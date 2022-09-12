سبتمبر- يكشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته "أكسفورد إيكونوميكس" بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة من الازدهار. ومن المتوقع أن تؤدي المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط، بجانب نمو القطاعات غير النفطية إلى نمو الاقتصاد بنسبة 7.6% هذا العام، وهو المعدل الأسرع له منذ 2011. وتعني هذه النظرة الإيجابية أن اقتصاد المملكة يسير على الطريق الصحيح، ليتخطى إجمالي الناتج المحلي للمملكة سقف التريليون دولار أميركي للمرة الأولى.

وبحسب تقرير الربع الثالث، فإن الآفاق المستقبلية القوية للسعودية ترتكز على زيادة بنسبة 23.1% في الأنشطة النفطية ونمو هائل من ثلاثة أرقام في صادرات النفط. وقد أدى ذلك إلى تسجيل المملكة لأعلى معدل نمو لها منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك في الربع الثاني بنسبة 12.2%، مرتفعاً من 9.9% على أساس سنوي في الربع الأول. وارتفع إنتاج النفط السعودي بما يقارب 11 مليون برميل في اليوم، حيث خفف تحالف أوبك+ حدود الإنتاج، وسيبلغ متوسطه 10.6 مليون برميل في اليوم هذا العام، مرتفعاً من 9.1 مليون برميل في اليوم في العام 2021. ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط السعودي بنسبة 12.7% على أساس سنوي في 2022.

كما يستفيد الاقتصاد غير النفطي من ارتفاع الدخل النفطي، حيث سجل نمواً بنسبة 8.2% في الأنشطة خلال الربع الثاني. ووصل أحدث مؤشر لمدراء المشتريات في قطاع التصنيع إلى 57.7 في شهر أغسطس، مما يدل على تحسن ثابت في أعداد العملاء، والإنتاج، والشراء، مع تصاعد مستويات الطلب بالرغم من التضخم. وتُظهر معاملات نقاط البيع وحجم الائتمان للقطاع الخاص نمواً من رقمين، كما تشير الواردات، التي زادت بنسبة 29% على أساس سنوي في يونيو، إلى قوة الاقتصاد المحلي للمملكة، والذي يستمر في طلب السلع. ويرى معهد المحاسبين القانونيين ICAEW نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.1% هذا العام، مما سيدفع معدل التوظيف الوطني إلى مستويات أعلى، بعد أن ارتفع إلى 89.9% في الربع الأول.

وبينما ستظل أسعار النفط عند مستويات داعمة للمالية العامة للسعودية، يشير التقرير إلى أن الفائض المالي للمملكة سيبلغ ذروته هذا العام عند حوالي 9% من إجمالي الناتج المحلي، قبل أن يتقلّص تدريجياً مع انخفاض أسعار النفط. وبعد سلسلة من عجز الميزانية منذ العام 2014، استفادت الحكومة السعودية من الأرباح الفصلية القياسية لأرامكو السعودية في الربع الثاني من 2022، والتي ساهمت في تحقيق فائض كبير في الميزانية. ومع ذلك، تمسّكت السعودية بخطط الإنفاق للعام 2022، واستخدمت المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط لتجديد الاحتياطات، وبناء صندوق الاستثمار بدلاً من إعادة تدويره مباشرة في الاقتصاد.

وساعدت مثل هذه الإجراءات على إبقاء التضخم أقل من أي مكان آخر في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من ارتفاعه إلى 2.7% في يوليو. وكانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات محركاً مؤثراً للتضخم، مع زيادة قدرها 3.9% على أساس سنوي، لكن قطاع الإسكان، الذي يمثل ربع سلة أسعار المستهلك، يدفع المعدل الرئيسي بشكل متزايد إلى الأعلى. ومع ذلك، يتوقع معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أن تكون الزيادات في المعدل الرئيسي متواضعة خلال الأشهر المقبلة، حيث يبلغ متوسط ​​التضخم حوالي 2.6% في 2022-2023.

