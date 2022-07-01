دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW مؤخراً ندوة نقاشية في دبي، تناولت الطفرة الأخيرة لسوق الاكتتابات الأولية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي دفعت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في شهر يناير للموافقة واعتماد إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs). وفي حين أنه من المتوقع أن تجذب طريقة الإدراج "غير المباشرة" الجديدة للشركات الخاصة مزيداً من الاستثمار الأجنبي، فإن فهم المستثمر المحدود لآليات هذا النوع من الإدراج يحد من اغتنام الفرص المتاحة.

ونظراً لأن إصدار الاكتتابات الأولية العامة في أسواق الشوق الأوسط المالية يتفوّق على أوروبا، وأن حكومة دبي تستعد لطرح اكتتابها الأولي العام الثالث لواحدة من دوائرها من القطاع العام، ناقش المشاركون قيمة شركات الاستحواذ لأغراض خاصة كطريقة مبتكرة وجديدة للإدراج في البورصات المحلية، وإمكاناتها للمساهمة في تحسين أوضاع السوق.

وأدار الحوار عدنان فزلي، شريك، قسم الاستشارات المالية في "ديلويت"، وتضمنت قائمة المتحدثين:

· أندرو تاربوك، شريك، رئيس قسم الأسواق المالية، التميمي وشركاه.

· أندرو تيت، المدير التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة، شركة Fertiglobe

· أميت كومار، المدير العام، شركة Moelis

· يوسف سالم، المدير التنفيذي للشؤون المالية، شركة Swvl

ويسمح إطار عمل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في الإمارات للشركات بإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، باستخدام نظام شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وهو فعلياً عبارة عن هيكل شركة وهمية. ونظراً لأن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تمتلك القليل من الأصول أو الالتزامات، فهي قادرة على تبسيط عملية الطرح الأولي التقليدية. وبمجرد إدراجها في السوق المالية، تقوم شركة الاستحواذ

ذات الأغراض الخاصة بجمع رأس المال المطلوب للاستحواذ أو الاندماج مع شركة مستهدفة، وطرحها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

واتفق المتحدثون على أنه بينما ازدهرت شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، لا تزال التشريعات ذات الصلة في الإمارات في مراحلها التأسيسية، ولا يزال القصور في تثقيف المستثمرين حول استخدام نظام شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يمثل عقبة رئيسية. وهذا يعني أن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لم تنطلق بنفس الطريقة التي انطلقت بها الاكتتابات العامة التقليدية، والتي شهدت بدورها نمواً استثنائياً.

وعلى الرغم من كونه في مهده، فقد اعتبر المشاركون أن الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو ركيزة مبتكرة من البنية التحتية الاستثمارية التي مكنت الإمارات من مواكبة الأسواق المالية الأكثر تطوراً، ودعم طموحات القيادة لتصبح مركزاً مالياً عالمياً.

كما لفت المتحدثون الانتباه إلى حجم الأرباح المكتسبة مؤخراً من عمليات الاكتتابات الأولية العامة على مستوى المنطقة. وكان هذاً مدفوعاً بعدة عوامل نشأت في البداية (ما قبل الصراع الأوكراني) بسبب أسعار الفائدة المنخفضة بشكل لا يصدق، حيث حاولت الحكومات تشجيع الإنفاق خلال جائحة كوفيد-19، والتي وفرت السيولة للمستثمرين الأفراد خلال فترة الإغلاق المؤقت. ومنذ ذلك الحين، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، مما منح المستثمرين الإقليميين رأس المال للاستثمار بحرية أكبر وجذب المستثمرين الدوليين الذين يسعون وراء الاستقرار في الأسواق الناشئة. وقد أدى ذلك مؤخراً إلى زيادة حجم الاكتتاب الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" إلى 6 مليارات دولار، بعد أن تمت تغطيته في البداية بمبلغ 2 مليار دولار في غضون 30 ثانية.

وعلى الرغم من أن المشاركين وجدوا أن الاكتتابات الأولية العامة تظل الأداة المفضلة لمستثمري الملكية الخاصة، فقد تم الاتفاق على أن مجالات الاستثمار ستتطور بالتأكيد خلال السنوات القادمة. وسلطت الفكرة الرئيسية التي توصلت إليها الندوة النقاشية الضوء على رغبة حكومة الإمارات في الاستماع وتحسين ظروف

السوق لضمان قدرة الأسواق المالية على التكيف مع متطلبات المستثمرين. وقد تم دعم ذلك من خلال المجموعة الكبيرة من القوانين واللوائح التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقالت فانيسا هايوود، مدير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط: “إن التقدم السريع الذي أحرزته حكومة الإمارات والهيئات التنظيمية لتبني منظومة استثمارية متكاملة وجعلها فعّالة، كما رأينا مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، يدل على مدى نضج السوق. وفي حين أن هناك بلا شك تحديات لا تزال يتعيّن مواجهتها مع إطار عمل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية التي تمضي قدماً في هذا الاتجاه. وبالمثل، تدفع الاكتتابات الأولية العامة أسواق الأسهم المحلية لاكتساب مكانة دولية، وسيستمر هذا في دعم التوسع الاقتصادي".

وأكد المتحدثون أيضاً على أهمية إعداد ورفع تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) في مجال الاستثمار، مع التركيز تحديداً على الحوكمة. وقد أجمع المتحدثون في الندوة على أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عازمة على الالتزام بمعايير الحوكمة الدولية عبر مختلف قطاعات الأعمال فيها، وقد أظهر النجاح الأخير الذي حققته الاكتتابات الأولية العامة لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وتيكوم ثقة المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أقيمت الندوة في نادي "كابيتال كلوب" بمركز دبي المالي العالمي، وحضرها أعضاء معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من مؤسسات مالية رئيسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

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نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW

يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. وهناك ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتـقـدّم لهذه الشهادة المعـتمدة حول العالم، وأكثر من 187,800 منهم هم أعضاء ومتدرّبين في معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW. إن جميع أفضل 100 علامة تجارية عالمية توظف محاسبين قانونيين. *

نحن نعتز بتاريخنا العريق والحافل في خدمة المصحلة العامة منذ تأسيسنا في العام 1880، ونستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة ونرصد أداءها وندعمها، وجميع أعضاء وطلبة ICAEW، وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.

ويدعم معهد المحاسبين القانونيين ICAEW جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف. وفي هذا الإطار، نحرص على استقطاب الكفاءات والمواهب، وإعطائهم المهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.

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* المصدر: CAW، 2020، انتربراند، أفضل العلامات التجارية العالمية 2019