في أحدث تقرير حول قطر

مجموعة أكسفورد للأعمال تكشف عن تحليل جديد لجهود التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة الخليجية

الدوحة، قطر: أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال، تقرير جديد يبرز جهود دولة قطر للاستفادة من مواردها الوفيرة من الغاز الطبيعي ووضعها كمضيف لبطولة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في تطوير وتنويع اقتصادها ودعم مساعيها لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

يستكشف التقرير: قطر 2022 خطط الدولة لتوطيد مكانتها كشركة رائدة في سوق الطاقة العالمي من خلال مشروعها العملاق لتوسعة حقل الشمال، الذي سيزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2027.

كذلك، يقدّم التقرير تغطية شاملة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية في قطر، بما في ذلك المشاريع المرتبطة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي ستستضيفها الدوحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، إلى جانب مشاريع أخرى ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

وأيضاً نظام النقل العام الصديق للبيئة الذي جرى تطويره كجزء من أهداف أوسع نطاقاً تتمثل في تنظيم أول نسخة محايدة الكربون في تاريخ كأس العالم وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وحيث من المتوقع أن تستقبل الدوحة أعداداً هائلة من الزوار قبيل نهاية العام بالتزامن مع الحدث العالمي، ألمح التقرير إلى أن مجال السياحة في قطر حقق مكاسب أيضاً، إذ يتتبع التقرير معدل الارتفاع التدريجي في أعداد الزائرين والسياح الخليجيين مع انحسار تداعيات الوباء والتوترات الإقليمية، ويسلّط الضوء أيضاً على التأثيرات الإيجابية لهذه التطورات على قطاع الرحلات البحرية، لاسيما مع وجود جدول كامل لرسو السفن يبشر بأداء قوي لهذا القطاع في عام 2022.

علاوة على ذلك، يتناول التحليل الذي أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال التقدم المُحرز في ما يخص تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج الغذائي منذ عام 2017، الأمر الذي ساهم بدوره في المضي بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأداء الاقتصادي لدولة قطر خلال الجائحة العالمية، مع تهيئة المناخ لاستقطاب مزيد من الاستثمار في هذا الجانب.

يتضمن التقرير: قطر 2022 مداخلة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالإضافة إلى دليل تفصيلي للفرص الاستثمارية بكل قطاع، ومقابلات مع نخبة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة السيّد أحمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة –قطر، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيّد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتعليقًا على إصدار هذا التقرير، أكد أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، أن قطر تحركت لترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية وثقافية إقليمية على مدار سنوات، وسترتقي بهذه المكانة على الساحة الدولة مع اقتراب نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، فقال:

"أسست قطر محفظة استثمارية كبيرة خارج نطاق الدولة، بينما تواصل تنفيذ مجموعة عملاقة من مشاريع البنية التحتية محلياً كركيزة جوهرية لتنويع الاقتصاد الوطني. يوضح تقريرنا أن الخطط الموضوعة سلفاً بدأت تتشكّل ملامحها النهائية على أرض الواقع سواء من حيث ملاعب البطولة والمشاريع الأخرى ذات الصلة، والتي تتماشى مع تطلعات قطر الطموحة مع وضع الاستدامة والابتكار والهوية الثقافية الغنية للدولة في صميم مسيرة التنمية الاقتصادية الأوسع."

ومن جهتها، أشارت السيدة جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، إلى أن قوة الاقتصاد القطري مهدت الطريق للتعافي بسرعة من تداعيات أزمة وباء كورونا، هذا بجانب الدور الذي لعبته الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وصرّحت قائلة:

"تشير التوقعات إلى أن قطاعي السياحة والنقل في قطر سيشهدان انتعاشاً قوياً خلال عام 2022، مدعومين بالأعداد الغفيرة من جماهير كرة القدم الذين سيتوافدون من شتى الدول للاستمتاع بمباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، ووصول السفن السياحية إلى شواطئها. ومن جانبنا، نتوقع أيضًا أن تستفيد قطر من القوانين الجديدة التي شُرّعت بهدف زيادة دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وعلى الجانب الآخر، ستساعد الإصلاحات المهمة في سوق العمل في زيادة القدرة التنافسية".

ويُذكر أن التقرير: قطر 2022 تم إصداره بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، إذ يعد تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال. يقيِّم التقرير الاتجاهات والتطورات الحاصلة عبر مختلف جوانب الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والطاقة والمصارف وغيرها.

سيكون التقرير: قطر 2022 متاحاً في نسخة إلكترونية عبر الإنترنت وأخرى مطبوعة. يأتي ذلك ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك تقارير الجاهزية المستقبلية وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والمقالات الصحفية والمقابلات لمناقشة توقعات النمو والتعافي من تداعيات الجائحة العالمية.

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عن مجموعة أكسفورد للأعمال:

مجموعة أكسفورد للأعمال، هي شركة أبحاث واستشارات عالمية لها وجود في أكثر من 30 دولة، تغطي الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين وآسيا. وقد تم الاعتراف بها دوليا كمزود مميز للمعلومات الاستقصائية على أرض الواقع في الأسواق الأسرع نموا في العالم، والتي يطلق عليها اسم The Yellow Slice، في إشارة إلى لون المجموعة.

من خلال الأنشطة المختلفة - أخبار وآراء اقتصادية؛ الاستطلاعات والمسوحات؛ أحداث ومؤتمرات؛ المنصة العالمية، التي تستضيف مقابلات فيديو حصرية؛ وإصدار التقارير - بالإضافة إلى القسم الاستشاري، تقدم المجموعة تحليلا شاملا ودقيقا للتطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعي من أجل تعزيز فرص الاستثمار ا والقرارات التجارية لسليمة.

توفر المجموعة معلومات تجارية لمشتركيها من خلال منصات متعددة، بما في ذلك 6 ملايين مشترك بشكل مباشر، ومشتركي Dow Jones Factiva، ومشتركي Bloomberg Professional Services ، ومشتركيEikon Refinitiv (Thomson Reuters سابقا) والمزيد.

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