وقال مارك بيلينغتون، المدير العام الدولي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "في حين أن ارتفاع أسعار النفط والإنتاج قد ساهم بشكل كبير في الاقتصاد السعودي، فإن توقعات النمو غير النفطي تشير إلى أن خطط التنويع الطموحة في المملكة تسير على الطريق الصحيح. وتشير التوقعات إلى أن المملكة العربية السعودية ستدخل نادي اقتصادات التريليون دولار هذا العام، حيث تُظهر تقدماً كبيراً في تحقيق هدف رؤية 2030 البالغ 1.7 تريليون دولار".

من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "يأتي الفائض التجاري المزدهر للسعودية في وقت يتنوع فيه اقتصادها بشكل سريع بعيداً عن عائدات النفط وباتجاه النمو المحلي. ومن خلال استخدام عائدات النفط غير المتوقعة لبناء صندوق الاستثمارات العامة، تواصل المملكة جذب استثمارات جديدة نحو الاقتصاد، على الرغم من الأوضاع العالمية الصعبة. وفي الأشهر الأخيرة، وافق ولي العهد السعودي على سلسلة من الصفقات في قطاع الطاقة، والمجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتجارية خلال اجتماعات مع مسؤولين من كازاخستان واليونان وفرنسا وغيرها. وستساعد هذه الصفقات في دفع المزيد من التوسع في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، وتعزيز سوق العمل المحلي".

وفي حين تعاني ظروف السيولة من القيود، وتحوم أسعار الفائدة حول 3%، وهي أعلى نسبة منذ العام 2008، فإن الضغوط التضخمية المنخفضة في السعودية سمحت لمصرفها المركزي بعدم مطابقة دورة التضييق الأميركية بالكامل، مما أدى إلى زيادة تراكمية قدرها 200 نقطة أساس، مقابل 225 نقطة أساس للفيدرالي الأميركي. ومع أن خط الأساس لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW يرى أن أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ترتفع بمقدار 75 نقطة أساس و 50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر والربع الأخير على التوالي، فمن المتوقع أن تقوم السعودية بمطابقة معدلات الفائدة جزئياً للحد من التأثير على التعافي.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمعلومات الصحافية، يُرجى التواصل مع:

رمزي الأبرص، موجو للعلاقات العامة Mojo PR، +971 55 424 4292، إيميل: ramzi@mojo-me.com

نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW

يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. وهناك ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتـقـدّم لهذه الشهادة المعـتمدة حول العالم، وأكثر من 187,800 منهم هم أعضاء ومتدرّبين في معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW. إن جميع أفضل 100 علامة تجارية عالمية توظف محاسبين قانونيين. *

نحن نعتز بتاريخنا العريق والحافل في خدمة المصحلة العامة منذ تأسيسنا في العام 1880، ونستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة ونرصد أداءها وندعمها، وجميع أعضاء وطلبة ICAEW، وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.

ويدعم معهد المحاسبين القانونيين ICAEW جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف. وفي هذا الإطار، نحرص على استقطاب الكفاءات والمواهب، وإعطائهم المهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.

ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

نحن نفخر بأن نكون جزءاً في شبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" العالمية التي تضم 750,000 عضو في 190 دولة، وتروّج لخبرات ومهارات المحاسبين القانونيين على مستوى العالم.

إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.

* المصدر: CAW، 2020، انتربراند، أفضل العلامات التجارية العالمية 2019

نبذة عن أكسفورد إيكونوميكس

تعد مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس واحدة من أبرز شركات الاستشارات على مستوى العالم، حيث تغطي تحليلاتها 200 دولة، و 100 قطاع للأعمال، و 3,000 مدينة. وتُتيح أدواتها التحليلية قدرات لا تُضاهى لتوقع الاتجاهات الاقتصادية، وما يرتبط بها من آثار اقتصادية واجتماعية وتجارية. ومن مقرها الرئيسي في أكسفورد بانجلترا، إلى جانب مراكزها الإقليمية في لندن ونيويورك وسنغافورة، ومكاتبها العديدة حول العالم، تحتضن المؤسسة أحد أكبر فرق العمل في العالم، إذ توظّف نخبة من خبراء الاقتصاد الكلي، والمتخصصين في الفكر القيادي.