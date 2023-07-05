ستنضم شركة ذا كوليكتيف، أكبر وكالة رقمية مستقلة في المنطقة، إلى خدمات EY الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكثر من 130 متخصصاً في المجال الرقمي من ذا كوليكتيف سيساهمون بتعزيز قدرات التصميم والتكنولوجيا والتسويق في EY

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إضافة شركة ذا كوليكتيف "The Collective"، أكبر وكالة رقمية مستقلة في المنطقة، إلى ممارسات الخدمات الاستشارية التي تقدمها. وبذلك سينضم أكثر من 130 متخصصاً في المجال الرقمي من الوكالة إلى EY لتعزيز قدرات التصميم والتكنولوجيا والتسويق في خدمات EY الاستشارية.

وتقدم ذا كوليكتيف، التي تضم شركة ترافيك ديجيتال، وجرين لايت لابز، خدمات الاستراتيجية الرقمية والإبداعية، والتصميم، والهندسة، والسحابة، والتسويق، والخدمات الإعلامية.

وفي تعليقه على انضمام ذا كوليكتيف، قال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن ندرك جيداً أن كل مؤسسة تواجه تحديات تختلف عمّا قد تواجهه المؤسسات الأخرى، وهذا يتطلب منا أن نقوم باستمرار بتقييم المهارات والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز تطوير حلول مبتكرة وفعالة قادرة على الارتقاء بتجربة العملاء. ونحن نهدف من خلال ضم فريق ذا كوليكتيف إلى EY، إلى توسيع وتعميق معرفتنا وقدراتنا، وإيجاد طريقة عمل أكثر تكاملاً واستدامة سواء بالنسبة لعملائنا أو على صعيد العمل بحد ذاته".

وستساهم الخبرة العريقة في المجالات الرقمية لشركة ذا كوليكتيف بتعزيز تجارب العملاء والخدمات التكنولوجية للشركات التي تقدمها EY حالياً، لا سيما مع حضورها المهم في كلٍّ مصر والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال وسيم خان، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "تتطور طبيعة العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسرعة كبيرة تواجه معها الشركات ضغوطاً هائلة لتصبح أكثر رشاقة ومرونة وتعاوناً بما يمكّنها من تقديم تجارب شاملة ومؤثرة للعملاء. وينبغي أن تتضمن الحلول المبتكرة التي تقدمها أي شركة الآن تقنيات ناشئة لتحسين تصميم التجربة، ولتبقى متسقة مع التغيرات التسويقية والاتجاهات العالمية والإقليمية الرئيسية".

وسوف تؤدي إضافة ذا كوليكتيف إلى EY، بفريقها المميز وخدماتها الرقمية الشاملة، إلى دعم استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم تجربة مخصصة وقابلة للتكيف في مساحة يتنامى فيها الجانب الافتراضي. ويمكننا من خلال تقديم نهج تطلعي يركز على المستقبل ويستند إلى الحلول، المساعدة في دفع عجلة النمو وخلق قيمة طويلة الأجل لأعمال عملائنا ولمختلف الأطراف المعنية وحتى للمجتمعات التي يعمل فيها عملاؤنا".

ونظراً لأنها شركة قابضة متعددة التخصصات وذات خبرة رقمية عريقة، تتمتع ذا كوليكتيف بسجل حافل من العمل مع العديد من العملاء في قطاعات متنوعة، من طيران وسيارات وخدمات مالية وهيئات حكومية، ومؤسسات غير ربحية وفي عقارات وسياحة، تعاونت معهم في رحلاتهم الخاصة بالتحول الرقمي.

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