

أميت بهارتيا، المؤسس ومدير المحفظة في ديلورين بارتنرز، قال: "كان لدينا ست نقاط ذعر في السنوات الـ ٢٦ الماضية – بما في ذلك النقطة الحالية. كان لدى الجميع سوق صاعدة بداخله. لا شيء يظل في القمة طوال الوقت. إذا نظرت إلى البيتكوين، يمكنك معرفة كيف تحرك صعوداً وهبوطاً وكيف راهن المستثمرون عليه وحقق البعض أموالاً بينما خسر آخرون."

"هناك دائماً سوق صاعدة وسوق هابطة في مكان ما. يجب أن تنظر إلى حركة السوق والمشاعر بعناية، قبل اتخاذ قرار بشأن استثمارك."

شاركت نجمة بوليوود أنو أغاروال، الناجية من حادث سير مميت، وجهة نظرها حول العودة من الحادث المميت الذي أنهى مسيرتها المهنية تقريباً في عام ٢٠٠٦.

"بعد خمس سنوات في بوليوود عندما تذوقت طعم النجومية والشهرة والثروة، شعرت أنني بحاجة إلى التغيير. بحلول ذلك الوقت، كان لدي ما يكفي من التمثيل والمال والشهرة. ماذا أردت أكثر من ذلك؟ كان ذلك عندما تعرفت على اليوغا وبدأت في ممارستها – للبحث عن السلام الداخلي. ثم، في عام ١٩٩٧، قررت التوقف عن التمثيل والانضمام إلى معهد بيهار لليوغا – للبحث عن تحقيق الذات."

"بعد ذلك بعامين، بينما كنت متوجهة إلى مومباي لحزم أمتعتي، واجهت حادثاً مأساوياً كاد أن يقتلني – حيث دخلت في غيبوبة لمدة ٢٩ يوماً. وعندما استيقظت، لم أكن أعرف أي شيء. لم يكن جزء من جسدي يستجيب. ولدهشتي، لم أشعر بالذعر وقلت لنفسي – لا بأس – على الرغم من أن جزءاً من جسدي كان مشلولاً."

"اليوم، أنا بكامل لياقتي – طبيعية. حدث هذا لأنني طورت إيماناً قوياً بنفسي نابعاً من اليوغا – وهي ليست فقط شكلاً من أشكال التمارين الرياضية بل نظام معتقد داخلي كامل. اليوم، هي جزء من نظامي الكامل وأنا لا أتنفس اليوغا فحسب، بل أعيش فيها. لقد أعادت لي صحتي وحياتي وهي بمثابة الثروة بالنسبة لي."

تعتبر (ICAI) أكبر هيئة مهنية للمحاسبين القانونيين في العالم مع أكثر من ١،٠٠٠،٠٠٠ طالب وحوالي ٤٥٠،٠٠٠ عضو. وتتمتع (ICAI) بشبكة واسعة تضم خمسة مجالس إقليمية، و١٧٦ فرعاً، و٥٤ فرعاً في الخارج، و٣١ مكتباً تمثيلياً في جميع أنحاء العالم. ومن بين ٥٤ فرعاً في الخارج، يعد فرع دبي لـ (ICAI) هو الفرع الأكبر والأكثر حيوية. ومن بين ٨،٠٠٠ محاسب قانوني هندي نشط في القطاع الخاص في دولة الإمارات، يشغل أكثر من ١،٤٠٠ حالياً مناصب عليا في الشركات.

حول معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI):

معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) هو هيئة قانونية تأسست بموجب قانون المحاسبين القانونيين لعام ١٩٤٩ (القانون رقم ٣٨ لعام ١٩٤٩) لتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين في الهند. وخلال ٧٧ عاماً من وجوده، حقق المعهد اعترافاً كمرجع رائد للمحاسبة ليس فقط في الدولة بل عالمياً، لمساهمته في مجالات التعليم والتطوير المهني والحفاظ على معايير محاسبية ومراجعة وأخلاقية رفيعة. ويعد المعهد حالياً ثاني أكبر هيئة محاسبية في العالم.

فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI):

فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند هو أكبر مجموعة لمهنيي المحاسبة تضم بعضاً من أقوى اللاعبين في القطاعين العام والخاص في الإمارات. تأسس عام ١٩٨٢، وهو الأكبر والأكثر نشاطاً والحائز على الجوائز بين ٥٤ فرعاً دولياً للمعهد. وقد شهد نمواً هائلاً في عضويته في السنوات الأخيرة ويضم حالياً ما يقرب من ٣,٢٠٠ عضو يمثلون أكثر من ١,٥٥٠ شركة متعددة الجنسيات وغيرها.

رؤيته المساهمة في تطوير أعضائه كمهنيين عالميين من خلال تسهيل التعلم المستمر والاعتراف بهم في المجتمع الأوسع.

رسالته تطوير مهنيين يمتلكون كفاءات على مستوى عالمي.

الموقع الإلكتروني: https://icaidubai.org/

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